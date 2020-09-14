https://ria.ru/20200914/vybory-1577209955.html

Памфилова рассказала о жалобах избиркомов на наблюдателей

Избирательные комиссии в ходе этой кампании столкнулись с беспрецедентно большим количеством агрессии и провокаций со стороны наблюдателей, заявила председатель РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T13:53

2020-09-14T13:53

2020-09-14T14:43

единый день голосования — 2020

элла памфилова

санкт-петербург

политика

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Избирательные комиссии в ходе этой кампании столкнулись с беспрецедентно большим количеством агрессии и провокаций со стороны наблюдателей, заявила председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>."Целый ряд комиссий работали в такой обстановке все три дня. Провоцировали. Никогда в таком большом масштабе этого не было. Это дополнительный фактор, который усложнял работу наших комиссий", — сказала Памфилова во время выступления в информационном центре ЦИК.Глава Центризбиркома обвинила отдельных наблюдателей в "дезорганизации работы" комиссий.В единый день голосования, 13 сентября, состоялось свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>), замещалось более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября. Серьезных нарушений на выборах в этом году, как заявила Памфилова, практически не зафиксировали.

https://ria.ru/20200914/vybory-1577199686.html

https://ria.ru/20200914/vybory-1577207463.html

Семён Фролов А где же предложение запретить наблюдателей!? Беларусь показала что не нужны никакие наблюдатели! 65

Михаил Николанко Общество становится все агрессивней и агрессивней. Словно стая волков. Видимо, не в количестве храмов дело. И уж точно не в том, что народ счастлив. 57

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санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, санкт-петербург, политика