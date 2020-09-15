https://ria.ru/20200915/guterresh-1577243768.html

Генсек ООН напомнил, что продление СНВ-3 в интересах всего мира

Генсек ООН Антониу Гутерреш напомнил Москве и Вашингтону, что продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в интересах всего РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T09:13

2020-09-15T09:13

2020-09-15T10:02

договор снв-3

москва

оон

вашингтон (город)

в мире

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<strong>ООН, 15 сен – РИА Новости, Алан Булкаты.</strong> Генсек ООН <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a> напомнил Москве и Вашингтону, что продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в интересах всего мира, а не только двух государств.Действие договора истекает в феврале 2021 года, он может быть продлен не более чем на 5 лет."Продление СНВ-3 - это вопрос, который следует решить сторонам договора. Но я призываю как Соединенные Штаты, так и Российскую Федерацию помнить, что оно выгодно не только для их безопасности, но и для безопасности всех стран, для глобальной стабильности, ведь последствия применения ядерного оружия были бы глобальными", - сказал Гутерреш в интервью РИА Новости.Он призвал РФ и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> продлить действие СНВ-3 на 5 лет.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее также предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США говорит, что нужно включить КНР в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a> и США. Кроме того, США предлагают расширить договор на ряд новых классов вооружений.Договор между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.<strong><a href="https://ria.ru/20200915/guterresh-1577213630.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью >></a></strong>

https://ria.ru/20200821/snv-3-1576092261.html

https://ria.ru/20200714/1574282355.html

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москва

вашингтон (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

договор снв-3, москва, оон, вашингтон (город), в мире