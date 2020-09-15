https://ria.ru/20200915/avstriya-1577265476.html

Президент Австрии ответил на призывы остановить "Северный поток — 2"

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что не видит связи между проектом "Северный поток — 2" и ситуацией вокруг Алексея Навального. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T14:24

2020-09-15T14:24

2020-09-15T17:48

госпитализация алексея навального

александер ван дер беллен

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

ангела меркель

швеция

москва

берлин (город)

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<strong>ВЕНА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрии</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksander-van-der-bellen/" target="_blank" data-auto="true">Александер Ван дер Беллен</a> заявил, что не видит связи между проектом "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>" и ситуацией вокруг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.Ван дер Беллен добавил, что ему неизвестно, "что уже доказано" по инциденту с Навальным и "кто за этим стоит", а также призвал в трудных ситуациях поддерживать диалог.Ранее канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что вопрос строительства газопровода и случившееся с Алексеем Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее ряд немецких политиков призвали остановить проект.В Кремле также отмечали, что "Северный поток — 2" служит коммерческим целям и реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москва не видит рисков блокировки проекта Германией.Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a>, врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, официальные представители которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила несколько запросов с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

https://ria.ru/20200915/gaz-1577222525.html

lyuda.terenteva.55 Абсолютно прав. Коммерческий. Сотни компаний задействованы, деньги вложены. СП - 2 быть, разумеется. 153

aimo Это выходит, что зря "травили" карнавального, если СП2 не остановят. На что еще пойдут наши западные партнеры? 136

18

швеция

москва

берлин (город)

австрия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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