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В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда
При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T06:23
2020-09-15T09:34
россия
федерация независимых профсоюзов россии
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
правительство рф
экономика
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и <a href="https://ria.ru/organization_Pravitelstvo_RF/" target="_blank">правительством</a> на 2021-2023 годы планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут "<a href="https://iz.ru/" target="_blank">Известия</a>" со ссылкой на текст документа.Как сообщили изданию в Федерации независимых профсоюзов (<a href="http://ria.ru/organization_Federacija_nezavisimykh_profsojuzov_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ФНПР</a>), инициатива поступила от кабмина. В <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_truda_i_soczashhity_RF/" target="_blank">Минтруде</a> рассказали, что ведомство готово к диалогу по этому вопросу, и подчеркнули, что новое понятие должно дополнять МРОТ и не снижать гарантии, установленные работникам.Сейчас проект соглашения находится в стадии обсуждения, его планируется подготовить до конца октября. Предполагается, что новый документ позволит определить основные направления деятельности Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, отмечается в статье.Ранее в ФНПР предложили разделить понятия "удаленной" и "дистанционной" работы, причем для первой даже выделить отдельную главу ТК. Федерация предлагает определять "удаленку" как "временное выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне стационарного рабочего места".
https://ria.ru/20200813/1575762203.html
https://ria.ru/20200806/1575453297.html
Вредная идея. Единоросы никак успокоятся не могут. Зудит у них побольше гадостей сделать. Повышения пенсионного возраста, им мало. Эта история выгодна работодателям а не работникам. Что бы они там не говорили.
110
Также нужен ещё и максимальный размер часовой ставки оплаты труда. Чтобы не превышал минимальный более чем в 10 раз. За исключением коммерческих организаций.
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россия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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60
россия, федерация независимых профсоюзов россии, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), правительство рф, экономика

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

06:23 15.09.2020 (обновлено: 09:34 15.09.2020)
126778
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБанкомат
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут "Известия" со ссылкой на текст документа.
Как сообщили изданию в Федерации независимых профсоюзов (ФНПР), инициатива поступила от кабмина. В Минтруде рассказали, что ведомство готово к диалогу по этому вопросу, и подчеркнули, что новое понятие должно дополнять МРОТ и не снижать гарантии, установленные работникам.
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Сейчас проект соглашения находится в стадии обсуждения, его планируется подготовить до конца октября. Предполагается, что новый документ позволит определить основные направления деятельности Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, отмечается в статье.
Ранее в ФНПР предложили разделить понятия "удаленной" и "дистанционной" работы, причем для первой даже выделить отдельную главу ТК. Федерация предлагает определять "удаленку" как "временное выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне стационарного рабочего места".
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РоссияФедерация независимых профсоюзов РоссииМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Правительство РФЭкономика
Популярные комментарии
Вредная идея. Единоросы никак успокоятся не могут. Зудит у них побольше гадостей сделать. Повышения пенсионного возраста, им мало. Эта история выгодна работодателям а не работникам. Что бы они там не говорили.
15 сентября, 06:47
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
68110040
Также нужен ещё и максимальный размер часовой ставки оплаты труда. Чтобы не превышал минимальный более чем в 10 раз. За исключением коммерческих организаций.
15 сентября, 06:31
ЛКЛысый Кучерявый
6885117
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