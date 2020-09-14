https://ria.ru/20200914/vybory-1577206527.html
Выборы прошли чисто и спокойно, заявила Памфилова
Серьезных нарушений на выборах в этом году зафиксировано минимальное количество, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T12:50
2020-09-14T12:50
2020-09-14T13:53
единый день голосования — 2020
россия
элла памфилова
единый день голосования в россии
политика
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Серьезных нарушений на выборах в этом году зафиксировано минимальное количество, заявила председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>."По предварительным итогам, каких-то серьезных нарушений минимальное количество. Меньше, чем когда бы то ни было. Кампания прошла спокойно, кампания прошла чисто, кампания прошла очень достойно в основном", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.По ее словам, там, где возникали малейшие сомнения в чистоте проведения выборов, бюллетени признавались недействительными."Естественно, там, где у нас отменяются результаты голосования или признается недействительной какая-то часть бюллетеней, это свидетельствует только о том, что как никогда жестко мы подходим к достоверности и к определенности результата, чистоте волеизъявления", - добавила она.
https://radiosputnik.ria.ru/20200913/edg-1577175100.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, элла памфилова, единый день голосования в россии, политика
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.
Серьезных нарушений на выборах в этом году зафиксировано минимальное количество, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова
.
"По предварительным итогам, каких-то серьезных нарушений минимальное количество. Меньше, чем когда бы то ни было. Кампания прошла спокойно, кампания прошла чисто, кампания прошла очень достойно в основном", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.
По ее словам, там, где возникали малейшие сомнения в чистоте проведения выборов, бюллетени признавались недействительными.
"Естественно, там, где у нас отменяются результаты голосования или признается недействительной какая-то часть бюллетеней, это свидетельствует только о том, что как никогда жестко мы подходим к достоверности и к определенности результата, чистоте волеизъявления", - добавила она.