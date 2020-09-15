Канцлер Австрии выступил против остановки "Северного потока — 2"
17:27 15.09.2020 (обновлено: 18:04 15.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
ВЕНА, 15 сен — РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц высказался против остановки проекта "Северный поток — 2" из-за ситуации с Алексеем Навальным.
Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским, канцлер заявил, что полностью согласен с федеральным президентом Александером Ван дер Белленом, который указывал на отсутствие связи между коммерческим проектом и ситуацией вокруг российского блогера.
"Северный поток — 2" для нас в Австрии — это экономический проект, до сих пор еще позитивный проект, поскольку мы придерживаемся мнения, что чем больше диверсификации, тем лучше, когда мы можем использовать разные маршруты получения или транспортировки энергии в Европу".
При этом он осудил произошедшее с Навальным, заявив о необходимости расследовать ситуацию и привлечь виновных к ответственности.
Призывы приостановить или закрыть проект "Северный поток — 2" зазвучали от европейских политиков после того, как Берлин со ссылкой на военных медиков официально объявил, что Навального отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".
После этого канцлер ФРГ Ангела Меркель указала, что вопрос газопровода и инцидент с Навальным нужно рассматривать по отдельности.
В России неоднократно заявляли, что "Северный поток — 2" строят в интересах энергетической безопасности всей Европы.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — не ясно, но ядов в организме пациента не нашли.
Накануне кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в связи с этим заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос.
Власти ФРГ не отрицают, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Сегодня Навальный опубликовал свое фото и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
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