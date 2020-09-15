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https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577240574.html
NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию после лечения
Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T03:10
2020-09-15T10:51
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Блогер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание <a href="https://www.nytimes.com/" target="_blank">New York Times</a> со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>.В понедельник берлинская клиника Charite сообщала, что состояние проходящего лечение Навального продолжает улучшаться, он полностью отключен от аппарата ИВЛ, может вставать с постели.По словам собеседника газеты, Навальный "в полной мере осознает, в каком состоянии находится, в полной мере осознает, что произошло и где он находится".Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российская прокуратура и полиция. В посольстве России в Берлине ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального.
https://ria.ru/20200914/bundestag-1577239020.html
https://ria.ru/20200914/sluchaynost-1577238719.html
вот что новичок животворящий делает
356
хочет вернуться в Россию, но поживёт в Новой Зеландии.. пока что сам Навальный ничего не сказал. Скрипаль то же много чего говорил, но в итоге его ни разу не показали.
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россия
германия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, в мире

NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию после лечения

03:10 15.09.2020 (обновлено: 10:51 15.09.2020)
127712
© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File PhotoАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File Photo
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщала, что состояние проходящего лечение Навального продолжает улучшаться, он полностью отключен от аппарата ИВЛ, может вставать с постели.

"Он не собирается эмигрировать в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию и хочет продолжить свою деятельность", - сказал изданию неназванный представитель немецких органов безопасности.

По словам собеседника газеты, Навальный "в полной мере осознает, в каком состоянии находится, в полной мере осознает, что произошло и где он находится".
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Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российская прокуратура и полиция. В посольстве России в Берлине ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального.
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйГерманияВ мире
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вот что новичок животворящий делает
15 сентября, 03:29
КМКоля Моргунов
15316830329
хочет вернуться в Россию, но поживёт в Новой Зеландии.. пока что сам Навальный ничего не сказал. Скрипаль то же много чего говорил, но в итоге его ни разу не показали.
15 сентября, 03:32
Ж ПЖ П
2452100126
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