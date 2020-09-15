https://ria.ru/20200915/avstriya-1577279585.html

Канцлер Австрии выступил против остановки "Северного потока — 2"

Канцлер Австрии Себастьян Курц высказался против остановки проекта "Северный поток — 2" из-за ситуации с Алексеем Навальным. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T17:27

2020-09-15T17:27

2020-09-15T18:04

госпитализация алексея навального

александер ван дер беллен

северный поток — 2

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

владимир зеленский

швеция

москва

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<strong>ВЕНА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Канцлер <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sebastjan_Kurc/" target="_blank" data-auto="true">Себастьян Курц</a> высказался против остановки проекта "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>" из-за ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>.Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с главой <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Зеленским</a>, канцлер заявил, что полностью согласен с федеральным президентом <a href="http://ria.ru/person_aleksander-van-der-bellen/" target="_blank" data-auto="true">Александером Ван дер Белленом</a>, который указывал на отсутствие связи между коммерческим проектом и ситуацией вокруг российского блогера.При этом он осудил произошедшее с Навальным, заявив о необходимости расследовать ситуацию и привлечь виновных к ответственности.Призывы приостановить или закрыть проект "Северный поток — 2" зазвучали от европейских политиков после того, как Берлин со ссылкой на военных медиков официально объявил, что Навального отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".После этого канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> указала, что вопрос газопровода и инцидент с Навальным нужно рассматривать по отдельности.В России неоднократно заявляли, что "Северный поток — 2" строят в интересах энергетической безопасности всей Европы.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — не ясно, но ядов в организме пациента не нашли.Накануне кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в связи с этим заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос.Власти ФРГ не отрицают, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Сегодня Навальный опубликовал свое фото и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.

https://ria.ru/20200915/gaz-1577222525.html

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

aimo Совсем ни во что жизнь и здоровье алёши не ставят, как не стыдно, вот вам алёша отравленный смертельный новичком, а вы СП2 останавливать не хотите. Ни стыда, ни совести у вас, герр Курц, как вы женщине евойной будете в её честные глаза смотреть после этого. 67

Питер над Невой Аппетит приходит вовремя, а вот еду опять задерживают. 57

19

швеция

москва

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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