https://ria.ru/20200915/iran-1577264994.html

В Тегеране назвали угрозы Трампа частью предвыборной борьбы

Если США совершат ошибку в отношении Ирана, Тегеран решительным образом ответит Вашингтону, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T14:12

2020-09-15T14:12

2020-09-15T14:19

аль-хашд аш-шааби

дональд трамп

мид ирана

багдад (город)

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>ТЕГЕРАН, 15 сен – РИА Новости.</strong> Если <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> совершат ошибку в отношении <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегеран</a> решительным образом ответит <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтону</a>, заявил официальный представитель правительства Ирана <a href="http://ria.ru/person_ali-rabii/" target="_blank" data-auto="true">Али Рабии</a>.Ранее президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>, комментируя сообщения прессы о якобы подготовке Тегераном атаки, направленной против США, заявил, что на любое нападение Ирана ответ Штатов будет "в 1000 раз более масштабным"."Иран решительным образом ответит в случае любой стратегической ошибки со стороны США", - сказал Рабии, как следует из информационного портала правительства Ирана.Он также выразил сожаление, что президент США - страны, претендующей на управление миропорядком, делает подобного рода небрежные заявления, отметив, что угрозы Трампа носят пропагандистский характер и могут быть связаны с предстоящими президентскими выборами в США. "Предвыборная пища (Трампа)", - так охарактеризовал Рабии заявление американского президента.Представитель правительства Ирана подчеркнул, что комментарий Трампа основывался не на данных ведомств, занимающихся иностранной политикой и разведкой, а лишь на том, что "он услышал".Газета Politico со ссылкой на источник прежде сообщила, что США обвинили власти Ирана в том, что они якобы рассматривают возможность ликвидации американского посла в Южно-Африканской Республике (ЮАР) Ланы Маркс в качестве ответа на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.Официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_MID_Irana/" target="_blank" data-auto="true">МИД Ирана</a> Саид Хатибзаде заявил, что утверждения о планах Тегерана совершить покушение на американского посла в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/" target="_blank" data-auto="true">ЮАР</a> безосновательны. В то же время он уточнил, что Тегеран не забудет и не простит Вашингтону "трусливое убийство" Сулеймани.В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта <a href="http://ria.ru/location_Baghdad/" target="_blank" data-auto="true">Багдада</a> операцию по ликвидации иранского генерала, командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы "<a href="http://ria.ru/organization_Al-KHashd_ash-SHaabi/" target="_blank" data-auto="true">аль-Хашд аш-Шааби</a>" Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ираке</a>.

https://ria.ru/20200816/1575842546.html

https://ria.ru/20200912/iran-1577144813.html

багдад (город)

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аль-хашд аш-шааби, дональд трамп, мид ирана, багдад (город), вашингтон (город), сша, в мире