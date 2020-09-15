https://ria.ru/20200915/mrot-1577241273.html

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T06:23

2020-09-15T06:23

2020-09-15T09:34

россия

федерация независимых профсоюзов россии

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

правительство рф

экономика

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и <a href="https://ria.ru/organization_Pravitelstvo_RF/" target="_blank">правительством</a> на 2021-2023 годы планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут "<a href="https://iz.ru/" target="_blank">Известия</a>" со ссылкой на текст документа.Как сообщили изданию в Федерации независимых профсоюзов (<a href="http://ria.ru/organization_Federacija_nezavisimykh_profsojuzov_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ФНПР</a>), инициатива поступила от кабмина. В <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_truda_i_soczashhity_RF/" target="_blank">Минтруде</a> рассказали, что ведомство готово к диалогу по этому вопросу, и подчеркнули, что новое понятие должно дополнять МРОТ и не снижать гарантии, установленные работникам.Сейчас проект соглашения находится в стадии обсуждения, его планируется подготовить до конца октября. Предполагается, что новый документ позволит определить основные направления деятельности Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, отмечается в статье.Ранее в ФНПР предложили разделить понятия "удаленной" и "дистанционной" работы, причем для первой даже выделить отдельную главу ТК. Федерация предлагает определять "удаленку" как "временное выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне стационарного рабочего места".

https://ria.ru/20200813/1575762203.html

https://ria.ru/20200806/1575453297.html

Егор Панкратов Вредная идея. Единоросы никак успокоятся не могут. Зудит у них побольше гадостей сделать. Повышения пенсионного возраста, им мало. Эта история выгодна работодателям а не работникам. Что бы они там не говорили. 110

Лысый Кучерявый Также нужен ещё и максимальный размер часовой ставки оплаты труда. Чтобы не превышал минимальный более чем в 10 раз. За исключением коммерческих организаций. 90

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федерация независимых профсоюзов россии, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), правительство рф, экономика