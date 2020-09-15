Боррель оценил влияние ситуации с Навальным на отношения России и ЕС
14:39 15.09.2020 (обновлено: 15:04 15.09.2020)
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© REUTERS / Christian MangАвтомобиль скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный
БРЮССЕЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Ситуация с Алексеем Навальным может иметь последствия для отношений Европейского союза с Россией, главы МИД ЕС обсудят их на предстоящем заседании 21 сентября, заявил в ходе пленарной сессии Европарламента верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Конечно, можно ожидать, что отравление Навального может иметь последствия для отношений России и ЕС, мы обсудим это на следующем заседании Совета глав МИД", - сказал он.
Боррель подчеркнул, что требование некоторых депутатов в связи с обстановкой вокруг Навального прекратить реализацию проекта "Северный поток — 2" "не находится в компетенции европейских институтов". "Не стоит просить то, что не относится к компетенции европейских институтов, а является компетенцией государств-членов. Некоторые из вас говорят, что нужно положить конец "Северному потоку 2". Европейские институты этого сделать не могут, но я могу сказать, что Европейская комиссия никогда не проявляла особого энтузиазма по этому газопроводу", - сказал Боррель.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока — 2" и инцидента с Алексеем Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток — 2". Вместе с тем, звучат и более взвешенные позиции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что проект "Северный поток — 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах. Он отметил, что в Кремле не видят рисков блокировки Германией "Северного потока 2", на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.