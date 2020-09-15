https://ria.ru/20200915/mintrud-1577248601.html

Минтруд прокомментировал идею почасового МРОТ

Министерство труда и социальной защиты готово к обсуждению идеи минимального размера часовой ставки, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T10:38

2020-09-15T10:38

2020-09-15T11:11

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571488593_0:187:2976:1861_1400x0_80_0_0_6a9db26163ec507cd2fbb449f0e706fa.jpg

<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_truda_i_soczashhity_RF/" target="_blank">Министерство труда и социальной защиты</a> готово к обсуждению идеи минимального размера часовой ставки, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее о том, что профессиональное сообщество изучает такое понятие, написала газета <a href="https://iz.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Известия"</a>.В ведомстве также подчеркнули, что применение МРОТ обязательно, вне зависимости от срока трудового договора и применяемой системы оплаты труда. Если сотрудник отработал неполное время, то заработная плата начисляется пропорционально, но не ниже МРОТ в пересчете на полную месячную ставку.Кроме того, в министерстве напомнили, что сейчас месячная заработная плата человека, полностью отработавшего месячную норму, должна быть не ниже МРОТ, а в северных регионах — не ниже МРОТ, увеличенного на районные коэффициенты и процентные надбавки.

https://ria.ru/20200806/1575453297.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество