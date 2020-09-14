https://ria.ru/20200914/vybory-1577204909.html

Участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей смогут 16 партий

Участвовать в выборах депутатов Госдумы в следующем году без сбора подписей смогут 16 партий, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T12:27

2020-09-14T12:27

2020-09-14T12:46

санкт-петербург

единый день голосования — 2020

элла памфилова

госдума рф

политика

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Участвовать в выборах депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> в следующем году без сбора подписей смогут 16 партий, сообщила председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>.Согласно закону, в выборах депутатов Государственной думы без сбора подписей могут участвовать партии, которые имеют фракцию в Госдуме или набрали по итогам прошлых выборов депутатов ГД 3%, а также партии, имеющие хотя бы одну фракцию в региональном заксобрании, то есть прошедшие туда по партийным спискам. Список партии должен набрать более 5% на выборах в заксобрание одного из 85 субъектов РФ."Таким образом, уже сейчас мы можем предварительно сказать, какие политические партии будут иметь преференции на предстоящих парламентских выборах в Госдуму восьмого созыва. 13 партий имели право участвовать в парламентских выборах без сбора подписей, теперь их число возрастает до 16 политических партий. Как следствие, существенно повышается уровень конкуренции", - отметила Памфилова.По ее словам, речь идет о новых партиях: "Новые люди", "Зеленая альтернатива" и "За правду".В единый день голосования 13 сентября состоялись свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). В том числе прошли выборы в заксобрания 11 регионов. По решению ЦИК досрочное голосование прошло также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.

https://ria.ru/20200914/vybory-1577194427.html

https://ria.ru/20200914/vybory-1577204774.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, элла памфилова, госдума рф, политика