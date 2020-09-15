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https://ria.ru/20200915/foto-1577282763.html
Эксперт по химоружию оценил фото Навального после комы
Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин оценил внешний вид блогера Алексея Навального на фотографии, опубликованной из... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T18:15
2020-09-15T19:51
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Бывший член комиссии <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин оценил внешний вид блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> на фотографии, опубликованной из немецкой клиники.Эксперт усомнился в том, что Навального отравили "Новичком". Он также допустил, что отравления вообще не было."Если его не было, то пациент выглядит вполне нормально. Если же оно случилось, то факт, что он не просто пришел в себя, но и неплохо выглядит — это как раз не вполне нормально", — сказал Никулин "<a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольской правде</a>".Он пояснил, что если бы блогера отравили именно "Новичком", он длительное время был бы "в разобранном состоянии"."Сколько времени нам сообщали о тяжелом состоянии "отравленного Скрипаля", которого в итоге никому так и не показали? Не две-три недели — гораздо дольше. И вряд ли его в Британии лечили хуже, чем Навального в Германии", — добавил он.Никулин также подчеркнул, что в случае с <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Skripal/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Скрипалем</a>, которого якобы отравили "Новичком", помощь была оказана намного быстрее, так как для этого не пришлось сажать самолет."Либо не было "Новичка", либо вообще не было отравления", — заключил эксперт.Госпитализация Алексея НавальногоБлогеру стало плохо 20 августа на борту самолета, следовавшего из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>. Лайнер экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>, после чего Навального в тяжелом состоянии доставили в больницу. По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое изменение уровня сахара в крови. Пока не ясно, что стало его причиной, однако ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, не обнаружили.Позднее Навального по просьбе родственников перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. Впоследствии немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкий кабмин сообщил, что эти выводы подтвердили лаборатории в <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлина</a> ведется свое исследование. Доказательств версии об отравлении Навального "Новичком" пока нет. В Кремле заявили, что немецкая сторона не информировал Москву о своих выводах, а в МИД подчеркнули, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
https://ria.ru/20200914/bundestag-1577239020.html
https://ria.ru/20200914/seibert-1577236018.html
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275
Интересно сколько дублей было: алёша, не улыбайся, алёша ссутулься и изобрази скорбь, алёша, не переигрывай.
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россия
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, в мире

Эксперт по химоружию оценил фото Навального после комы

18:15 15.09.2020 (обновлено: 19:51 15.09.2020)
40342
© Фото : @navalny/InstagramАлексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине
Алексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Фото : @navalny/Instagram
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин оценил внешний вид блогера Алексея Навального на фотографии, опубликованной из немецкой клиники.
Эксперт усомнился в том, что Навального отравили "Новичком". Он также допустил, что отравления вообще не было.
"Если его не было, то пациент выглядит вполне нормально. Если же оно случилось, то факт, что он не просто пришел в себя, но и неплохо выглядит — это как раз не вполне нормально", — сказал Никулин "Комсомольской правде".
Он пояснил, что если бы блогера отравили именно "Новичком", он длительное время был бы "в разобранном состоянии".
"Сколько времени нам сообщали о тяжелом состоянии "отравленного Скрипаля", которого в итоге никому так и не показали? Не две-три недели — гораздо дольше. И вряд ли его в Британии лечили хуже, чем Навального в Германии", — добавил он.
Никулин также подчеркнул, что в случае с Сергеем Скрипалем, которого якобы отравили "Новичком", помощь была оказана намного быстрее, так как для этого не пришлось сажать самолет.
"Либо не было "Новичка", либо вообще не было отравления", — заключил эксперт.
Купол над зданием Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным

Госпитализация Алексея Навального

Блогеру стало плохо 20 августа на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, после чего Навального в тяжелом состоянии доставили в больницу. По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое изменение уровня сахара в крови. Пока не ясно, что стало его причиной, однако ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, не обнаружили.
Позднее Навального по просьбе родственников перевезли самолетом в Германию. Впоследствии немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкий кабмин сообщил, что эти выводы подтвердили лаборатории в Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. Доказательств версии об отравлении Навального "Новичком" пока нет. В Кремле заявили, что немецкая сторона не информировал Москву о своих выводах, а в МИД подчеркнули, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйГерманияВ мире
Популярные комментарии
В РФ теперь диагнозы по фотке ставят? Вот это уровень!
15 сентября, 18:20
nnn uuunnn uuu
404122226
Интересно сколько дублей было: алёша, не улыбайся, алёша ссутулься и изобрази скорбь, алёша, не переигрывай.
15 сентября, 18:22
aaimo
1944711121
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