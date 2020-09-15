Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200915/iran-1577241315.html
Трамп пригрозил ответить на нападение Ирана в "тысячу раз масштабнее"
Американский президент Дональд Трамп, комментируя сообщения прессы о том, что Тегеран якобы готовит атаку, направленную против США, заявил, что на любое... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T06:34
2020-09-15T07:06
дональд трамп
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576720747_0:162:3064:1886_1400x0_80_0_0_77fd6e7d60f3e52497ebbda62f72245d.jpg
<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Американский президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>, комментируя сообщения прессы о том, что Тегеран якобы готовит атаку, направленную против <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, заявил, что на любое нападение <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> ответ Штатов будет "в тысячу раз более масштабным".Ранее газета Politico со ссылкой на источник сообщила, что США обвинили власти Ирана в том, что они якобы рассматривают возможность ликвидации американского посла в Южно-Африканской Республике (ЮАР) Ланы Маркс в качестве ответа на убийство иранского генерала Касема Сулеймани."Согласно сообщениям прессы, Иран, возможно, планирует убийство или другое нападение против Соединенных Штатов в отместку за убийство террористического лидера Сулеймани... Любое нападение Ирана на США, в любой форме, будет встречено нападением на Иран, которое будет в тысячу раз более масштабным", - написал Трамп в <a href="https://twitter.com/realdonaldtrump" target="_blank">Twitter</a>.Официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_MID_Irana/" target="_blank" data-auto="true">МИД Ирана</a> Саид Хатибзаде заявил, что утверждения о планах Тегерана совершить покушение на американского посла в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/" target="_blank" data-auto="true">ЮАР</a> безосновательны. В то же время он уточнил, что Тегеран не забудет и не простит Вашингтону "трусливое убийство" Сулеймани, обвинив США в военном вмешательстве в дела других и планировании и реализации десятков проектов убийств.В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта <a href="http://ria.ru/location_Baghdad/" target="_blank" data-auto="true">Багдада</a> операцию по ликвидации иранского генерала, командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ираке</a>.
https://radiosputnik.ria.ru/20200914/iran-1577218611.html
https://ria.ru/20200827/iran-1576396110.html
7
иран
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576720747_348:270:2717:2047_1400x0_80_0_0_151097bb25895f635c1728f03fe46ebc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, иран, сша, в мире

Трамп пригрозил ответить на нападение Ирана в "тысячу раз масштабнее"

06:34 15.09.2020 (обновлено: 07:06 15.09.2020)
10482
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп, комментируя сообщения прессы о том, что Тегеран якобы готовит атаку, направленную против США, заявил, что на любое нападение Ирана ответ Штатов будет "в тысячу раз более масштабным".
Ранее газета Politico со ссылкой на источник сообщила, что США обвинили власти Ирана в том, что они якобы рассматривают возможность ликвидации американского посла в Южно-Африканской Республике (ЮАР) Ланы Маркс в качестве ответа на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
"Согласно сообщениям прессы, Иран, возможно, планирует убийство или другое нападение против Соединенных Штатов в отместку за убийство террористического лидера Сулеймани... Любое нападение Ирана на США, в любой форме, будет встречено нападением на Иран, которое будет в тысячу раз более масштабным", - написал Трамп в Twitter.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 15:48
"Устаревшая уловка". Иран отмахнулся от слов США про "покушение" на посла
Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что утверждения о планах Тегерана совершить покушение на американского посла в ЮАР безосновательны. В то же время он уточнил, что Тегеран не забудет и не простит Вашингтону "трусливое убийство" Сулеймани, обвинив США в военном вмешательстве в дела других и планировании и реализации десятков проектов убийств.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации иранского генерала, командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке.
Госсекретарь США Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 18:00
Помпео объявил дату возобновления санкций США против Ирана
1346511140
Обсудить 7
Дональд ТрампИранСШАВ мире
Рекомендуем
ПВО
Forbes рассказал о готовности ПВО Грузии "пустить кровь" российским ВВС
Истребитель МиГ-29
Штаб Трампа решил сделать Америку "великой" с помощью МиГ-29 и АК-74
Расстроенная девушка
Найдены причина неудачливости россиян и способ это исправить
Ледовая база на мысе Баранова (Северная Земля)
National Interest рассказал о "ночном кошмаре" США в Арктике
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу
Алексей Навальный
NYT: Навальный отказался сотрудничать с Россией в расследовании
Снимок окаменелых микроорганизмов, обнаруженных внутри метеорита Оргей
Российские ученые нашли следы внеземной жизни
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный, актер Михаил Ефремов
Пашаев назвал "виновного" в приговоре Ефремову
Купол над зданием Рейхстага в Берлине
"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
Светлана Тихановская
Тихановская назвала вопросом времени уход Лукашенко с поста президента
Банкомат
В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда
Пентагон
В Пентагоне признали, что не видели свидетельств "сговора" РФ с талибами
Алексей Навальный
NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию после лечения
Белые грибы
Часть съедобных грибов признали опасными
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:09Минобороны Белоруссии оценило военное сотрудничество с Польшей и Литвой
11:08Москвичей предупредили о "пузыре" полярного холода
11:01Директор СВР ответил на обвинения Запада в ситуации с Навальным
10:59Белоруссия может пересмотреть военное сотрудничество с Польшей и Литвой
10:57В Минске считают, что ряд стран хотят расколоть Союзное государство
10:52Роспотребнадзор рассказал о результатах исследований мутаций коронавируса
10:52Попова рассказала о числе бессимптомных случаев COVID-19
10:52Глава Роспотребнадзора заявила о сезонности коронавируса
10:50К работе над вакциной "Спутник V" подключились три крупных производителя
10:47Правительство поддержало законопроект об ограничении изъятия детей
10:46Google раскрыл дату выхода смартфона Pixel 5 на чистом Android
10:45В России за сутки умерли 150 пациентов с коронавирусом
10:44Комиссия по выдаче авиакомпаниям допусков за рубеж возобновляет работу
10:43В России за сутки выписаны 5605 переболевших COVID-19
10:43В России разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса
10:43В Москве выявили 730 новых случаев заражения коронавирусом
10:42Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:42В России выявили 5529 новых случаев заражения коронавирусом
10:40Юрист оценил намерение Цепкало привлечь Лукашенко к суду в Гааге
10:40В Минске не исключили силовой вариант реагирования на военные угрозы
Лента новостейМолния