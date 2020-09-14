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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/vybory-1577209955.html
Памфилова рассказала о жалобах избиркомов на наблюдателей
Избирательные комиссии в ходе этой кампании столкнулись с беспрецедентно большим количеством агрессии и провокаций со стороны наблюдателей, заявила председатель РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T13:53
2020-09-14T14:43
единый день голосования — 2020
элла памфилова
санкт-петербург
политика
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Избирательные комиссии в ходе этой кампании столкнулись с беспрецедентно большим количеством агрессии и провокаций со стороны наблюдателей, заявила председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>."Целый ряд комиссий работали в такой обстановке все три дня. Провоцировали. Никогда в таком большом масштабе этого не было. Это дополнительный фактор, который усложнял работу наших комиссий", — сказала Памфилова во время выступления в информационном центре ЦИК.Глава Центризбиркома обвинила отдельных наблюдателей в "дезорганизации работы" комиссий.В единый день голосования, 13 сентября, состоялось свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>), замещалось более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября. Серьезных нарушений на выборах в этом году, как заявила Памфилова, практически не зафиксировали.
https://ria.ru/20200914/vybory-1577199686.html
https://ria.ru/20200914/vybory-1577207463.html
А где же предложение запретить наблюдателей!? Беларусь показала что не нужны никакие наблюдатели!
65
Общество становится все агрессивней и агрессивней. Словно стая волков. Видимо, не в количестве храмов дело. И уж точно не в том, что народ счастлив.
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санкт-петербург
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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60
элла памфилова, санкт-петербург, политика

Памфилова рассказала о жалобах избиркомов на наблюдателей

13:53 14.09.2020 (обновлено: 14:43 14.09.2020)
16025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБрифинг в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Брифинг в информационном центре Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Брифинг в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Избирательные комиссии в ходе этой кампании столкнулись с беспрецедентно большим количеством агрессии и провокаций со стороны наблюдателей, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Целый ряд комиссий работали в такой обстановке все три дня. Провоцировали. Никогда в таком большом масштабе этого не было. Это дополнительный фактор, который усложнял работу наших комиссий", — сказала Памфилова во время выступления в информационном центре ЦИК.
Девушка голосует на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 11:09Единый день голосования — 2020
Глава избиркома Ростовской области рассказал о конфликтах в ходе выборов
Глава Центризбиркома обвинила отдельных наблюдателей в "дезорганизации работы" комиссий.

"Я считаю, что это нельзя оставить без внимания, это фактически дезорганизация работы комиссий. Я прошу все случаи собрать, где были все случаи, на которые, слава богу, комиссии не поддаются. Давайте соберем и проанализируем потом вместе с партиями", — добавила она.

В единый день голосования, 13 сентября, состоялось свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга), замещалось более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября. Серьезных нарушений на выборах в этом году, как заявила Памфилова, практически не зафиксировали.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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Памфилова рассказала о наблюдении за прошедшими выборами
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Обсудить 23
Единый день голосования — 2020Элла ПамфиловаСанкт-ПетербургПолитика
Популярные комментарии
А где же предложение запретить наблюдателей!? Беларусь показала что не нужны никакие наблюдатели!
14 сентября, 14:11
СФСемён Фролов
33830021
Общество становится все агрессивней и агрессивней. Словно стая волков. Видимо, не в количестве храмов дело. И уж точно не в том, что народ счастлив.
14 сентября, 14:18
МНМихаил Николанко
35204110
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