https://ria.ru/20200915/baltflot-1577292334.html

Российские военные спасли раненого иностранного моряка

Военнослужащие Балтийского флота эвакуировали нуждавшегося в срочной помощи врачей моряка с иностранного гражданского судна в Финском заливе, сообщил... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T23:21

2020-09-15T23:21

2020-09-15T23:53

кронштадт

роман мартов

финский залив

балтийский флот вмф россии

нидерланды

санкт-петербург

происшествия

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<strong>КАЛИНИНГРАД, 15 сен — РИА Новости.</strong> Военнослужащие Балтийского флота эвакуировали нуждавшегося в срочной помощи врачей моряка с иностранного гражданского судна в <a href="http://ria.ru/location_Finskijj_zaliv/" target="_blank" data-auto="true">Финском заливе</a>, сообщил представитель <a href="http://ria.ru/organization_Baltijjskijj_flot_VMF_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Балтфлота</a> капитан первого ранга <a href="http://ria.ru/person_Roman_Martov/" target="_blank" data-auto="true">Роман Мартов</a>."Несмотря на сложные метеоусловия, раненого сняли с грузового судна и доставили в <a href="http://ria.ru/organization_Kronshtadt/" target="_blank" data-auto="true">Кронштадт</a>, где передали бригаде скорой медицинской помощи", — добавил он.Мартов уточнил, что матрос нидерландского корабля EEMSBORG получил тяжелые травмы при выполнении судовых работ.После поступления информации оперштаб Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота в кратчайшие сроки организовал спасательную операцию, к судну направили быстроходный патрульный катер "Раптор" со специалистами аварийно-спасательного отряда.

https://ria.ru/20200813/1575755453.html

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финский залив

нидерланды

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кронштадт, роман мартов, финский залив, балтийский флот вмф россии, нидерланды, санкт-петербург, происшествия