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Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/vybory-1577196273.html
Голубев победил на выборах губернатора Ростовской области
Действующий губернатор Ростовской области Василий Голубев победил на выборах главы региона с результатом в 65,6% голосов, сообщил журналистам председатель... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T10:12
2020-09-14T10:34
единый день голосования — 2020
василий голубев
ростовская область
политика
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен – РИА Новости. </strong>Действующий губернатор Ростовской области <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Golubev/" target="_blank" data-auto="true">Василий Голубев</a> победил на выборах главы региона с результатом в 65,6% голосов, сообщил журналистам председатель областного избиркома Андрей Буров."Что касается выборов губернатора <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>, выборы состоялись. Активность избирателей превысила 43%, победу одержал действующий губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он набрал 65,6% голосов", - сказал он, уточнив, что на данный момент обработано 99,9% голосов избирателей.На втором месте представитель партии КПРФ Евгений Бессонов с результатом 17,5%. Замыкает тройку лидеров представитель <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> Петр Пятибратов, за него проголосовало 7,7% избирателей. Представитель от "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" Алексей Лященко набрал 4%, Владимир Башкатов ("<a href="http://ria.ru/organization_Patrioty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Патриоты России</a>") набрал 3,1% голосов.В воскресенье в Ростовской области прошли выборы губернатора, а также довыборы депутатов законодательного собрания региона VI созыва и депутатов представительных органов местного самоуправления.Голубев руководит регионом 10 лет. В мае 2010 года депутаты заксобрания Ростовской области наделили его полномочиями губернатора сроком на 5 лет. В сентябре 2015 года он победил на выборах главы региона, набрав 78,2% голосов.
https://ria.ru/20200914/razvozhaev-1577193760.html
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ростовская область
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василий голубев, ростовская область, политика

Голубев победил на выборах губернатора Ростовской области

10:12 14.09.2020 (обновлено: 10:34 14.09.2020)
3004
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской областиВасилий Голубев
Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Ростовской области Василий Голубев победил на выборах главы региона с результатом в 65,6% голосов, сообщил журналистам председатель областного избиркома Андрей Буров.
"Что касается выборов губернатора Ростовской области, выборы состоялись. Активность избирателей превысила 43%, победу одержал действующий губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он набрал 65,6% голосов", - сказал он, уточнив, что на данный момент обработано 99,9% голосов избирателей.
На втором месте представитель партии КПРФ Евгений Бессонов с результатом 17,5%. Замыкает тройку лидеров представитель ЛДПР Петр Пятибратов, за него проголосовало 7,7% избирателей. Представитель от "Справедливой России" Алексей Лященко набрал 4%, Владимир Башкатов ("Патриоты России") набрал 3,1% голосов.
В воскресенье в Ростовской области прошли выборы губернатора, а также довыборы депутатов законодательного собрания региона VI созыва и депутатов представительных органов местного самоуправления.
Голубев руководит регионом 10 лет. В мае 2010 года депутаты заксобрания Ростовской области наделили его полномочиями губернатора сроком на 5 лет. В сентябре 2015 года он победил на выборах главы региона, набрав 78,2% голосов.
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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Михаил Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя
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Единый день голосования — 2020Василий ГолубевРостовская областьПолитика
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