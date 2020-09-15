https://ria.ru/20200915/iran-1577241315.html

Трамп пригрозил ответить на нападение Ирана в "тысячу раз масштабнее"

Американский президент Дональд Трамп, комментируя сообщения прессы о том, что Тегеран якобы готовит атаку, направленную против США, заявил, что на любое... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T06:34

2020-09-15T06:34

2020-09-15T07:06

дональд трамп

иран

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576720747_0:162:3064:1886_1400x0_80_0_0_77fd6e7d60f3e52497ebbda62f72245d.jpg

<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Американский президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>, комментируя сообщения прессы о том, что Тегеран якобы готовит атаку, направленную против <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, заявил, что на любое нападение <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> ответ Штатов будет "в тысячу раз более масштабным".Ранее газета Politico со ссылкой на источник сообщила, что США обвинили власти Ирана в том, что они якобы рассматривают возможность ликвидации американского посла в Южно-Африканской Республике (ЮАР) Ланы Маркс в качестве ответа на убийство иранского генерала Касема Сулеймани."Согласно сообщениям прессы, Иран, возможно, планирует убийство или другое нападение против Соединенных Штатов в отместку за убийство террористического лидера Сулеймани... Любое нападение Ирана на США, в любой форме, будет встречено нападением на Иран, которое будет в тысячу раз более масштабным", - написал Трамп в <a href="https://twitter.com/realdonaldtrump" target="_blank">Twitter</a>.Официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_MID_Irana/" target="_blank" data-auto="true">МИД Ирана</a> Саид Хатибзаде заявил, что утверждения о планах Тегерана совершить покушение на американского посла в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/" target="_blank" data-auto="true">ЮАР</a> безосновательны. В то же время он уточнил, что Тегеран не забудет и не простит Вашингтону "трусливое убийство" Сулеймани, обвинив США в военном вмешательстве в дела других и планировании и реализации десятков проектов убийств.В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта <a href="http://ria.ru/location_Baghdad/" target="_blank" data-auto="true">Багдада</a> операцию по ликвидации иранского генерала, командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ираке</a>.

https://radiosputnik.ria.ru/20200914/iran-1577218611.html

https://ria.ru/20200827/iran-1576396110.html

7

иран

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, иран, сша, в мире