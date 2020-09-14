Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200914/vybory-1577205486.html
Памфилова оценила прошедшую выборную кампанию
Прошедшая выборная кампания была беспрецедентной по сложности для членов участковых избирательных комиссий, но для избирателей она была проста и удобна, заявила РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T12:35
2020-09-14T12:35
элла памфилова
москва
санкт-петербург
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577178563_0:0:2208:1242_1400x0_80_0_0_01ceb7a7c22f4231437260a63b082526.jpg
<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости .</strong> Прошедшая выборная кампания была беспрецедентной по сложности для членов участковых избирательных комиссий, но для избирателей она была проста и удобна, заявила глава ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>."Если для наших избирателей кампания была проста и удобна, безопасна. То для членов наших участковых избирательных комиссий она была беспрецедентной по сложности – она была очень многослойная, дополнительный фактор - проведение голосования в условиях пандемии. Голосование в три дня, а, как следствие, в течение трех дней мы максимально усложнили процедуры, которые позволяют сделать контроль особенно за досрочным голосованием максимально удобным и прозрачным", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК.Глава ЦИК также подчеркнула, что она была "беспрецедентной" по сложности по количеству бюллетеней.В единый день голосования 13 сентября состоялось свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Были замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
https://ria.ru/20200914/vybory-1577194427.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577178563_0:0:2208:1656_1400x0_80_0_0_8fb7ef5bf4c0c132e9aaace36a8e8a66.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
элла памфилова, москва, санкт-петербург, политика

Памфилова оценила прошедшую выборную кампанию

12:35 14.09.2020
74
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре Центральной избирательной комиссии
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре Центральной избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости . Прошедшая выборная кампания была беспрецедентной по сложности для членов участковых избирательных комиссий, но для избирателей она была проста и удобна, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Если для наших избирателей кампания была проста и удобна, безопасна. То для членов наших участковых избирательных комиссий она была беспрецедентной по сложности – она была очень многослойная, дополнительный фактор - проведение голосования в условиях пандемии. Голосование в три дня, а, как следствие, в течение трех дней мы максимально усложнили процедуры, которые позволяют сделать контроль особенно за досрочным голосованием максимально удобным и прозрачным", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК.
Глава ЦИК также подчеркнула, что она была "беспрецедентной" по сложности по количеству бюллетеней.
В единый день голосования 13 сентября состоялось свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Были замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 09:32Единый день голосования — 2020
Общественная палата представит доклад об итогах наблюдения на выборах
010000
Обсудить 0
Элла ПамфиловаМоскваСанкт-ПетербургПолитика
Рекомендуем
Эмблема партии Единая Россия
"Единая Россия" победила на выборах депутатов госсовета Коми
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Выборы прошли чисто и спокойно, заявила Памфилова
Люди участвуют в голосовании на выборах в местные органы власти в Красноярском крае
У ЦИК есть претензии к действиям некоторых избиркомов
Папка с символикой партии Единая Россия
Депутат-самовыдвиженец в Новосибирске вступит в "Единую Россию"
Мужчина и члены избирательной комиссии на избирательном участке, где проходят выборы губернатора Севастополя
В Севастополе прокомментировали позицию ЕС по прошедшим выборам
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ
На довыборах депутатов Госдумы мандаты получили представители двух партий
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин оценил целесообразность трехдневного голосования
Владислав Шапша
Шапша победил на выборах губернатора Калужской области
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин оценил итоги прошедших выборов
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Памфилова: из четырех новых партий три преодолели барьер в 5% на выборах
LIVE: ЦИК объявляет предварительные результаты голосования
ЦИК подводит предварительные результаты выборов. Прямая трансляция
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре Центральной избирательной комиссии
Участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей смогут 16 партий
Бюллетени проголосовавших на выборах
Эксперты: результаты голосования отражают запрос граждан на стабильность
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
ЛДПР представила в ЦИК 79 жалоб по проведению выборов
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
В ЦИК РФ рассказали о письменных обращениях участников выборов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22National Interest рассказал о "ночном кошмаре" США в Арктике
03:12Исследование: треть россиян считают нормальным лгать ради карьеры
03:10NYT: Навальный планирует вернуться в Россию
03:06Российские ученые нашли следы жизни внутри древнего метеорита
03:00На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу
02:19Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
02:05Часть съедобных грибов признали опасными
01:27В Удмуртии шесть человек погибли в ДТП
01:25В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России
01:09Украинские пограничники не пустили около 1,5 тысячи хасидов из Белоруссии
00:50Глава НАСА прокомментировал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры
00:27Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги
00:27Стюардесса рассказала, как изменились правила безопасности полетов
00:15Историки усомнились в решающем значении битвы за Британию
23:06"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
23:03Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
22:57Лаврова возмутила версия о спасшей Навального счастливой случайности
22:55Трамп считает, что глобальное потепление отступит само
22:52Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
22:48В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
Лента новостейМолния