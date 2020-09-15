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https://ria.ru/20200915/avstriya-1577279585.html
Канцлер Австрии выступил против остановки "Северного потока — 2"
Канцлер Австрии Себастьян Курц высказался против остановки проекта "Северный поток — 2" из-за ситуации с Алексеем Навальным. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T17:27
2020-09-15T18:04
госпитализация алексея навального
александер ван дер беллен
северный поток — 2
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
владимир зеленский
швеция
москва
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<strong>ВЕНА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Канцлер <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sebastjan_Kurc/" target="_blank" data-auto="true">Себастьян Курц</a> высказался против остановки проекта "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>" из-за ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>.Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с главой <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Зеленским</a>, канцлер заявил, что полностью согласен с федеральным президентом <a href="http://ria.ru/person_aleksander-van-der-bellen/" target="_blank" data-auto="true">Александером Ван дер Белленом</a>, который указывал на отсутствие связи между коммерческим проектом и ситуацией вокруг российского блогера.При этом он осудил произошедшее с Навальным, заявив о необходимости расследовать ситуацию и привлечь виновных к ответственности.Призывы приостановить или закрыть проект "Северный поток — 2" зазвучали от европейских политиков после того, как Берлин со ссылкой на военных медиков официально объявил, что Навального отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".После этого канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> указала, что вопрос газопровода и инцидент с Навальным нужно рассматривать по отдельности.В России неоднократно заявляли, что "Северный поток — 2" строят в интересах энергетической безопасности всей Европы.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — не ясно, но ядов в организме пациента не нашли.Накануне кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в связи с этим заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос.Власти ФРГ не отрицают, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Сегодня Навальный опубликовал свое фото и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
https://ria.ru/20200915/gaz-1577222525.html
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
Совсем ни во что жизнь и здоровье алёши не ставят, как не стыдно, вот вам алёша отравленный смертельный новичком, а вы СП2 останавливать не хотите. Ни стыда, ни совести у вас, герр Курц, как вы женщине евойной будете в её честные глаза смотреть после этого.
67
Аппетит приходит вовремя, а вот еду опять задерживают.
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швеция
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госпитализация алексея навального, александер ван дер беллен, северный поток — 2, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, владимир зеленский, швеция, москва, берлин (город), в мире

Канцлер Австрии выступил против остановки "Северного потока — 2"

17:27 15.09.2020 (обновлено: 18:04 15.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 15 сен — РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц высказался против остановки проекта "Северный поток — 2" из-за ситуации с Алексеем Навальным.
Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским, канцлер заявил, что полностью согласен с федеральным президентом Александером Ван дер Белленом, который указывал на отсутствие связи между коммерческим проектом и ситуацией вокруг российского блогера.

"Северный поток — 2" для нас в Австрии — это экономический проект, до сих пор еще позитивный проект, поскольку мы придерживаемся мнения, что чем больше диверсификации, тем лучше, когда мы можем использовать разные маршруты получения или транспортировки энергии в Европу".

Себастьян Курц
При этом он осудил произошедшее с Навальным, заявив о необходимости расследовать ситуацию и привлечь виновных к ответственности.
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Призывы приостановить или закрыть проект "Северный поток — 2" зазвучали от европейских политиков после того, как Берлин со ссылкой на военных медиков официально объявил, что Навального отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".
После этого канцлер ФРГ Ангела Меркель указала, что вопрос газопровода и инцидент с Навальным нужно рассматривать по отдельности.
В России неоднократно заявляли, что "Северный поток — 2" строят в интересах энергетической безопасности всей Европы.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — не ясно, но ядов в организме пациента не нашли.
Накануне кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в связи с этим заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос.
Власти ФРГ не отрицают, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Сегодня Навальный опубликовал свое фото и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
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Обсудить 19
Госпитализация Алексея НавальногоАлександер Ван дер БелленСеверный поток — 2Алексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФВладимир ЗеленскийШвецияМоскваБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Совсем ни во что жизнь и здоровье алёши не ставят, как не стыдно, вот вам алёша отравленный смертельный новичком, а вы СП2 останавливать не хотите. Ни стыда, ни совести у вас, герр Курц, как вы женщине евойной будете в её честные глаза смотреть после этого.
15 сентября, 17:46
aaimo
22431001
Аппетит приходит вовремя, а вот еду опять задерживают.
15 сентября, 18:22
ПнПитер над Невой
14230001
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