https://ria.ru/20200914/vybory-1577205486.html

Памфилова оценила прошедшую выборную кампанию

Прошедшая выборная кампания была беспрецедентной по сложности для членов участковых избирательных комиссий, но для избирателей она была проста и удобна, заявила РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T12:35

2020-09-14T12:35

2020-09-14T12:35

элла памфилова

москва

санкт-петербург

политика

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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости .</strong> Прошедшая выборная кампания была беспрецедентной по сложности для членов участковых избирательных комиссий, но для избирателей она была проста и удобна, заявила глава ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>."Если для наших избирателей кампания была проста и удобна, безопасна. То для членов наших участковых избирательных комиссий она была беспрецедентной по сложности – она была очень многослойная, дополнительный фактор - проведение голосования в условиях пандемии. Голосование в три дня, а, как следствие, в течение трех дней мы максимально усложнили процедуры, которые позволяют сделать контроль особенно за досрочным голосованием максимально удобным и прозрачным", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК.Глава ЦИК также подчеркнула, что она была "беспрецедентной" по сложности по количеству бюллетеней.В единый день голосования 13 сентября состоялось свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Были замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.

https://ria.ru/20200914/vybory-1577194427.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, москва, санкт-петербург, политика