https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577244559.html

"Инвитро" выявила антитела к COVID-19 почти у каждого шестого россиянина

Частная медицинская сеть "Инвитро" за четыре месяца протестировала более 680 тысяч россиян и выявила антитела к коронавирусу у каждого шестого пациента (16,9%), РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T09:31

2020-09-15T09:31

2020-09-15T09:31

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

новосибирск

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Частная медицинская сеть "Инвитро" за четыре месяца протестировала более 680 тысяч россиян и выявила антитела к <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусу</a> у каждого шестого пациента (16,9%), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Всего на территории России с начала тестирования в мае 2020 года к середине августа выполнено более 680 тысяч исследований. Положительные результаты теста на антитела класса G (IgG), говорящие о формировании иммунного ответа, получены накопительным итогом у 16,9% россиян, прошедших исследование", - рассказали в пресс-службе.Для сравнения, за первые две недели тестирования в мае текущего года антитела были выявлены у каждого восьмого пациента (13,2%). "Приведенные данные говорят о том, что, во-первых, эпидемия продолжается, число заразившихся хоть и снижается, но до нуля не опустилось. Во-вторых, число переболевших и выработавших антитела выросло в абсолютных значениях, что свидетельствует о формировании в популяции коллективного иммунитета", - заявил главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, где с мая 2020 года по настоящее время тестирование прошли более 178 тысяч человек, положительные результаты тестирования на антитела к коронавирусу выявлены у каждого седьмого (15,2%). При этом в мае процент положительных тестов на антитела класса G к коронавирусу не превышал 14,8%.В <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> тестирование в "Инвитро" с мая 2020 года прошли более 60 тысяч человек, положительные результаты были обнаружены у каждого пятого (20,8%) жителя города. При этом в мае процент положительных тестов на антитела класса G к коронавирусу не превышал 14,8% (каждый седьмой)."В <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a> к середине августа положительные результаты получены у 20,8% пациентов, прошедших тестирование. Всего в Новосибирске исследование на антитела класса G к вирусу SARS-CoV-2 прошли более 30 тысяч человек. Также интересно отметить, что в первый месяц тестирования, в мае 2020 года, положительные результаты фиксировались в среднем у 2% новосибирцев, но уже в июне этот показатель вырос до 12,3%", - сообщили в пресс-службе.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577081802.html

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москва

новосибирск

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, новосибирск, санкт-петербург, общество