https://ria.ru/20200915/mintrud-1577248601.html
Минтруд прокомментировал идею почасового МРОТ
Министерство труда и социальной защиты готово к обсуждению идеи минимального размера часовой ставки, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T10:38
2020-09-15T10:38
2020-09-15T11:11
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_truda_i_soczashhity_RF/" target="_blank">Министерство труда и социальной защиты</a> готово к обсуждению идеи минимального размера часовой ставки, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее о том, что профессиональное сообщество изучает такое понятие, написала газета <a href="https://iz.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Известия"</a>.В ведомстве также подчеркнули, что применение МРОТ обязательно, вне зависимости от срока трудового договора и применяемой системы оплаты труда. Если сотрудник отработал неполное время, то заработная плата начисляется пропорционально, но не ниже МРОТ в пересчете на полную месячную ставку.Кроме того, в министерстве напомнили, что сейчас месячная заработная плата человека, полностью отработавшего месячную норму, должна быть не ниже МРОТ, а в северных регионах — не ниже МРОТ, увеличенного на районные коэффициенты и процентные надбавки.
https://ria.ru/20200806/1575453297.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество