https://ria.ru/20200915/mutatsiya-1577249560.html

Роспотребнадзор рассказал о результатах исследований мутаций коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что центр "Вектор" не выявил значимых мутаций коронавируса после исследований. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T10:52

2020-09-15T10:52

2020-09-15T10:52

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявила, что центр "Вектор" не выявил значимых мутаций коронавируса после исследований."Понятно, что любое изменение нового коронавируса может привести к потере контроля за ним. Поэтому из первых результатов, которые были направлены на "Вектор", и последующих сегодня "Вектор" имеет 422 изолята, для которых определены полные геномы. Часть из них представлены в международной базе данных, учитывая, что система Роспотребнадзора включает большую сеть, сеть, которая покрывает всю территорию Российской Федерации, приказом моим все наши лаборатории, которые работают, отправляют значимый материал на "Вектор" в режиме онлайн, и требования к "Вектору" - не менее 150 геномов нового коронавируса он должен прочесть, собранного из всех территорий", - сказала Попова на заседании президиума <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>."Эта работа ведется, она достаточно интересная. На сегодняшний день значимых изменений в геномах не обнаружено, которые вели бы к рискам изменений эпидемического потенциала", - добавила она.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество