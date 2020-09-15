https://ria.ru/20200915/baltflot-1577292334.html
Российские военные спасли раненого иностранного моряка
Военнослужащие Балтийского флота эвакуировали нуждавшегося в срочной помощи врачей моряка с иностранного гражданского судна в Финском заливе, сообщил... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T23:21
2020-09-15T23:21
2020-09-15T23:53
кронштадт
роман мартов
финский залив
балтийский флот вмф россии
нидерланды
санкт-петербург
происшествия
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<strong>КАЛИНИНГРАД, 15 сен — РИА Новости.</strong> Военнослужащие Балтийского флота эвакуировали нуждавшегося в срочной помощи врачей моряка с иностранного гражданского судна в <a href="http://ria.ru/location_Finskijj_zaliv/" target="_blank" data-auto="true">Финском заливе</a>, сообщил представитель <a href="http://ria.ru/organization_Baltijjskijj_flot_VMF_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Балтфлота</a> капитан первого ранга <a href="http://ria.ru/person_Roman_Martov/" target="_blank" data-auto="true">Роман Мартов</a>."Несмотря на сложные метеоусловия, раненого сняли с грузового судна и доставили в <a href="http://ria.ru/organization_Kronshtadt/" target="_blank" data-auto="true">Кронштадт</a>, где передали бригаде скорой медицинской помощи", — добавил он.Мартов уточнил, что матрос нидерландского корабля EEMSBORG получил тяжелые травмы при выполнении судовых работ.После поступления информации оперштаб Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота в кратчайшие сроки организовал спасательную операцию, к судну направили быстроходный патрульный катер "Раптор" со специалистами аварийно-спасательного отряда.
https://ria.ru/20200813/1575755453.html
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финский залив
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кронштадт, роман мартов, финский залив, балтийский флот вмф россии, нидерланды, санкт-петербург, происшествия