https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577279476.html

Депутат оценил планы ЕС сделать Навального "брендом" санкций

Выбор Алексея Навального, который свободно перемещается по миру, в качестве "бренда" глобального режима санкций за нарушение прав человека выглядит крайне... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T17:27

2020-09-15T17:27

2020-09-15T20:59

жозеп боррель

слободан милошевич

алексей навальный

европейский парламент

госдума рф

евросоюз

джулиан ассанж

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Выбор <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a>, который свободно перемещается по миру, в качестве "бренда" глобального режима санкций за нарушение прав человека выглядит крайне странным, если Европе нужен образ политзаключенного, ей следует вспомнить, например, о создателе WikiLeaks <a href="https://ria.ru/person_Dzhulian_Assanzh" target="_blank">Джулиане Ассанже</a>, считает член комитета Госдумы по международным делам <a href="https://ria.ru/person_Elena_Panina" target="_blank">Елена Панина</a>.Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности <a href="https://ria.ru/person_ZHozep_Borrel" target="_blank">Жозеп Боррель</a> заявил на пленарном заседании Европейского парламента, что создаваемый в Евросоюзе глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Навального.В беседе с РИА Новости Панина отметила, что введение санкций - это ключевой элемент репрессивной стратегии современных западных структур, с помощью которых они утверждают свое превосходство, право диктовать другим свою волю.Она напомнила, что Запад в свое время не выпустил заключенного в Гааге Слободана Милошевича на лечение в Россию, фактически обрекая его на смерть, а сейчас готовится выдать США Ассанжа, которому угрожает там смертная казнь."Если Боррелю нужен образ политзаключенного, страдающего за гуманитарные права, пусть обратится к образу создателя WikiLeaks, или к памяти людей, которых совсем недавно пытали в секретных тюрьмах США по всему миру", - констатировала Панина.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.

https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577272906.html

https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577257001.html

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германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, слободан милошевич, алексей навальный, европейский парламент, госдума рф, евросоюз, джулиан ассанж, германия, в мире