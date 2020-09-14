Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/vybory-1577205456.html
"Единая Россия" победила на выборах депутатов госсовета Коми
Партия "Единая Россия" стала лидером на выборах депутатов государственного совета республики Коми с 28,61% голосов после обработки 100% протоколов,... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T12:34
2020-09-14T12:34
единый день голосования — 2020
коммунисты россии
лдпр
кпрф
единая россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/94338/91/943389169_0:5:1016:577_1400x0_80_0_0_357b70067fafcc6d481c37d515855f48.jpg
<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости</strong>. Партия "<a href="https://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija" target="_blank">Единая Россия</a>" стала лидером на выборах депутатов государственного совета республики <a href="https://ria.ru/tag_location_RespublikaKomi" target="_blank">Коми</a> с 28,61% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные региональной избирательной комиссии.Как информирует избирком Коми на своей официальной странице в соцсети "<a href="https://vk.com/pressrkomi" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>", на выборах депутатов государственного совета республики обработано 100% протоколов.ЕР набрала 28,61% голосов, КПРФ – 14,8% голосов, ЛДПР – 14,45% голосов, партия "Зеленая альтернатива" – 10,01% голосов, партия "Родина" – 9,83% голосов, "Справедливая Россия" – 8,56% голосов, КПСС – 4,2% голосов, "Коммунисты России" - 3,09% голосов.
https://ria.ru/20200914/vybory-1577200976.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/94338/91/943389169_121:0:896:581_1400x0_80_0_0_767e55df375b522a4f7c12569c1b781c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коммунисты россии, лдпр, кпрф, единая россия, политика

"Единая Россия" победила на выборах депутатов госсовета Коми

12:34 14.09.2020
284
© РИА Новости / Алексей ДружининЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" стала лидером на выборах депутатов государственного совета республики Коми с 28,61% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные региональной избирательной комиссии.
Как информирует избирком Коми на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте", на выборах депутатов государственного совета республики обработано 100% протоколов.
ЕР набрала 28,61% голосов, КПРФ – 14,8% голосов, ЛДПР – 14,45% голосов, партия "Зеленая альтернатива" – 10,01% голосов, партия "Родина" – 9,83% голосов, "Справедливая Россия" – 8,56% голосов, КПСС – 4,2% голосов, "Коммунисты России" - 3,09% голосов.
Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 11:31Единый день голосования — 2020
"Единая Россия" лидирует на выборах в Рязанскую областную думу
9100221
Обсудить 0
Единый день голосования — 2020Коммунисты РоссииЛДПРКПРФЕдиная РоссияПолитика
Рекомендуем
Туристы на торговой улице в центре Бодрума
Эксперты рассказали, как туристы относятся к масочному режиму в Турции
Владислав Шапша
Шапша победил на выборах губернатора Калужской области
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре Центральной избирательной комиссии
Участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей смогут 16 партий
Мужчина и члены избирательной комиссии на избирательном участке, где проходят выборы губернатора Севастополя
В Севастополе прокомментировали позицию ЕС по прошедшим выборам
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ
На довыборах депутатов Госдумы мандаты получили представители двух партий
Люди участвуют в голосовании на выборах в местные органы власти в Красноярском крае
У ЦИК есть претензии к действиям некоторых избиркомов
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Выборы прошли чисто и спокойно, заявила Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре Центральной избирательной комиссии
Памфилова оценила прошедшую выборную кампанию
Архиепископ Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич
Стало известно, почему главу белорусских католиков не пустили в страну
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Памфилова: из четырех новых партий три преодолели барьер в 5% на выборах
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин оценил целесообразность трехдневного голосования
Сотрудники противопожарной службы тушат лесной пожар
Вице-премьер Абрамченко заявила, что пик лесных пожаров в России пройден
Джулиан Ассанж
В Лондоне возобновились слушания по делу об экстрадиции Ассанжа
Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский в Кремле перед началом заседания Государственного совета об экологическом развитии РФ. 27 декабря 2016
Жириновский и Зюганов объяснили успех "Единой России" на выборах
Кадр из фильма Дау
Суд отказался обязать Минкульт выдать прокатные удостоверения "Дау"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22National Interest рассказал о "ночном кошмаре" США в Арктике
03:12Исследование: треть россиян считают нормальным лгать ради карьеры
03:10NYT: Навальный планирует вернуться в Россию
03:06Российские ученые нашли следы жизни внутри древнего метеорита
03:00На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу
02:19Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
02:05Часть съедобных грибов признали опасными
01:27В Удмуртии шесть человек погибли в ДТП
01:25В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России
01:09Украинские пограничники не пустили около 1,5 тысячи хасидов из Белоруссии
00:50Глава НАСА прокомментировал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры
00:27Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги
00:27Стюардесса рассказала, как изменились правила безопасности полетов
00:15Историки усомнились в решающем значении битвы за Британию
23:06"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
23:03Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
22:57Лаврова возмутила версия о спасшей Навального счастливой случайности
22:55Трамп считает, что глобальное потепление отступит само
22:52Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
22:48В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
Лента новостейМолния