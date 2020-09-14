Памфилова рассказала о жалобах избиркомов на наблюдателей
13:53 14.09.2020 (обновлено: 14:43 14.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБрифинг в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Брифинг в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Избирательные комиссии в ходе этой кампании столкнулись с беспрецедентно большим количеством агрессии и провокаций со стороны наблюдателей, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Целый ряд комиссий работали в такой обстановке все три дня. Провоцировали. Никогда в таком большом масштабе этого не было. Это дополнительный фактор, который усложнял работу наших комиссий", — сказала Памфилова во время выступления в информационном центре ЦИК.
Глава Центризбиркома обвинила отдельных наблюдателей в "дезорганизации работы" комиссий.
"Я считаю, что это нельзя оставить без внимания, это фактически дезорганизация работы комиссий. Я прошу все случаи собрать, где были все случаи, на которые, слава богу, комиссии не поддаются. Давайте соберем и проанализируем потом вместе с партиями", — добавила она.
В единый день голосования, 13 сентября, состоялось свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга), замещалось более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября. Серьезных нарушений на выборах в этом году, как заявила Памфилова, практически не зафиксировали.