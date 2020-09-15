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https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577258235.html
Навальный опубликовал первый пост после госпитализации
Находящийся в берлинской клинике Charite блогер Алексей Навальный опубликовал в соцсетях первое фото после выхода из комы. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T12:55
2020-09-15T17:13
госпитализация алексея навального
алексей навальный
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Находящийся в берлинской клинике Charite блогер Алексей Навальный опубликовал в соцсетях первое фото после выхода из комы."Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую", — написал он в <a href="https://www.instagram.com/p/CFJwV0Dly0Z/" target="_blank">Instagram</a>.Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a>, врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Его ввели в состояние комы.Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, официальные представители которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила несколько запросов с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.В начале недели Навального отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он вышел из комы. Как сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на представителя немецких органов госбезопасности, основатель ФБК "осознает, что произошло и где находится". Он, как утверждает источник, хочет вернуться в Россию и продолжить деятельность.
https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577256784.html
https://ria.ru/20200915/yad-1577251249.html
Алексей, не поправляйтесь слишком быстро! Вам немецкие налогоплательщики как раз за болезнь и платят.. Вы еще не отработали в виде трупа свои 30 сребреников! И Северный поток пока не закрыли.. Обождите выздоравливать..
504
Страшен, как ...... новичок......))))
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, общество

Навальный опубликовал первый пост после госпитализации

12:55 15.09.2020 (обновлено: 17:13 15.09.2020)
249556
© Фото : @navalny/InstagramАлексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине
Алексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Фото : @navalny/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Находящийся в берлинской клинике Charite блогер Алексей Навальный опубликовал в соцсетях первое фото после выхода из комы.
"Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую", — написал он в Instagram.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 12:32
Кремль прокомментировал улучшение состояния Навального
Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске, врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Его ввели в состояние комы.
Позже его перевезли в Германию, официальные представители которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила несколько запросов с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
В начале недели Навального отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он вышел из комы. Как сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на представителя немецких органов госбезопасности, основатель ФБК "осознает, что произошло и где находится". Он, как утверждает источник, хочет вернуться в Россию и продолжить деятельность.
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 11:19
Нарышкин опроверг наличие яда в организме Навального при вылете в Берлин
403185311232747
Обсудить 508
Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйОбщество
Популярные комментарии
Алексей, не поправляйтесь слишком быстро! Вам немецкие налогоплательщики как раз за болезнь и платят.. Вы еще не отработали в виде трупа свои 30 сребреников! И Северный поток пока не закрыли.. Обождите выздоравливать..
15 сентября, 13:14
Манон ЛескоМанон Леско
3485612394
Страшен, как ...... новичок......))))
15 сентября, 12:56
bay71bbay71b
2736864182
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