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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200915/ilarion-1577265507.html
Митрополит Иларион: я получил первую дозу вакцины, вторая не понадобится
С появлением в России первой в мире вакцины от коронавируса, которая в августе уже зарегистрирована Минздравом под названием "Спутник V" и запущена в оборот,... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T15:00
2020-09-15T15:23
коронавирус и вера
религия и мировоззрение
интервью - религия и мировоззрение
московский патриархат
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<em>С появлением в России первой в мире вакцины от коронавируса, которая в августе уже зарегистрирована Минздравом под названием</em> "Спутник V" <em>и запущена в оборот, верующие стали спрашивать духовных наставников: вакцинироваться или нет, ведь есть риски. Между тем, к середине сентября в мире уже около 29 миллионов подтвержденных случаев COVID-19, более 900 тысяч человек скончались (такую статистику приводит официальный сайт ВОЗ), в России – более одного миллиона заболевших и 18 тысяч умерших. Как взвесить риски и принять решение, оправданы ли опасения "заговора" фармацевтов, "чипирования" посредством прививки, верно ли "вкалывание плацебо", будет ли вакцинация от коронавируса обязательной для духовенства и прививался ли он сам – в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Беседовала Ольга Липич. </em><strong>- Владыка, ваше высказывание о прививке от</strong> <strong>COVID-19 некоторые восприняли как призыв Церкви к вакцинации – правильно ли вас поняли? </strong>- Нет, это не мнение Церкви, это мое личное мнение. В ситуации, когда есть выбор между риском последствий от прививки и риском заразиться коронавирусом, я считаю, что эти два риска несопоставимы.На моих глазах за последние месяцы умерло несколько людей от коронавируса. Среди них есть священнослужители и монахи. Они умирали в страшных страданиях, подключенные к аппарату искусственной вентиляции легких. Как говорится, врагу не пожелаешь такой смерти. А некоторые выжили, но остались на всю жизнь парализованными. Кто-то переболел в тяжелой форме, кто-то в легкой, кто-то бессимптомно.Посмотрите, что происходит вокруг. С начала сентября растут цифры заражающихся коронавирусом в России, а в мире зафиксировано очередное рекордное число заразившихся. Это свидетельствует о том, о чем предупреждали медики: о наступлении так называемой второй волны. Можно предположить, что в октябре-ноябре количество заражающихся и умирающих будет только расти.В этой ситуации, если у кого-то есть выбор – привиться или нет, мое мнение – лучше привиться.<strong>- А как в Церкви вообще обстоит дело с прививками, например, от сезонного гриппа - прививаются ли священники и епископы?</strong>- Некоторые священнослужители прививаются, другие нет. Здесь нет никакого единого стандарта и никакой принудиловки. Каждый поступает так, как считает нужным. Мне известны священники, у которых несколько детей: они прививаются вместе с женой и детьми. Другие не прививаются.Но одно дело грипп или сезонная простуда, другое – коронавирус. Здесь последствия могут быть более серьезные, вплоть до летального исхода.<strong>- Может ли Церковь обязать в строгом порядке монахов и священников вакцинироваться от</strong> <strong>COVID-19?</strong> - Я надеюсь, что никто никого не будет обязывать вакцинироваться. Добровольность должна быть сохранена.<strong>- В интернете распространяются опасения, что якобы через вакцинацию людям хотят внедрить чипы для их контролирования – что вы об этом думаете?</strong>- Думаю, что эти опасения на сегодня безосновательны.Тема "чипирования" вообще обросла множеством разнообразных мифов. Но ее связь с темой вакцинирования, по-моему, существует только в чьем-то воспаленном воображении.- <strong>В обществе также есть мнения о некоей своекорыстной игре фармацевтических компаний, даже "заговорах" - верите ли вы в это?</strong><strong>-</strong> Мне трудно ответить на этот вопрос. Пока я слышал только об одной вакцине, которая прошла два этапа испытаний и сертифицирована. Доступ к ней получили добровольцы, согласившиеся испытать на себе ее действие. И, насколько я понимаю, доступ к ней в ближайшее время получат лица из группы риска – врачи и учителя. Надеюсь, что также в добровольном порядке.<strong>- Но уверены ли вы на 100 процентов, что прививаться надо всем без исключения и поскорей, что вакцина не нанесет большого вреда иммунной системе человека, ведь исследования не закончены полностью, практики применения не накоплено, а у аллергиков возможны серьезные побочные эффекты?</strong>- А я совсем не говорил, что надо прививаться всем без исключения и поскорей. Есть люди, которым прививки вообще противопоказаны.Московский институт имени Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ – прим. ред.), который занимается производством вакцины, разъяснил, что вакцина противопоказана тем, у кого имеются гиперчувствительность к какому-либо ее компоненту, тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и хронические заболевания, ОРВИ и заболевания желудочно-кишечного тракта. А также она противопоказана беременным женщинам и лицам младше 18 лет. В случае аллергической реакции на первый этап вакцинации второй этап отменяется.- <strong>Вакцин в России обещают несколько, на коммерческой основе - как выбрать?</strong>- Что касается выбора между разными вакцинами, то, когда такой выбор возникнет, каждый сможет посоветоваться со своим лечащим врачом. Пока такого выбора нет: есть только одна вакцина, которая уже поступила в гражданский оборот, а одновременно продолжают проводиться ее испытания на добровольцах.<strong>- Многим не нравится, что вместо вакцины им могут вколоть плацебо. Как быть с этим, по-вашему мнению?</strong>- Да, это многих отталкивает. И справедливо. Человек должен знать, чтó ему вкололи, потому что в зависимости от этого будет определять свое поведение.Мне как неспециалисту кажется, что в условиях пандемии было бы правильно всем добровольцам вкалывать именно вакцину, а не плацебо. Но специалисты разъясняют, что в таком случае вакцина не получит международного признания, так как международные правила требуют, чтобы четверть участников испытаний получала плацебо вместо вакцины. Мне трудно эти правила как-либо комментировать.В любом случае, в течение месяца каждый из добровольцев поймет, чтó именно ему вкололи: вакцину или плацебо. Потому что, если после второго укола антитела не появятся, значит, это была не вакцина. Еще один признак – наличие или отсутствие видимых последствий укола. Если после укола повышается температура, или наступает слабость и сонливость, то это верный признак того, что вкололи вакцину. Хотя у некоторых вакцинированных никаких видимых последствий не наблюдается.- <strong>Будете ли вакцинироваться лично вы?</strong>- Я еще в июне, отвечая на вопрос телеведущей в программе "Церковь и мир", соглашусь ли я быть добровольцем, сказал, что соглашусь. И когда такая возможность недавно представилась, я получил первую дозу вакцины. А вторая доза, по-видимому, не понадобится, поскольку у меня в крови уже достаточное количество антител, что стало следствием перенесенного еще в мае воспаления легких.Тогда один священник нашего храма заразился коронавирусом, одновременно с ним заразился и я. Болел три недели в сравнительно легкой форме, был на самоизоляции. Но антитела появились уже тогда, а первая доза вакцины их количество значительно увеличила.<strong>- Прививались ли ваши близкие, коллеги, друзья? Какие были последствия?</strong>- Некоторые вакцинировались. У кого-то не было никаких видимых последствий, у кого-то повышалась температура, наступала слабость и сонливость, у одного даже были судороги, лихорадка (сильная дрожь) и онемение конечностей, еще у одного сильное расстройство желудка. Однако специалисты (здесь опять приходится полагаться на них) утверждают, что судороги, онемение конечностей, лихорадка и расстройство желудка – нетипичные последствия вакцинации и скорее всего вообще не связаны с вакцинацией. Однако, поскольку такие явления наблюдались, считаю своим долгом о них упомянуть.- <strong>Патриарх Кирилл будет вакцинироваться, когда?</strong>- Об этом мне ничего не известно.
https://radiosputnik.ria.ru/20200725/1574918562.html
https://ria.ru/20200808/1575520609.html
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коронавирус и вера, интервью - религия и мировоззрение, московский патриархат

Митрополит Иларион: я получил первую дозу вакцины, вторая не понадобится

15:00 15.09.2020 (обновлено: 15:23 15.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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С появлением в России первой в мире вакцины от коронавируса, которая в августе уже зарегистрирована Минздравом под названием "Спутник V" и запущена в оборот, верующие стали спрашивать духовных наставников: вакцинироваться или нет, ведь есть риски. Между тем, к середине сентября в мире уже около 29 миллионов подтвержденных случаев COVID-19, более 900 тысяч человек скончались (такую статистику приводит официальный сайт ВОЗ), в России – более одного миллиона заболевших и 18 тысяч умерших. Как взвесить риски и принять решение, оправданы ли опасения "заговора" фармацевтов, "чипирования" посредством прививки, верно ли "вкалывание плацебо", будет ли вакцинация от коронавируса обязательной для духовенства и прививался ли он сам – в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Беседовала Ольга Липич.
- Владыка, ваше высказывание о прививке от COVID-19 некоторые восприняли как призыв Церкви к вакцинации – правильно ли вас поняли?
- Нет, это не мнение Церкви, это мое личное мнение. В ситуации, когда есть выбор между риском последствий от прививки и риском заразиться коронавирусом, я считаю, что эти два риска несопоставимы.
Митрополит Волоколамский Иларион на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.07.2020
25 июля, 19:41
"Риск велик". Митрополит Иларион готов испытать на себе вакцину от COVID
На моих глазах за последние месяцы умерло несколько людей от коронавируса. Среди них есть священнослужители и монахи. Они умирали в страшных страданиях, подключенные к аппарату искусственной вентиляции легких. Как говорится, врагу не пожелаешь такой смерти. А некоторые выжили, но остались на всю жизнь парализованными. Кто-то переболел в тяжелой форме, кто-то в легкой, кто-то бессимптомно.
Особенность коронавируса в том, что его действие непредсказуемо. Говорят, что пожилые в группе риска. Да, это так. Но не только они. Мне известны 80-летние и даже 90-летние люди, которые перенесли коронавирус и остались живы. А известны 20- и 30-летние, которые умерли от коронавируса или перенесли его в крайне тяжелой форме.
Посмотрите, что происходит вокруг. С начала сентября растут цифры заражающихся коронавирусом в России, а в мире зафиксировано очередное рекордное число заразившихся. Это свидетельствует о том, о чем предупреждали медики: о наступлении так называемой второй волны. Можно предположить, что в октябре-ноябре количество заражающихся и умирающих будет только расти.
В этой ситуации, если у кого-то есть выбор – привиться или нет, мое мнение – лучше привиться.
- А как в Церкви вообще обстоит дело с прививками, например, от сезонного гриппа - прививаются ли священники и епископы?
- Некоторые священнослужители прививаются, другие нет. Здесь нет никакого единого стандарта и никакой принудиловки. Каждый поступает так, как считает нужным. Мне известны священники, у которых несколько детей: они прививаются вместе с женой и детьми. Другие не прививаются.
Но одно дело грипп или сезонная простуда, другое – коронавирус. Здесь последствия могут быть более серьезные, вплоть до летального исхода.
Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор - РИА Новости, 1920, 08.08.2020
8 августа, 10:30Религия и мировоззрение
Митрополит Кубанский Исидор умер от коронавируса
- Может ли Церковь обязать в строгом порядке монахов и священников вакцинироваться от COVID-19?
- Я надеюсь, что никто никого не будет обязывать вакцинироваться. Добровольность должна быть сохранена.
- В интернете распространяются опасения, что якобы через вакцинацию людям хотят внедрить чипы для их контролирования – что вы об этом думаете?
- Думаю, что эти опасения на сегодня безосновательны.
Тема "чипирования" вообще обросла множеством разнообразных мифов. Но ее связь с темой вакцинирования, по-моему, существует только в чьем-то воспаленном воображении.
- В обществе также есть мнения о некоей своекорыстной игре фармацевтических компаний, даже "заговорах" - верите ли вы в это?
- Мне трудно ответить на этот вопрос. Пока я слышал только об одной вакцине, которая прошла два этапа испытаний и сертифицирована. Доступ к ней получили добровольцы, согласившиеся испытать на себе ее действие. И, насколько я понимаю, доступ к ней в ближайшее время получат лица из группы риска – врачи и учителя. Надеюсь, что также в добровольном порядке.
Марфо-Мариинская обитель милосердия - РИА Новости, 1920, 23.07.2020
23 июля, 14:52Религия и мировоззрение
РПЦ открыла сайт о доступной помощи во время пандемии коронавируса
- Но уверены ли вы на 100 процентов, что прививаться надо всем без исключения и поскорей, что вакцина не нанесет большого вреда иммунной системе человека, ведь исследования не закончены полностью, практики применения не накоплено, а у аллергиков возможны серьезные побочные эффекты?
- А я совсем не говорил, что надо прививаться всем без исключения и поскорей. Есть люди, которым прививки вообще противопоказаны.
Московский институт имени Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ – прим. ред.), который занимается производством вакцины, разъяснил, что вакцина противопоказана тем, у кого имеются гиперчувствительность к какому-либо ее компоненту, тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и хронические заболевания, ОРВИ и заболевания желудочно-кишечного тракта. А также она противопоказана беременным женщинам и лицам младше 18 лет. В случае аллергической реакции на первый этап вакцинации второй этап отменяется.
Уверенности на 100 процентов в полной безопасности вакцины сегодня не может быть. Но для того, чтобы была стопроцентная уверенность, нужно ждать несколько лет. И в этой ситуации вопрос стоит так: что более рискованно – получить вакцину, которая не прошла полный цикл испытаний, или заразиться коронавирусом? На мой взгляд, второе более рискованно.
- Вакцин в России обещают несколько, на коммерческой основе - как выбрать?
- Что касается выбора между разными вакцинами, то, когда такой выбор возникнет, каждый сможет посоветоваться со своим лечащим врачом. Пока такого выбора нет: есть только одна вакцина, которая уже поступила в гражданский оборот, а одновременно продолжают проводиться ее испытания на добровольцах.
Плакат с напоминанием о социальной дистанции на фасаде дома в Стокгольме, Швеция - РИА Новости, 1920, 05.06.2020
5 июня, 18:44Распространение нового коронавируса
В РПЦ раскритиковали "шведскую модель" борьбы с коронавирусом
- Многим не нравится, что вместо вакцины им могут вколоть плацебо. Как быть с этим, по-вашему мнению?
- Да, это многих отталкивает. И справедливо. Человек должен знать, чтó ему вкололи, потому что в зависимости от этого будет определять свое поведение.
Мне как неспециалисту кажется, что в условиях пандемии было бы правильно всем добровольцам вкалывать именно вакцину, а не плацебо. Но специалисты разъясняют, что в таком случае вакцина не получит международного признания, так как международные правила требуют, чтобы четверть участников испытаний получала плацебо вместо вакцины. Мне трудно эти правила как-либо комментировать.
В любом случае, в течение месяца каждый из добровольцев поймет, чтó именно ему вкололи: вакцину или плацебо. Потому что, если после второго укола антитела не появятся, значит, это была не вакцина. Еще один признак – наличие или отсутствие видимых последствий укола. Если после укола повышается температура, или наступает слабость и сонливость, то это верный признак того, что вкололи вакцину. Хотя у некоторых вакцинированных никаких видимых последствий не наблюдается.
главврач Центральной клинической больницы им. святителя Алексия Алексей Заров - РИА Новости, 1920, 22.07.2020
22 июля, 17:00Религия и мировоззрение
Главврач больницы РПЦ: респиратор и движение предохранят от COVID-19
- Будете ли вакцинироваться лично вы?
- Я еще в июне, отвечая на вопрос телеведущей в программе "Церковь и мир", соглашусь ли я быть добровольцем, сказал, что соглашусь. И когда такая возможность недавно представилась, я получил первую дозу вакцины. А вторая доза, по-видимому, не понадобится, поскольку у меня в крови уже достаточное количество антител, что стало следствием перенесенного еще в мае воспаления легких.
Тогда один священник нашего храма заразился коронавирусом, одновременно с ним заразился и я. Болел три недели в сравнительно легкой форме, был на самоизоляции. Но антитела появились уже тогда, а первая доза вакцины их количество значительно увеличила.
Митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион - РИА Новости, 1920, 21.07.2020
21 июля, 11:37Религия и мировоззрение
Митрополит Иларион: "Беспечное отношение" к COVID-19 в лавре огорчает
- Прививались ли ваши близкие, коллеги, друзья? Какие были последствия?
- Некоторые вакцинировались. У кого-то не было никаких видимых последствий, у кого-то повышалась температура, наступала слабость и сонливость, у одного даже были судороги, лихорадка (сильная дрожь) и онемение конечностей, еще у одного сильное расстройство желудка. Однако специалисты (здесь опять приходится полагаться на них) утверждают, что судороги, онемение конечностей, лихорадка и расстройство желудка – нетипичные последствия вакцинации и скорее всего вообще не связаны с вакцинацией. Однако, поскольку такие явления наблюдались, считаю своим долгом о них упомянуть.
- Патриарх Кирилл будет вакцинироваться, когда?
- Об этом мне ничего не известно.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 03.05.2020
3 мая, 17:59Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл наказал священника за нарушение указа по коронавирусу
15211016
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