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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577248325.html
В России не было второй волны коронавируса, заявила Попова
Роспотребнадзор считает, что летом не было второй волны коронавируса, это один эпидпроцесс в разных проявлениях, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T10:36
2020-09-15T10:38
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
франция
германия
испания
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> считает, что летом не было второй волны коронавируса, это один эпидпроцесс в разных проявлениях, сообщила глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Сегодня <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испания</a>, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, они идут к той же цифре (50% бессимптомного течения коронавируса - ред.), но они потеряли время, когда говорили, что летом у них нет волны. Они считают, что у них две волны. Мы считаем, что это один эпидпроцесс в разных проявлениях", - рассказала Попова на заседании президиума <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
франция
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российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), франция, германия, испания, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, общество

В России не было второй волны коронавируса, заявила Попова

10:36 15.09.2020 (обновлено: 10:38 15.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор считает, что летом не было второй волны коронавируса, это один эпидпроцесс в разных проявлениях, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сегодня Испания, Германия и Франция, они идут к той же цифре (50% бессимптомного течения коронавируса - ред.), но они потеряли время, когда говорили, что летом у них нет волны. Они считают, что у них две волны. Мы считаем, что это один эпидпроцесс в разных проявлениях", - рассказала Попова на заседании президиума РАН.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ФранцияГерманияИспанияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаОбщество
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