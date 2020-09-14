В Общественной палате рассказали о выявленных перед выборами фейках
09:37 14.09.2020 (обновлено: 09:48 14.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Общественная палата РФ выявила порядка трех тысяч фейков о голосовании за две недели мониторинга, порядка ста из них - серьёзные провокации, сообщил первый заместитель председателя Координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием, руководитель рабочей группы ОП РФ по наблюдению за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич.
"Мы выявили порядка трех тысяч фейков за неполные две недели мониторинга, при этом порядка ста из них - это очень серьёзные провокации", - рассказал Малькевич в ходе брифинга по результатам общественного наблюдения за ходом голосования.
В единый день голосования 13 сентября прошло свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование прошло также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.