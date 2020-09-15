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https://ria.ru/20200915/iran-1577264994.html
В Тегеране назвали угрозы Трампа частью предвыборной борьбы
Если США совершат ошибку в отношении Ирана, Тегеран решительным образом ответит Вашингтону, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T14:12
2020-09-15T14:19
аль-хашд аш-шааби
дональд трамп
мид ирана
багдад (город)
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ТЕГЕРАН, 15 сен – РИА Новости.</strong> Если <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> совершат ошибку в отношении <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегеран</a> решительным образом ответит <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтону</a>, заявил официальный представитель правительства Ирана <a href="http://ria.ru/person_ali-rabii/" target="_blank" data-auto="true">Али Рабии</a>.Ранее президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>, комментируя сообщения прессы о якобы подготовке Тегераном атаки, направленной против США, заявил, что на любое нападение Ирана ответ Штатов будет "в 1000 раз более масштабным"."Иран решительным образом ответит в случае любой стратегической ошибки со стороны США", - сказал Рабии, как следует из информационного портала правительства Ирана.Он также выразил сожаление, что президент США - страны, претендующей на управление миропорядком, делает подобного рода небрежные заявления, отметив, что угрозы Трампа носят пропагандистский характер и могут быть связаны с предстоящими президентскими выборами в США. "Предвыборная пища (Трампа)", - так охарактеризовал Рабии заявление американского президента.Представитель правительства Ирана подчеркнул, что комментарий Трампа основывался не на данных ведомств, занимающихся иностранной политикой и разведкой, а лишь на том, что "он услышал".Газета Politico со ссылкой на источник прежде сообщила, что США обвинили власти Ирана в том, что они якобы рассматривают возможность ликвидации американского посла в Южно-Африканской Республике (ЮАР) Ланы Маркс в качестве ответа на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.Официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_MID_Irana/" target="_blank" data-auto="true">МИД Ирана</a> Саид Хатибзаде заявил, что утверждения о планах Тегерана совершить покушение на американского посла в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/" target="_blank" data-auto="true">ЮАР</a> безосновательны. В то же время он уточнил, что Тегеран не забудет и не простит Вашингтону "трусливое убийство" Сулеймани.В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта <a href="http://ria.ru/location_Baghdad/" target="_blank" data-auto="true">Багдада</a> операцию по ликвидации иранского генерала, командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы "<a href="http://ria.ru/organization_Al-KHashd_ash-SHaabi/" target="_blank" data-auto="true">аль-Хашд аш-Шааби</a>" Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ираке</a>.
https://ria.ru/20200816/1575842546.html
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аль-хашд аш-шааби, дональд трамп, мид ирана, багдад (город), вашингтон (город), сша, в мире

В Тегеране назвали угрозы Трампа частью предвыборной борьбы

14:12 15.09.2020 (обновлено: 14:19 15.09.2020)
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 15 сен – РИА Новости. Если США совершат ошибку в отношении Ирана, Тегеран решительным образом ответит Вашингтону, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения прессы о якобы подготовке Тегераном атаки, направленной против США, заявил, что на любое нападение Ирана ответ Штатов будет "в 1000 раз более масштабным".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.08.2020
16 августа, 01:08
Трамп рассказал о механизме восстановления санкций против Ирана
"Иран решительным образом ответит в случае любой стратегической ошибки со стороны США", - сказал Рабии, как следует из информационного портала правительства Ирана.
Он также выразил сожаление, что президент США - страны, претендующей на управление миропорядком, делает подобного рода небрежные заявления, отметив, что угрозы Трампа носят пропагандистский характер и могут быть связаны с предстоящими президентскими выборами в США. "Предвыборная пища (Трампа)", - так охарактеризовал Рабии заявление американского президента.
Представитель правительства Ирана подчеркнул, что комментарий Трампа основывался не на данных ведомств, занимающихся иностранной политикой и разведкой, а лишь на том, что "он услышал".
"Исторический опыт нашего региона показывает, что американское правительство за счет своих заявлений, основанных на сообщениях с манипулированием (информации), начинало войну в Ираке и Афганистане", - отметил Рабии, посоветовав президенту США "воздержаться от новых авантюр".
Газета Politico со ссылкой на источник прежде сообщила, что США обвинили власти Ирана в том, что они якобы рассматривают возможность ликвидации американского посла в Южно-Африканской Республике (ЮАР) Ланы Маркс в качестве ответа на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что утверждения о планах Тегерана совершить покушение на американского посла в ЮАР безосновательны. В то же время он уточнил, что Тегеран не забудет и не простит Вашингтону "трусливое убийство" Сулеймани.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации иранского генерала, командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке.
Корпус стражей исламской революции на параде во время Недели Священной Обороны - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
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