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https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577240852.html
NYT: Навальный отказался сотрудничать с Россией в расследовании
Российский оппозиционер Алексей Навальный в беседе с представителем прокуратуры ФРГ отказался сотрудничать с российской стороной в рамках предложенного Москвой... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T03:47
2020-09-15T03:47
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
германия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Российский оппозиционер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> в беседе с представителем прокуратуры ФРГ отказался сотрудничать с российской стороной в рамках предложенного Москвой совместного с Берлином расследования, утверждает газета <a href="https://www.nytimes.com/" target="_blank">New York Times</a> со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>.В начале сентября глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a> заявил, что Германия может передать России данные по Навальному, но что касается результатов исследований, то речь идет о личных данных, разрешение на передачу которых должен дать тот, кому они принадлежат.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
https://ria.ru/20200914/bundestag-1577239020.html
https://ria.ru/20200914/sluchaynost-1577238719.html
К тому же, Мария Певчих, агент Ми-6, прилетавшая к Навальному и улетевшая с ним на самолете Бундесвера - похоже и нанесла ему какое-то вещество на трусы. Такие вот у предателей порядки, как на зоне, с кем работают - с тем и спят.
201
Так и должно было быть, предатель играет до конца. Всерьез его тут никто не воспринимает, потому стали натягивать его как сову на глобус. Он и тут убеждал наших врагов как правильно ввести санкции, чтобы нанести больше вреда.
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россия
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, происшествия

NYT: Навальный отказался сотрудничать с Россией в расследовании

03:47 15.09.2020
32111
© AP Photo / Jean-Francois BadiasАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© AP Photo / Jean-Francois Badias
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российский оппозиционер Алексей Навальный в беседе с представителем прокуратуры ФРГ отказался сотрудничать с российской стороной в рамках предложенного Москвой совместного с Берлином расследования, утверждает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
В начале сентября глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия может передать России данные по Навальному, но что касается результатов исследований, то речь идет о личных данных, разрешение на передачу которых должен дать тот, кому они принадлежат.
"Навальный по-прежнему находится в больнице под усиленной охраной немецкой полиции. В ходе разговора с сотрудником немецкой прокуратуры он отказался удовлетворить просьбу России о совместном расследовании дела с Германией, сказал сотрудник органов безопасности (ФРГ)", - пишет американское издание.
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Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
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281767337129
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйГерманияПроисшествия
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К тому же, Мария Певчих, агент Ми-6, прилетавшая к Навальному и улетевшая с ним на самолете Бундесвера - похоже и нанесла ему какое-то вещество на трусы. Такие вот у предателей порядки, как на зоне, с кем работают - с тем и спят.
15 сентября, 04:09
ИЯИбрагим Яблоков
801100011
Так и должно было быть, предатель играет до конца. Всерьез его тут никто не воспринимает, потому стали натягивать его как сову на глобус. Он и тут убеждал наших врагов как правильно ввести санкции, чтобы нанести больше вреда.
15 сентября, 04:02
ИЯИбрагим Яблоков
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