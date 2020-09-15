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https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577265387.html
В ЕС предложили назвать новый режим санкций именем Навального
Создаваемый в Евросоюзе глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T14:23
2020-09-15T15:46
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
дмитрий песков
жозеп боррель
алексей навальный
евросоюз
происшествия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 15 сен - РИА Новости.</strong> Создаваемый в <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюзе</a> глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a>, сказал на пленарном заседании Европейского парламента верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности <a href="https://ria.ru/person_ZHozep_Borrel" target="_blank">Жозеп Боррель</a>.На пленарном заседании Европейского парламента обсуждается ситуация в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, Восточном Средиземноморье а также инцидент с Алексеем Навальным, отношения ЕС с Турцией и Россией.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
https://ria.ru/20200912/otvet-1577136884.html
https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577237510.html
Отличная мысль. А то у нас еще не все его ненавидят. Можно еще бубонную чуму его именем.. и следующую мутацию коронавируса, для надежности.
68
С таким пиаром Алёше ни одни выборы в России не выиграть... ;-)
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дмитрий песков, жозеп боррель, алексей навальный, евросоюз, происшествия, в мире

В ЕС предложили назвать новый режим санкций именем Навального

14:23 15.09.2020 (обновлено: 15:46 15.09.2020)
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© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Создаваемый в Евросоюзе глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европейского парламента верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Что касается возможности санкционирования России по аналогии со "списком Магнитского": с тех пор как я вступил в должность, я запустил (создание) общего режима санкций против нарушения прав человека, гуманитарного права, который также обсуждался во время последнего заседания министров иностранных дел ЕС. Дискуссия продолжается, пишутся соответствующие тексты. То, что произошло с Навальным, должно побудить государства-члены завершить эти дискуссии и начать действовать и принять этот режим санкций по правам человека, который, как "список Магнитского" в США, мог бы носить имя Навального", - сказал Боррель.

На пленарном заседании Европейского парламента обсуждается ситуация в Белоруссии, Восточном Средиземноморье а также инцидент с Алексеем Навальным, отношения ЕС с Турцией и Россией.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
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Лавров пообещал ответить на возможные санкции из-за инцидента с Навальным
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
14 сентября, 21:53
Лавров назвал ситуацию с Навальным предлогом для санкций Запада
1679101262
Обсудить 13
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Дмитрий ПесковЖозеп БоррельАлексей НавальныйЕвросоюзПроисшествияВ мире
Популярные комментарии
Отличная мысль. А то у нас еще не все его ненавидят. Можно еще бубонную чуму его именем.. и следующую мутацию коронавируса, для надежности.
15 сентября, 14:32
snejok xxxsnejok xxx
6330002
С таким пиаром Алёше ни одни выборы в России не выиграть... ;-)
15 сентября, 14:35
Владислав ЛеончукВладислав Леончук
4970003
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