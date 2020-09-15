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Туризм
https://ria.ru/20200915/avakompanii-1577248040.html
Комиссия по выдаче авиакомпаниям допусков за рубеж возобновляет работу
Межведомственная комиссия по выдаче авиакомпаниям допусков на полеты из РФ за рубеж возобновила свою деятельность, приостановленную на фоне ограничения полетов... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T10:44
2020-09-15T10:44
туризм
туризм
бодрум
azur air
анталья (провинция)
новости - туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новосибирск
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Межведомственная комиссия по выдаче авиакомпаниям допусков на полеты из РФ за рубеж возобновила свою деятельность, приостановленную на фоне ограничения полетов из-за пандемии коронавируса, следует из размещенных на сайте Росавиации материалов к заседанию комиссии.Заочное заседание состоится 17 сентября.Из размещенных материалов следует, что авиакомпания Azur Air запросила допуски на полеты в Лондон из Казани, Ростова-на-Дону и Новосибирска, в Каир из Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону и Новосибирска, в турецкий Даламан из Казани. Авиакомпания "Северный ветер" запросила допуски на рейсы Калининград-Стамбул.Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.С 1 августа РФ возобновила рейсы в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию, однако пока прямых регулярных рейсов нет. С 10 августа возобновились рейсы на турецкие курорты — в Анталью, Бодрум и Даламан. С 15 августа — в Швейцарию.С 8 сентября было разрешено открыть авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Полеты в Каир начались 9 сентября, в Мале — 10 сентября, в Дубай (ОАЭ) —11 сентября.
https://ria.ru/20200908/kazan-1576700008.html
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туризм, бодрум, azur air, анталья (провинция), новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новосибирск, мале, турция, швейцария, стамбул, ростов-на-дону, оаэ, дубай (город), египет, анкара, санкт-петербург, казань

Комиссия по выдаче авиакомпаниям допусков за рубеж возобновляет работу

10:44 15.09.2020
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© Depositphotos / emariaПассажиры в защитных маска на борту самолета
Пассажиры в защитных маска на борту самолета - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Depositphotos / emaria
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Межведомственная комиссия по выдаче авиакомпаниям допусков на полеты из РФ за рубеж возобновила свою деятельность, приостановленную на фоне ограничения полетов из-за пандемии коронавируса, следует из размещенных на сайте Росавиации материалов к заседанию комиссии.
Заочное заседание состоится 17 сентября.
Из размещенных материалов следует, что авиакомпания Azur Air запросила допуски на полеты в Лондон из Казани, Ростова-на-Дону и Новосибирска, в Каир из Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону и Новосибирска, в турецкий Даламан из Казани. Авиакомпания "Северный ветер" запросила допуски на рейсы Калининград-Стамбул.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.
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С 1 августа РФ возобновила рейсы в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию, однако пока прямых регулярных рейсов нет. С 10 августа возобновились рейсы на турецкие курорты — в Анталью, Бодрум и Даламан. С 15 августа — в Швейцарию.
С 8 сентября было разрешено открыть авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Полеты в Каир начались 9 сентября, в Мале — 10 сентября, в Дубай (ОАЭ) —11 сентября.
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