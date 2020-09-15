https://ria.ru/20200915/griby-1577240314.html
Часть съедобных грибов признали опасными
Дождливая осенняя погода провоцирует повышенную скорость роста грибов, но также добавляет им опасное свойство. Миколог, кандидат биологических наук Михаил... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T02:05
2020-09-15T02:05
2020-09-15T10:27
осень
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. </strong>Дождливая <a href="https://ria.ru/tag_osen/" target="_blank">осенняя</a> погода провоцирует повышенную скорость роста грибов, но также добавляет им опасное свойство. Миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский рассказал <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200915/grib-1577213787.html">радио Sputnik</a>, что ни в коем случае нельзя собирать в лесу.Повышенная скорость роста грибов в дождливую осеннюю погоду — это и плюс, и минус одновременно. С одной стороны, можно насобирать большее количество, с другой стороны, грибы быстрее "взрослеют" и становятся непригодными для еды.Старые грибы не только теряют гастрономическую привлекательность, но и теоретически могут оказать токсическое воздействие на организм человека. Но на практике такое вряд ли возможно."Чтобы гриб причинил токсический вред, он должен быть старым, быть изъеден личинками насекомых, а также тронут плесневыми и невидимыми патогенами типа одноклеточных паразитических амеб. Ни одному грибнику просто не придет в голову положить его в корзину. Природная брезгливость не позволит взять гнилой червивый гриб", — считает биолог.Если вы случайно все-таки взяли червивый гриб, то избавление от личинок его не спасет, говорит Михаил Вишневский."Потенциальную угрозу представляют не сами личинки в грибах, а их выделения. Они остаются в прогрызенных ходах внутри гриба. После там начинают селиться плесень, бактерии, одноклеточные патогенные организмы и так далее. Даже если удастся какими-то средствами выгнать самих личинок, то от выделений внутри грибов не избавиться", — уточнил биолог в интервью радио Sputnik.
https://radiosputnik.ria.ru/20200827/griby-1576403386.html
Константин Е
Нельзя есть червивые заплесневелые грибы с личинками. Спасибо. Каждый день узнаю что-то новое!
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
осень, россия, общество
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.
Дождливая осенняя
погода провоцирует повышенную скорость роста грибов, но также добавляет им опасное свойство. Миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский рассказал радио Sputnik
, что ни в коем случае нельзя собирать в лесу.
Повышенная скорость роста грибов в дождливую осеннюю погоду — это и плюс, и минус одновременно. С одной стороны, можно насобирать большее количество, с другой стороны, грибы быстрее "взрослеют" и становятся непригодными для еды.
"Если мы собираем грибы, чтобы максимально вытащить их лекарственные свойства, то чем старше гриб, чем максимально широко раскрыта его шляпка, тем больше он накопил всего полезного. А в гастрономических целях надо ориентироваться на полную противоположность. Чем гриб моложе, чем он меньше, крепче, чем края его шляпки плотнее прилегают к краям, тем он привлекательнее", — рассказал радио Sputnik Михаил Вишневский.
Старые грибы не только теряют гастрономическую привлекательность, но и теоретически могут оказать токсическое воздействие на организм человека. Но на практике такое вряд ли возможно.
"Чтобы гриб причинил токсический вред, он должен быть старым, быть изъеден личинками насекомых, а также тронут плесневыми и невидимыми патогенами типа одноклеточных паразитических амеб. Ни одному грибнику просто не придет в голову положить его в корзину. Природная брезгливость не позволит взять гнилой червивый гриб", — считает биолог.
Если вы случайно все-таки взяли червивый гриб, то избавление от личинок его не спасет, говорит Михаил Вишневский.
"Потенциальную угрозу представляют не сами личинки в грибах, а их выделения. Они остаются в прогрызенных ходах внутри гриба. После там начинают селиться плесень, бактерии, одноклеточные патогенные организмы и так далее. Даже если удастся какими-то средствами выгнать самих личинок, то от выделений внутри грибов не избавиться", — уточнил биолог в интервью радио Sputnik.