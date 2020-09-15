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https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577268926.html
В Совфеде прокомментировали планы создания "списка Навального"
Планы ЕС создать антироссийский санкционный так называемый "список Навального" не имеют под собой правовой основы, заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T15:07
2020-09-15T15:20
россия
олег морозов
следственный комитет россии (ск рф)
евросоюз
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
германия
в мире
госпитализация алексея навального
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Планы ЕС создать антироссийский санкционный так называемый "список Навального" не имеют под собой правовой основы, заявил РИА Новости сенатор <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Морозов</a>.Ранее во вторник верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеф Боррель заявил, что создаваемый в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзе</a> глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени российского блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>."И список - это чисто политическая акция, не имеющая под собой ни правового, ни содержательного основания. Маниакальное стремление наказывать страны по политическим мотивам выглядит пугающим", - заявил Морозов.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577265387.html
https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577269381.html
А что в этих списках русофобского? Списки против конкретных чиновников. Так чиновникам вообще нечего в ЕС делать, пусть в России сидят.
27
Там все санкции это запрет на въезд в обетованный запад, видимо там лучше знают кто у нас у власти.
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россия
германия
РИА Новости
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россия, олег морозов, следственный комитет россии (ск рф), евросоюз, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, германия, в мире, госпитализация алексея навального, алексей навальный, политика

В Совфеде прокомментировали планы создания "списка Навального"

15:07 15.09.2020 (обновлено: 15:20 15.09.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Планы ЕС создать антироссийский санкционный так называемый "список Навального" не имеют под собой правовой основы, заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов.
Ранее во вторник верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеф Боррель заявил, что создаваемый в Евросоюзе глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени российского блогера Алексея Навального.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 14:23
В ЕС предложили назвать новый режим санкций именем Навального
"И список - это чисто политическая акция, не имеющая под собой ни правового, ни содержательного основания. Маниакальное стремление наказывать страны по политическим мотивам выглядит пугающим", - заявил Морозов.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 15:11
Президент Австрии прокомментировал ситуацию с Навальным
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Обсудить 19
РоссияОлег МорозовСледственный комитет России (СК РФ)ЕвросоюзГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковГерманияВ миреГоспитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйПолитика
Популярные комментарии
А что в этих списках русофобского? Списки против конкретных чиновников. Так чиновникам вообще нечего в ЕС делать, пусть в России сидят.
15 сентября, 18:02
Будущее СтраныБудущее Страны
660001
Там все санкции это запрет на въезд в обетованный запад, видимо там лучше знают кто у нас у власти.
15 сентября, 18:04
Александр ГорновойАлександр Горновой
1150001
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