https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577248325.html

В России не было второй волны коронавируса, заявила Попова

Роспотребнадзор считает, что летом не было второй волны коронавируса, это один эпидпроцесс в разных проявлениях, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T10:36

2020-09-15T10:36

2020-09-15T10:38

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

франция

германия

испания

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> считает, что летом не было второй волны коронавируса, это один эпидпроцесс в разных проявлениях, сообщила глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Сегодня <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испания</a>, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, они идут к той же цифре (50% бессимптомного течения коронавируса - ред.), но они потеряли время, когда говорили, что летом у них нет волны. Они считают, что у них две волны. Мы считаем, что это один эпидпроцесс в разных проявлениях", - рассказала Попова на заседании президиума <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

франция

германия

испания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), франция, германия, испания, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, общество