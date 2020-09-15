Генсек ООН призвал сделать все возможное для сохранения СВПД
09:30 15.09.2020 (обновлено: 10:02 15.09.2020)
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 15 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Государствам необходимо сделать все возможное для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе – договоренность стала триумфом многосторонней дипломатии, заявил в интервью РИА Новости генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Я постоянно заявлял, что Совместный всеобъемлющий план действий является триумфом многосторонней дипломатии и ядерного нераспространения. Я считаю, что государствам-членам следует сделать все возможное для его сохранения", - сказал Гутерреш.
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"Что касается моей роли, то секретариат будет руководствоваться тем, что исходит от Совета Безопасности", - добавил он.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких односторонних санкций против Тегерана.
В последнее время Вашингтон пытается восстановить санкции ООН в отношении Ирана. В августе госсекретарь США Майк Помпео передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.
Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана. Все участники СВПД считают, что уведомление от Штатов не имеет юридической силы, и убеждены, что США не запустили процесс возврата ограничительных мер, так как попросту не являются больше участниками сделки. Председатель СБ ООН также не дал никакого хода запросу Вашингтона в Совбезе. Между тем США полагают, что процесс запущен и санкции будут восстановлены 20 сентября.
Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней с момента уведомления Совбеза.
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