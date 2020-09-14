https://ria.ru/20200914/vybory-1577208704.html

В Совфеде оценили позицию Евросоюза по выборам в Севастополе

Член Совета Федерации Екатерина Алтабаева назвала отказ Европейского союза признавать результаты выборов губернатора Севастополя предвзятой и пренебрежительной... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T13:28

2020-09-14T13:28

2020-09-14T13:28

единый день голосования — 2020

екатерина алтабаева

михаил развожаев

совет федерации рф

евросоюз

севастополь

политика

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости.</strong> Член <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> <a href="http://ria.ru/person_Ekaterina_Altabaeva/" target="_blank" data-auto="true">Екатерина Алтабаева</a> назвала отказ Европейского союза признавать результаты выборов губернатора <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> предвзятой и пренебрежительной позицией.Европейский союз не признает результаты региональных выборов, организованных Россией в Севастополе, говорится в распространенном в понедельник заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано."Подобная предвзятая и пренебрежительная позиция к выбору севастопольцев показывает, что ЕС не может являться защитником демократических ценностей, коим себя позиционирует. Позиция, которую заняло руководство <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, неудивительна. По шаблону из года в год транслируется одно и то же", - сказала РИА Новости Алтабаева.По ее словам, севастопольцы понимают, что позиция ЕС - это не оценка реальной действительности, а выражение привычного политического курсаВрио губернатора Севастополя <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Razvozhaev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Развожаев</a> получил 85,72% голосов избирателей после обработки 100% протоколов участковых комиссий. На выборах главы Севастополя 2020 года было зарегистрировано шесть кандидатов.

https://ria.ru/20200914/sevastopol-1577205680.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатерина алтабаева, михаил развожаев, совет федерации рф, евросоюз, севастополь, политика