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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/vybory-1577204909.html
Участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей смогут 16 партий
Участвовать в выборах депутатов Госдумы в следующем году без сбора подписей смогут 16 партий, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T12:27
2020-09-14T12:46
санкт-петербург
единый день голосования — 2020
элла памфилова
госдума рф
политика
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Участвовать в выборах депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> в следующем году без сбора подписей смогут 16 партий, сообщила председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>.Согласно закону, в выборах депутатов Государственной думы без сбора подписей могут участвовать партии, которые имеют фракцию в Госдуме или набрали по итогам прошлых выборов депутатов ГД 3%, а также партии, имеющие хотя бы одну фракцию в региональном заксобрании, то есть прошедшие туда по партийным спискам. Список партии должен набрать более 5% на выборах в заксобрание одного из 85 субъектов РФ."Таким образом, уже сейчас мы можем предварительно сказать, какие политические партии будут иметь преференции на предстоящих парламентских выборах в Госдуму восьмого созыва. 13 партий имели право участвовать в парламентских выборах без сбора подписей, теперь их число возрастает до 16 политических партий. Как следствие, существенно повышается уровень конкуренции", - отметила Памфилова.По ее словам, речь идет о новых партиях: "Новые люди", "Зеленая альтернатива" и "За правду".В единый день голосования 13 сентября состоялись свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). В том числе прошли выборы в заксобрания 11 регионов. По решению ЦИК досрочное голосование прошло также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
https://ria.ru/20200914/vybory-1577194427.html
https://ria.ru/20200914/vybory-1577204774.html
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санкт-петербург, элла памфилова, госдума рф, политика

Участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей смогут 16 партий

12:27 14.09.2020 (обновлено: 12:46 14.09.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре Центральной избирательной комиссии
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре Центральной избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре Центральной избирательной комиссии . Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Участвовать в выборах депутатов Госдумы в следующем году без сбора подписей смогут 16 партий, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Согласно закону, в выборах депутатов Государственной думы без сбора подписей могут участвовать партии, которые имеют фракцию в Госдуме или набрали по итогам прошлых выборов депутатов ГД 3%, а также партии, имеющие хотя бы одну фракцию в региональном заксобрании, то есть прошедшие туда по партийным спискам. Список партии должен набрать более 5% на выборах в заксобрание одного из 85 субъектов РФ.
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"Таким образом, уже сейчас мы можем предварительно сказать, какие политические партии будут иметь преференции на предстоящих парламентских выборах в Госдуму восьмого созыва. 13 партий имели право участвовать в парламентских выборах без сбора подписей, теперь их число возрастает до 16 политических партий. Как следствие, существенно повышается уровень конкуренции", - отметила Памфилова.
По ее словам, речь идет о новых партиях: "Новые люди", "Зеленая альтернатива" и "За правду".
В единый день голосования 13 сентября состоялись свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). В том числе прошли выборы в заксобрания 11 регионов. По решению ЦИК досрочное голосование прошло также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
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