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https://ria.ru/20200915/mintrud-1577248601.html
Минтруд прокомментировал идею почасового МРОТ
Министерство труда и социальной защиты готово к обсуждению идеи минимального размера часовой ставки, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T10:38
2020-09-15T11:11
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_truda_i_soczashhity_RF/" target="_blank">Министерство труда и социальной защиты</a> готово к обсуждению идеи минимального размера часовой ставки, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее о том, что профессиональное сообщество изучает такое понятие, написала газета <a href="https://iz.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Известия"</a>.В ведомстве также подчеркнули, что применение МРОТ обязательно, вне зависимости от срока трудового договора и применяемой системы оплаты труда. Если сотрудник отработал неполное время, то заработная плата начисляется пропорционально, но не ниже МРОТ в пересчете на полную месячную ставку.Кроме того, в министерстве напомнили, что сейчас месячная заработная плата человека, полностью отработавшего месячную норму, должна быть не ниже МРОТ, а в северных регионах — не ниже МРОТ, увеличенного на районные коэффициенты и процентные надбавки.
https://ria.ru/20200806/1575453297.html
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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

Минтруд прокомментировал идею почасового МРОТ

10:38 15.09.2020 (обновлено: 11:11 15.09.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабочий в сборочном цехе завода "Метровагонмаш" в подмосковных Мытищах
Рабочий в сборочном цехе завода Метровагонмаш в подмосковных Мытищах - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты готово к обсуждению идеи минимального размера часовой ставки, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее о том, что профессиональное сообщество изучает такое понятие, написала газета "Известия".
"При этом новое понятие должно дополнять МРОТ и не снижать гарантии, установленные работникам", — отметили в Минтруде.
В ведомстве также подчеркнули, что применение МРОТ обязательно, вне зависимости от срока трудового договора и применяемой системы оплаты труда. Если сотрудник отработал неполное время, то заработная плата начисляется пропорционально, но не ниже МРОТ в пересчете на полную месячную ставку.
Кроме того, в министерстве напомнили, что сейчас месячная заработная плата человека, полностью отработавшего месячную норму, должна быть не ниже МРОТ, а в северных регионах — не ниже МРОТ, увеличенного на районные коэффициенты и процентные надбавки.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
6 августа, 16:36
Профсоюзы призвали распространить гарантию справедливой оплаты труда
1152103
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Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
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