https://ria.ru/20200915/mutatsiya-1577249560.html
Роспотребнадзор рассказал о результатах исследований мутаций коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что центр "Вектор" не выявил значимых мутаций коронавируса после исследований. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T10:52
2020-09-15T10:52
2020-09-15T10:52
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576347594_0:0:3022:1700_1400x0_80_0_0_d623be552765176245ab53b9b205b683.jpg
<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявила, что центр "Вектор" не выявил значимых мутаций коронавируса после исследований."Понятно, что любое изменение нового коронавируса может привести к потере контроля за ним. Поэтому из первых результатов, которые были направлены на "Вектор", и последующих сегодня "Вектор" имеет 422 изолята, для которых определены полные геномы. Часть из них представлены в международной базе данных, учитывая, что система Роспотребнадзора включает большую сеть, сеть, которая покрывает всю территорию Российской Федерации, приказом моим все наши лаборатории, которые работают, отправляют значимый материал на "Вектор" в режиме онлайн, и требования к "Вектору" - не менее 150 геномов нового коронавируса он должен прочесть, собранного из всех территорий", - сказала Попова на заседании президиума <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>."Эта работа ведется, она достаточно интересная. На сегодняшний день значимых изменений в геномах не обнаружено, которые вели бы к рискам изменений эпидемического потенциала", - добавила она.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576347594_89:0:2820:2048_1400x0_80_0_0_26f616e483a47e57e9039edc60315086.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество