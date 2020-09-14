https://ria.ru/20200914/vybory-1577194661.html

В Общественной палате рассказали о выявленных перед выборами фейках

Общественная палата РФ выявила порядка трех тысяч фейков о голосовании за две недели мониторинга, порядка ста из них - серьёзные провокации, сообщил первый... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T09:37

2020-09-14T09:37

2020-09-14T09:48

санкт-петербург

единый день голосования — 2020

александр малькевич

политика

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Общественная палата РФ выявила порядка трех тысяч фейков о голосовании за две недели мониторинга, порядка ста из них - серьёзные провокации, сообщил первый заместитель председателя Координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием, руководитель рабочей группы ОП РФ по наблюдению за дистанционным электронным голосованием <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Malkevich/" target="_blank" data-auto="true">Александр Малькевич</a>."Мы выявили порядка трех тысяч фейков за неполные две недели мониторинга, при этом порядка ста из них - это очень серьёзные провокации", - рассказал Малькевич в ходе брифинга по результатам общественного наблюдения за ходом голосования.В единый день голосования 13 сентября прошло свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование прошло также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.

https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577174119.html

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санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, александр малькевич, политика