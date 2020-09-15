https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577258235.html

Навальный опубликовал первый пост после госпитализации

Находящийся в берлинской клинике Charite блогер Алексей Навальный опубликовал в соцсетях первое фото после выхода из комы. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T12:55

2020-09-15T12:55

2020-09-15T17:13

госпитализация алексея навального

алексей навальный

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Находящийся в берлинской клинике Charite блогер Алексей Навальный опубликовал в соцсетях первое фото после выхода из комы."Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую", — написал он в <a href="https://www.instagram.com/p/CFJwV0Dly0Z/" target="_blank">Instagram</a>.Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a>, врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Его ввели в состояние комы.Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, официальные представители которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила несколько запросов с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.В начале недели Навального отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он вышел из комы. Как сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на представителя немецких органов госбезопасности, основатель ФБК "осознает, что произошло и где находится". Он, как утверждает источник, хочет вернуться в Россию и продолжить деятельность.

https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577256784.html

https://ria.ru/20200915/yad-1577251249.html

Манон Леско Алексей, не поправляйтесь слишком быстро! Вам немецкие налогоплательщики как раз за болезнь и платят.. Вы еще не отработали в виде трупа свои 30 сребреников! И Северный поток пока не закрыли.. Обождите выздоравливать.. 504

bay71b Страшен, как ...... новичок......)))) 434

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, общество