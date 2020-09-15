Генсек ООН напомнил, что продление СНВ-3 в интересах всего мира
09:13 15.09.2020 (обновлено: 10:02 15.09.2020)
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© AP Photo / K.M. ChaudaryГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© AP Photo / K.M. Chaudary
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 15 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Генсек ООН Антониу Гутерреш напомнил Москве и Вашингтону, что продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в интересах всего мира, а не только двух государств.
Действие договора истекает в феврале 2021 года, он может быть продлен не более чем на 5 лет.
"Продление СНВ-3 - это вопрос, который следует решить сторонам договора. Но я призываю как Соединенные Штаты, так и Российскую Федерацию помнить, что оно выгодно не только для их безопасности, но и для безопасности всех стран, для глобальной стабильности, ведь последствия применения ядерного оружия были бы глобальными", - сказал Гутерреш в интервью РИА Новости.
Он призвал РФ и США продлить действие СНВ-3 на 5 лет.
Президент РФ Владимир Путин ранее также предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США говорит, что нужно включить КНР в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. Кроме того, США предлагают расширить договор на ряд новых классов вооружений.
Договор между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.