"Инвитро" выявила антитела к COVID-19 почти у каждого шестого россиянина
Производство тестов на антитела. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Частная медицинская сеть "Инвитро" за четыре месяца протестировала более 680 тысяч россиян и выявила антитела к коронавирусу у каждого шестого пациента (16,9%), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Всего на территории России с начала тестирования в мае 2020 года к середине августа выполнено более 680 тысяч исследований. Положительные результаты теста на антитела класса G (IgG), говорящие о формировании иммунного ответа, получены накопительным итогом у 16,9% россиян, прошедших исследование", - рассказали в пресс-службе.
Для сравнения, за первые две недели тестирования в мае текущего года антитела были выявлены у каждого восьмого пациента (13,2%). "Приведенные данные говорят о том, что, во-первых, эпидемия продолжается, число заразившихся хоть и снижается, но до нуля не опустилось. Во-вторых, число переболевших и выработавших антитела выросло в абсолютных значениях, что свидетельствует о формировании в популяции коллективного иммунитета", - заявил главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
В Москве, где с мая 2020 года по настоящее время тестирование прошли более 178 тысяч человек, положительные результаты тестирования на антитела к коронавирусу выявлены у каждого седьмого (15,2%). При этом в мае процент положительных тестов на антитела класса G к коронавирусу не превышал 14,8%.
В Санкт-Петербурге тестирование в "Инвитро" с мая 2020 года прошли более 60 тысяч человек, положительные результаты были обнаружены у каждого пятого (20,8%) жителя города. При этом в мае процент положительных тестов на антитела класса G к коронавирусу не превышал 14,8% (каждый седьмой).
"В Новосибирске к середине августа положительные результаты получены у 20,8% пациентов, прошедших тестирование. Всего в Новосибирске исследование на антитела класса G к вирусу SARS-CoV-2 прошли более 30 тысяч человек. Также интересно отметить, что в первый месяц тестирования, в мае 2020 года, положительные результаты фиксировались в среднем у 2% новосибирцев, но уже в июне этот показатель вырос до 12,3%", - сообщили в пресс-службе.
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