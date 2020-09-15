https://ria.ru/20200915/avto-1577284917.html

Названы пять важнейших изменений в ПДД, которые коснутся каждого

Журнал "За рулем" назвал пять наиболее важных поправок в новом проекте ПДД, который разработал Минтранс России и ГИБДД. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T18:54

2020-09-15T18:54

2020-09-15T23:07

авто

министерство транспорта рф (минтранс россии)

поправки в пдд

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Журнал "<a href="https://www.zr.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">За рулем</a>" назвал пять наиболее важных поправок в новом проекте ПДД, который разработал <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_transporta_RF/" target="_blank">Минтранс</a> России и <a href="https://ria.ru/organization_GU_GIBDD_MVD_RF/" target="_blank">ГИБДД</a>.Во-первых, в новом варианте ПДД исчезнет лазейка, позволявшая автомобилистам останавливаться на "островке безопасности". Сейчас чаще всего у водителей есть возможность встать в этой зоне, если она не расположена перед пешеходным переходом и перед ней не установлен знак "Остановка запрещена". Этот знак распространяется только на ту часть улицы, где он установлен, а "островок безопасности" обычно находится посередине дороги. Вероятнее всего, после принятия поправок к ПДД водители окончательно лишатся этой возможности.Вторым важным изменением является смягчение требований к тонировке. Минимальное значение светопропускания ветрового стекла, в случае принятия поправок, теперь будет равняться 70%, а не 75%. Тонировка остальных стекол не будет нормироваться.Изменения также коснутся и обязательных к наличию в автомобиле предметов. Новые правила разрешат использовать любую медицинскую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки, а не только те, что предусмотрены ГОСТом.Два последних пункта, выделенных автоэкспертами, касаются так называемых средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым отнесли электросамокаты, моноколеса, сегвеи, скейтборды и ролики. Их владельцам запретят управлять СИМ в нетрезвом состоянии, а также разгоняться более 20 километров в час при совместном движении с пешеходами.Отдельно рассматривается вопрос управления СИМ несовершеннолетними. Детям до семи лет планируют разрешить кататься на них по тротуарам, пешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон и только в сопровождении взрослых. Подросток семи-четырнадцати лет сможет кататься там же, но один. Дети старше 14 лет смогут пользоваться велосипедными зонами, велополосами, тротуарами, но, если их нет, можно будет выезжать на правый край проезжей части или на обочину улицы.

https://ria.ru/20200914/pdd-1577201689.html

https://ria.ru/20200914/prava-1577208230.html

https://ria.ru/20200915/avto-1577274923.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, министерство транспорта рф (минтранс россии), поправки в пдд, общество