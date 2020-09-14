Участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей смогут 16 партий
12:27 14.09.2020 (обновлено: 12:46 14.09.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре Центральной избирательной комиссии
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре Центральной избирательной комиссии . Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Участвовать в выборах депутатов Госдумы в следующем году без сбора подписей смогут 16 партий, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Согласно закону, в выборах депутатов Государственной думы без сбора подписей могут участвовать партии, которые имеют фракцию в Госдуме или набрали по итогам прошлых выборов депутатов ГД 3%, а также партии, имеющие хотя бы одну фракцию в региональном заксобрании, то есть прошедшие туда по партийным спискам. Список партии должен набрать более 5% на выборах в заксобрание одного из 85 субъектов РФ.
"Таким образом, уже сейчас мы можем предварительно сказать, какие политические партии будут иметь преференции на предстоящих парламентских выборах в Госдуму восьмого созыва. 13 партий имели право участвовать в парламентских выборах без сбора подписей, теперь их число возрастает до 16 политических партий. Как следствие, существенно повышается уровень конкуренции", - отметила Памфилова.
По ее словам, речь идет о новых партиях: "Новые люди", "Зеленая альтернатива" и "За правду".
В единый день голосования 13 сентября состоялись свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). В том числе прошли выборы в заксобрания 11 регионов. По решению ЦИК досрочное голосование прошло также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.