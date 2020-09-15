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https://ria.ru/20200915/guterresh-1577244524.html
Генсек ООН призвал сделать все возможное для сохранения СВПД
Государствам необходимо сделать все возможное для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе – договоренность стала... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T09:30
2020-09-15T10:02
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
майк помпео
антониу гутерреш
совет безопасности оон
евросоюз
тегеран (город)
оон
вашингтон (город)
сша
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<strong>ООН, 15 сен – РИА Новости, Алан Булкаты.</strong> Государствам необходимо сделать все возможное для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе – договоренность стала триумфом многосторонней дипломатии, заявил в интервью РИА Новости генсек ООН <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a>."Я постоянно заявлял, что Совместный всеобъемлющий план действий является триумфом многосторонней дипломатии и ядерного нераспространения. Я считаю, что государствам-членам следует сделать все возможное для его сохранения", - сказал Гутерреш."Что касается моей роли, то секретариат будет руководствоваться тем, что исходит от Совета Безопасности", - добавил он.<a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a> и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (<a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>), выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>.Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких односторонних санкций против <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегерана</a>.В последнее время <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> пытается восстановить санкции ООН в отношении Ирана. В августе госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана. Все участники СВПД считают, что уведомление от Штатов не имеет юридической силы, и убеждены, что США не запустили процесс возврата ограничительных мер, так как попросту не являются больше участниками сделки. Председатель СБ ООН также не дал никакого хода запросу Вашингтона в Совбезе. Между тем США полагают, что процесс запущен и санкции будут восстановлены 20 сентября.Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней с момента уведомления Совбеза.<strong><a href="https://ria.ru/20200915/guterresh-1577213630.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200911/lavrov-1577087504.html
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), майк помпео, антониу гутерреш, совет безопасности оон, евросоюз, тегеран (город), оон, вашингтон (город), сша, в мире

Генсек ООН призвал сделать все возможное для сохранения СВПД

09:30 15.09.2020 (обновлено: 10:02 15.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 15 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Государствам необходимо сделать все возможное для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе – договоренность стала триумфом многосторонней дипломатии, заявил в интервью РИА Новости генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Я постоянно заявлял, что Совместный всеобъемлющий план действий является триумфом многосторонней дипломатии и ядерного нераспространения. Я считаю, что государствам-членам следует сделать все возможное для его сохранения", - сказал Гутерреш.
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"Что касается моей роли, то секретариат будет руководствоваться тем, что исходит от Совета Безопасности", - добавил он.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких односторонних санкций против Тегерана.
В последнее время Вашингтон пытается восстановить санкции ООН в отношении Ирана. В августе госсекретарь США Майк Помпео передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.
Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана. Все участники СВПД считают, что уведомление от Штатов не имеет юридической силы, и убеждены, что США не запустили процесс возврата ограничительных мер, так как попросту не являются больше участниками сделки. Председатель СБ ООН также не дал никакого хода запросу Вашингтона в Совбезе. Между тем США полагают, что процесс запущен и санкции будут восстановлены 20 сентября.
Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней с момента уведомления Совбеза.
Читайте полный текст интервью >>
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Майк ПомпеоАнтониу ГутеррешСовет Безопасности ООНЕвросоюзТегеран (город)ООНВашингтон (город)СШАВ мире
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