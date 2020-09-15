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https://ria.ru/20200915/avstriya-1577265476.html
Президент Австрии ответил на призывы остановить "Северный поток — 2"
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что не видит связи между проектом "Северный поток — 2" и ситуацией вокруг Алексея Навального. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T14:24
2020-09-15T17:48
госпитализация алексея навального
александер ван дер беллен
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
ангела меркель
швеция
москва
берлин (город)
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<strong>ВЕНА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрии</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksander-van-der-bellen/" target="_blank" data-auto="true">Александер Ван дер Беллен</a> заявил, что не видит связи между проектом "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>" и ситуацией вокруг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.Ван дер Беллен добавил, что ему неизвестно, "что уже доказано" по инциденту с Навальным и "кто за этим стоит", а также призвал в трудных ситуациях поддерживать диалог.Ранее канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что вопрос строительства газопровода и случившееся с Алексеем Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее ряд немецких политиков призвали остановить проект.В Кремле также отмечали, что "Северный поток — 2" служит коммерческим целям и реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москва не видит рисков блокировки проекта Германией.Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a>, врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, официальные представители которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила несколько запросов с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
https://ria.ru/20200915/gaz-1577222525.html
Абсолютно прав. Коммерческий. Сотни компаний задействованы, деньги вложены. СП - 2 быть, разумеется.
153
Это выходит, что зря "травили" карнавального, если СП2 не остановят. На что еще пойдут наши западные партнеры?
136
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швеция
москва
берлин (город)
австрия
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госпитализация алексея навального, александер ван дер беллен, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, ангела меркель, швеция, москва, берлин (город), северный поток — 2, австрия, в мире

Президент Австрии ответил на призывы остановить "Северный поток — 2"

14:24 15.09.2020 (обновлено: 17:48 15.09.2020)
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© AP Photo / dpa / Jens BuettnerСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© AP Photo / dpa / Jens Buettner
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ВЕНА, 15 сен — РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что не видит связи между проектом "Северный поток — 2" и ситуацией вокруг Алексея Навального.

"Я лично не вижу никакой связи между ситуацией вокруг Навального и проектом "Северный поток — 2". Для меня это коммерческий проект", — сказал он.

Ван дер Беллен добавил, что ему неизвестно, "что уже доказано" по инциденту с Навальным и "кто за этим стоит", а также призвал в трудных ситуациях поддерживать диалог.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопрос строительства газопровода и случившееся с Алексеем Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее ряд немецких политиков призвали остановить проект.
В Кремле также отмечали, что "Северный поток — 2" служит коммерческим целям и реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москва не видит рисков блокировки проекта Германией.
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Решит ли "Новичок" судьбу "Северного потока — 2"?
Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального госпитализировали в Омске, врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже его перевезли в Германию, официальные представители которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила несколько запросов с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
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Госпитализация Алексея НавальногоАлександер Ван дер БелленАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФАнгела МеркельШвецияМоскваБерлин (город)Северный поток — 2АвстрияВ мире
Популярные комментарии
Абсолютно прав. Коммерческий. Сотни компаний задействованы, деньги вложены. СП - 2 быть, разумеется.
15 сентября, 14:27
lyuda.terenteva.55lyuda.terenteva.55
14270202
Это выходит, что зря "травили" карнавального, если СП2 не остановят. На что еще пойдут наши западные партнеры?
15 сентября, 14:59
aaimo
116170102
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