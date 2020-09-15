Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577266808.html
Боррель оценил влияние ситуации с Навальным на отношения России и ЕС
Ситуация с Алексеем Навальным может иметь последствия для отношений Европейского союза с Россией, главы МИД ЕС обсудят их на предстоящем заседании 21 сентября,... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T14:39
2020-09-15T15:04
госпитализация алексея навального
россия
жозеп боррель
алексей навальный
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577250725_435:411:3346:2048_1400x0_80_0_0_f63358c3a8a410d447b7336248242a8b.jpg
<strong>БРЮССЕЛЬ, 15 сен – РИА Новости.</strong> Ситуация с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> может иметь последствия для отношений Европейского союза с Россией, главы МИД ЕС обсудят их на предстоящем заседании 21 сентября, заявил в ходе пленарной сессии <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a> верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a>."Конечно, можно ожидать, что отравление Навального может иметь последствия для отношений России и ЕС, мы обсудим это на следующем заседании Совета глав МИД", - сказал он.Боррель подчеркнул, что требование некоторых депутатов в связи с обстановкой вокруг Навального прекратить реализацию проекта "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>" "не находится в компетенции европейских институтов". "Не стоит просить то, что не относится к компетенции европейских институтов, а является компетенцией государств-членов. Некоторые из вас говорят, что нужно положить конец "Северному потоку 2". Европейские институты этого сделать не могут, но я могу сказать, что Европейская комиссия никогда не проявляла особого энтузиазма по этому газопроводу", - сказал Боррель.Ранее канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что вопросы "Северного потока — 2" и инцидента с Алексеем Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток — 2". Вместе с тем, звучат и более взвешенные позиции.Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> также отмечал, что проект "Северный поток — 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах. Он отметил, что в Кремле не видят рисков блокировки Германией "Северного потока 2", на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577258235.html
https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577256784.html
https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577240574.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577250725_446:281:2803:2048_1400x0_80_0_0_b74da532b7dbefd4407a964f5559ae9e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, россия, жозеп боррель, алексей навальный, евросоюз, в мире

Боррель оценил влияние ситуации с Навальным на отношения России и ЕС

14:39 15.09.2020 (обновлено: 15:04 15.09.2020)
772
© REUTERS / Christian MangАвтомобиль скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный
Автомобиль скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© REUTERS / Christian Mang
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Ситуация с Алексеем Навальным может иметь последствия для отношений Европейского союза с Россией, главы МИД ЕС обсудят их на предстоящем заседании 21 сентября, заявил в ходе пленарной сессии Европарламента верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Конечно, можно ожидать, что отравление Навального может иметь последствия для отношений России и ЕС, мы обсудим это на следующем заседании Совета глав МИД", - сказал он.
Боррель подчеркнул, что требование некоторых депутатов в связи с обстановкой вокруг Навального прекратить реализацию проекта "Северный поток — 2" "не находится в компетенции европейских институтов". "Не стоит просить то, что не относится к компетенции европейских институтов, а является компетенцией государств-членов. Некоторые из вас говорят, что нужно положить конец "Северному потоку 2". Европейские институты этого сделать не могут, но я могу сказать, что Европейская комиссия никогда не проявляла особого энтузиазма по этому газопроводу", - сказал Боррель.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока — 2" и инцидента с Алексеем Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток — 2". Вместе с тем, звучат и более взвешенные позиции.
Алексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 12:55
Навальный опубликовал первый пост после госпитализации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что проект "Северный поток — 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах. Он отметил, что в Кремле не видят рисков блокировки Германией "Северного потока 2", на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 12:32
Кремль прокомментировал улучшение состояния Навального
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 03:10
NYT сообщила о плане Навального вернуться в Россию
32630217
Обсудить 2
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияЖозеп БоррельАлексей НавальныйЕвросоюзВ мире
Рекомендуем
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм
Германия хочет получить больше данных о российской вакцине от COVID-19
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Главу МИД Германии раскритиковали за слишком короткую встречу с Лавровым
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
В Госдуме прокомментировали слова Борреля о нелегитимности Лукашенко
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Зеленский заявил о готовящейся встрече глав стран "нормандской четверки"
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Президент Австрии ответил на призывы остановить "Северный поток — 2"
Алексей Навальный
В ЕС предложили назвать новый режим санкций именем Навального
Алексей Навальный
Президент Австрии прокомментировал ситуацию с Навальным
Клавиатура компьютера
Двенадцать белорусских IT-компаний решили переехать в Латвию
Алексей Навальный
Сенатор напомнил Евросоюзу, что Навальный под следствием за клевету
Алексей Навальный
В Кремле прокомментировали действия Берлина в ситуации с Навальным
Сотрудник полиции
В Подмосковье задержали стрелявшего по самолету мужчину
Здание Совета Федерации
В Совфеде прокомментировали планы создания "списка Навального"
Строительство Белорусской АЭС
В Минэнерго Белоруссии ответили на сообщения о "банкротстве" БелАЭС
Алексей Навальный
В бундестаге призвали поддержать расследование России по Навальному
Руслан Бальбек
В Госдуме оценили ситуацию с водоснабжением Крыма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
02:22Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
02:18Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов
02:08Развеян миф о полезной сладости
01:48Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
01:40Космонавт на МКС пожаловался на пыльный корабль с подарками к Новому году
00:47Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года
00:27Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
00:23В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
00:11В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
23:50Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
23:40Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
23:21Российские военные спасли раненого иностранного моряка
23:17Названа трагическая ошибка Горбачева
23:13Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"
23:03В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
22:54Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
22:50Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов
22:27Зеленский поручил создать центр по производству вакцин
22:25Нидерланды выступили против экстерриториальных санкций США
Лента новостейМолния