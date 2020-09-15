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Российские военные спасли раненого иностранного моряка
Военнослужащие Балтийского флота эвакуировали нуждавшегося в срочной помощи врачей моряка с иностранного гражданского судна в Финском заливе, сообщил... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T23:21
2020-09-15T23:53
кронштадт
роман мартов
финский залив
балтийский флот вмф россии
нидерланды
санкт-петербург
происшествия
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<strong>КАЛИНИНГРАД, 15 сен — РИА Новости.</strong> Военнослужащие Балтийского флота эвакуировали нуждавшегося в срочной помощи врачей моряка с иностранного гражданского судна в <a href="http://ria.ru/location_Finskijj_zaliv/" target="_blank" data-auto="true">Финском заливе</a>, сообщил представитель <a href="http://ria.ru/organization_Baltijjskijj_flot_VMF_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Балтфлота</a> капитан первого ранга <a href="http://ria.ru/person_Roman_Martov/" target="_blank" data-auto="true">Роман Мартов</a>."Несмотря на сложные метеоусловия, раненого сняли с грузового судна и доставили в <a href="http://ria.ru/organization_Kronshtadt/" target="_blank" data-auto="true">Кронштадт</a>, где передали бригаде скорой медицинской помощи", — добавил он.Мартов уточнил, что матрос нидерландского корабля EEMSBORG получил тяжелые травмы при выполнении судовых работ.После поступления информации оперштаб Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота в кратчайшие сроки организовал спасательную операцию, к судну направили быстроходный патрульный катер "Раптор" со специалистами аварийно-спасательного отряда.
https://ria.ru/20200813/1575755453.html
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финский залив
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кронштадт, роман мартов, финский залив, балтийский флот вмф россии, нидерланды, санкт-петербург, происшествия

Российские военные спасли раненого иностранного моряка

23:21 15.09.2020 (обновлено: 23:53 15.09.2020)
1959
© Фото : предоставлено ВМФ РоссииКатер проекта 03160 "Раптор"
Катер проекта 03160 Раптор - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Фото : предоставлено ВМФ России
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КАЛИНИНГРАД, 15 сен — РИА Новости. Военнослужащие Балтийского флота эвакуировали нуждавшегося в срочной помощи врачей моряка с иностранного гражданского судна в Финском заливе, сообщил представитель Балтфлота капитан первого ранга Роман Мартов.
"Несмотря на сложные метеоусловия, раненого сняли с грузового судна и доставили в Кронштадт, где передали бригаде скорой медицинской помощи", — добавил он.
Мартов уточнил, что матрос нидерландского корабля EEMSBORG получил тяжелые травмы при выполнении судовых работ.
После поступления информации оперштаб Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота в кратчайшие сроки организовал спасательную операцию, к судну направили быстроходный патрульный катер "Раптор" со специалистами аварийно-спасательного отряда.
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КронштадтРоман МартовФинский заливБалтийский флот ВМФ РоссииНидерландыСанкт-ПетербургПроисшествия
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