https://ria.ru/20200914/vybory-1577205456.html

"Единая Россия" победила на выборах депутатов госсовета Коми

Партия "Единая Россия" стала лидером на выборах депутатов государственного совета республики Коми с 28,61% голосов после обработки 100% протоколов,... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T12:34

2020-09-14T12:34

2020-09-14T12:34

единый день голосования — 2020

коммунисты россии

лдпр

кпрф

единая россия

политика

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости</strong>. Партия "<a href="https://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija" target="_blank">Единая Россия</a>" стала лидером на выборах депутатов государственного совета республики <a href="https://ria.ru/tag_location_RespublikaKomi" target="_blank">Коми</a> с 28,61% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные региональной избирательной комиссии.Как информирует избирком Коми на своей официальной странице в соцсети "<a href="https://vk.com/pressrkomi" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>", на выборах депутатов государственного совета республики обработано 100% протоколов.ЕР набрала 28,61% голосов, КПРФ – 14,8% голосов, ЛДПР – 14,45% голосов, партия "Зеленая альтернатива" – 10,01% голосов, партия "Родина" – 9,83% голосов, "Справедливая Россия" – 8,56% голосов, КПСС – 4,2% голосов, "Коммунисты России" - 3,09% голосов.

https://ria.ru/20200914/vybory-1577200976.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коммунисты россии, лдпр, кпрф, единая россия, политика