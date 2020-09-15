https://ria.ru/20200915/anabioz-1577227467.html

К другим планетам. Найден способ пережить долгий космический полет

В отличие от некоторых животных человек не умеет впадать в спячку и замедлять метаболизм. Однако это пригодилось бы для срочных хирургических операций или,... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T08:00

2020-09-15T08:00

2020-09-15T10:39

риа наука

биология

фонд перспективных исследований

здоровье

российская академия наук

сша

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева.</strong> В отличие от некоторых животных человек не умеет впадать в спячку и замедлять метаболизм. Однако это пригодилось бы для срочных хирургических операций или, например, когда надо спасти рабочих, заблокированных в шахте. Кроме того, без анабиоза немыслимы будущие межпланетные путешествия. В конце прошлого года ученые ввели в такое состояние пациента с огнестрельным ранением живота. Он выжил. РИА Новости разбирается, сколько времени можно провести в искусственной спячке и есть ли у этого неприятные последствия. Заснуть, чтобы выжитьВ 2003 году после нескольких безуспешных попыток исследователи из Питтсбургского университета (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>) наконец погрузили собак в <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12771628/" target="_blank" rel="nofollow noopener">гибернацию</a> — так по-научному называется зимняя спячка. Для этого всю их кровь заменили холодным физраствором, из-за чего температура тела упала до десяти градусов Цельсия. Так 27 животных провели два часа, а после возвращения крови в организм и пробуждения у них не зафиксировали никаких повреждений мозга. Три года спустя похожий эксперимент <a href="https://insights.ovid.com/crossref?an=00005373-200601000-00019" target="_blank" rel="nofollow noopener">организовали</a> специалисты Мэрилендского университета и Гарвардской медицинской школы (США). Они сначала смоделировали ситуацию тяжелой травмы — повредили артерии у 40 подопытных свиней. А затем, когда те потеряли половину крови, некоторым животным заменили оставшуюся холодным физраствором, из-за чего температура тела уменьшилась до десяти градусов Цельсия. После этого зашили поврежденные сосуды и вернули кровь на место. В результате выжили только те свиньи, которые побывали в гибернации. Более того, в дальнейшем у них не было проблем со здоровьем и обучаемостью. А вот их сородичи с нормальной температурой тела операцию не пережили. Пуля дура, хирург молодецС человеком такое проделали только в прошлом году, хотя разрешение на процедуру медики из Мэрилендского университета под руководством Самюэля Тишермана <a href="https://www.newscientist.com/article/mg22129623-000-gunshot-victims-to-be-suspended-between-life-and-death/?ignored=irrelevant#.U6L5mPmwLYh" target="_blank" rel="nofollow noopener">получили</a> еще в 2014-м. Речь шла об анабиозе пациента с тяжелой травмой и остановкой сердца, потерявшего половину крови. Обычно шансы выжить у таких больных невысокие — не более пяти процентов, однако исследователи <a href="https://www.umms.org/ummc/health-services/shock-trauma/news/body-cooling-study" target="_blank" rel="nofollow noopener">предполагали</a>, что, если пациента успеть охладить до десяти градусов за 15 минут, метаболические процессы в организме замедлятся, а значит, клетки получат возможность выжить без кислорода. Дело в том, что при нормальной температуре — около 37 градусов Цельсия — клеткам необходимо бесперебойное снабжение кислородом. Как только сердце останавливается, а кровь перестает переносить кислород, у мозга есть не более пяти минут, чтобы выйти из этого состояния без потерь. После этого начинаются необратимые изменения. Резкое охлаждение тела может замедлить или даже приостановить химические реакции в клетках, и кислорода им потребуется меньше. Тогда клетки, в том числе и нейроны, проживут несколько часов, и у хирургов появится дополнительное время на сложную операцию. Так и <a href="https://www.newscientist.com/article/2224004-exclusive-humans-placed-in-suspended-animation-for-the-first-time/" target="_blank" rel="nofollow noopener">вышло</a>. Пациента, чье имя не называется, доставили в университетскую клинику с огнестрельным ранением брюшной полости и большой кровопотерей. Как и предполагалось, после замены крови холодным солевым раствором температура тела упала до десяти градусов и все процессы в организме замедлились. Мозговая деятельность практически отсутствовала. В таком состоянии — близком к клинической смерти — пациента отсоединили от системы охлаждения и поместили на операционный стол, где хирурги за два часа устранили причину острой кровопотери. Затем снова заместили физраствор кровью, восстановили обычную температуру тела и запустили сердце. В результате человек выжил, и пока когнитивных нарушений врачи у него не зафиксировали. Как отмечают ученые, в рамках исследования они сравнят результаты лечения десяти человек по этой методике и людей, которые попали в аналогичную ситуацию, но подобной помощи не получили. Итоги обещают сообщить к концу 2020 года. Руководитель исследования профессор Высшей школы медицины Мэрилендского университета Самюэль Тишерман отказывается говорить о том, сколько человек выжили после применения методики. Но уточняет, что все они находились в анабиозе не более двух часов, а также подчеркивает: его эксперименты не имеют никакого отношения к перспективе дальних космических полетов. К далеким планетамПолноценная гибернация в полете — пока вопрос очень отдаленного будущего. Национальные космические агентства больше <a href="https://www.nasa.gov/sites/default/files/files/NIAC_Torpor_Habitat_for_Human_Stasis.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener">интересуются</a> исследованиями способов введения космонавтов и астронавтов в состояние, близкое к оцепенению, когда метаболизм замедляется на длительное время, но мозг продолжает функционировать. Это называют гипобиозом. Ученые рассчитывали на опиоидоподобное вещество HIT (hibernation induction trigger). В 2006 году его <a href="https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00327487808069058" target="_blank" rel="nofollow noopener">выделили</a> из крови животных, находящихся в спячке. Однако на тех, кто зиму проводит в активном состоянии, HIT не действовал так, как ожидалось. Они <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9307448/" target="_blank" rel="nofollow noopener">поддерживали</a> активный образ жизни, а вот их внутренние органы получили дополнительную защиту от повреждений. Примерно в то же время ученым Вашингтонского университета <a href="https://science.sciencemag.org/content/308/5721/518" target="_blank" rel="nofollow noopener">удалось ввести</a> в шестичасовую гибернацию мышей, которые в природных условиях никогда не впадают в спячку. Грызунов заставили дышать воздухом с сероводородом, и температура тела снизилась до 13 градусов, а обмен веществ замедлился в десять раз. С более крупными млекопитающими подобный эксперимент <a href="https://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/cc10079" target="_blank" rel="nofollow noopener">провалился</a>. При низких дозах они не впадали в спячку, при более высоких — погибали. В 2015-м в Институте биофизики клетки <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> при поддержке <a href="http://ria.ru/organization_Fond_perspektivnykh_issledovanijj_2/" target="_blank" data-auto="true">Фонда перспективных исследований</a> пытались ввести в гипобиоз крыс, которые зимой не впадают в спячку. Животным давали специальный препарат на основе ксенона в двух вариантах — в виде газовой смеси и таблеток. В результате грызуны оцепенели почти на семь суток. Сердцебиение уменьшилось в два-четыре раза, а температура тела снизилась на семь-восемь градусов. После того как крысам переставали давать препарат, они самопроизвольно восстанавливались в течение 10-15 часов. Похожих результатов на крысах в этом году добились <a href="https://www.nature.com/articles/s41586-020-2387-5" target="_blank" rel="nofollow noopener">американские</a> и <a href="https://www.nature.com/articles/s41586-020-2163-6" target="_blank" rel="nofollow noopener">японские</a> ученые. Они воздействовали на Q-нейроны — группу нервных клеток в гипоталамусе, которая, судя по всему, запускает спячку. Животные впадали в гипобиоз на двое суток. Когда же пробуждались, вели себя так же, как и прежде. Никаких повреждений внутренних органов у них не зафиксировали.Сработают ли эти способы на людях, пока не ясно. Но в любом случае человеку во время гибернации надо будет периодически просыпаться, <a href="https://www.jstor.org/stable/1375580?seq=1#page_scan_tab_contents" target="_blank" rel="nofollow noopener">отмечают</a> специалисты. Ведь у животных, впадающих в спячку, периоды низкого метаболизма сменяются обычным сном, когда повышаются температура и активность мозга. На это тратится до 90 процентов всей энергии, необходимой для зимовки, а значит, это важно для организма.

https://ria.ru/20191121/1561186632.html

https://ria.ru/20170420/1492711489.html

https://ria.ru/20190911/1558552256.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биология, фонд перспективных исследований, здоровье, российская академия наук, сша