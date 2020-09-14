https://ria.ru/20200914/vybory-1577226860.html

Представители четырех партий прошли в Белгородскую областную думу

Представители "Единой России", КПРФ, ЛДПР и Партии пенсионеров войдут по итогам выборов в новый состав Белгородской областной думы, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T17:34

2020-09-14T17:34

2020-09-14T17:39

единый день голосования — 2020

лдпр

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белгородская областная дума

политика

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<strong>ВОРОНЕЖ, 14 сен - РИА Новости.</strong> Представители "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>", <a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>, ЛДПР и Партии пенсионеров войдут по итогам выборов в новый состав <a href="http://ria.ru/organization_Belgorodskaja_oblastnaja_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Белгородской областной думы</a>, сообщил журналистам председатель облизбиркома Игорь Лазарев."Обработаны 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Приняло участие в голосовании 669 414 избирателей, что составляет 54,46% от общего числа избирателей, включенных в список избирателей... По единому избирательному округу "Единая Россия" набрала 63,95%", - сказал Лазарев.По его словам, у КПРФ 13,2%, у <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> 6,58%, у Партии пенсионеров 5,11%. Остальные партии не преодолели 5-процентный барьер.По словам Лазарева, по всем 25 одномандатным округам, предварительно, победили также кандидаты от "Единой России".В прошлом составе облдумы были представители "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России" и один самовыдвиженец.

https://ria.ru/20200914/ulyanovsk-1577197917.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лдпр, кпрф, белгородская областная дума, политика