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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/vybory-1577194661.html
В Общественной палате рассказали о выявленных перед выборами фейках
Общественная палата РФ выявила порядка трех тысяч фейков о голосовании за две недели мониторинга, порядка ста из них - серьёзные провокации, сообщил первый... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T09:37
2020-09-14T09:48
санкт-петербург
единый день голосования — 2020
александр малькевич
политика
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Общественная палата РФ выявила порядка трех тысяч фейков о голосовании за две недели мониторинга, порядка ста из них - серьёзные провокации, сообщил первый заместитель председателя Координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием, руководитель рабочей группы ОП РФ по наблюдению за дистанционным электронным голосованием <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Malkevich/" target="_blank" data-auto="true">Александр Малькевич</a>."Мы выявили порядка трех тысяч фейков за неполные две недели мониторинга, при этом порядка ста из них - это очень серьёзные провокации", - рассказал Малькевич в ходе брифинга по результатам общественного наблюдения за ходом голосования.В единый день голосования 13 сентября прошло свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование прошло также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577174119.html
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санкт-петербург, александр малькевич, политика

В Общественной палате рассказали о выявленных перед выборами фейках

09:37 14.09.2020 (обновлено: 09:48 14.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Общественная палата РФ выявила порядка трех тысяч фейков о голосовании за две недели мониторинга, порядка ста из них - серьёзные провокации, сообщил первый заместитель председателя Координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием, руководитель рабочей группы ОП РФ по наблюдению за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич.
"Мы выявили порядка трех тысяч фейков за неполные две недели мониторинга, при этом порядка ста из них - это очень серьёзные провокации", - рассказал Малькевич в ходе брифинга по результатам общественного наблюдения за ходом голосования.
В единый день голосования 13 сентября прошло свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование прошло также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
Девушка голосует на избирательном участке во время выборов губернатора Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября, 17:20Единый день голосования — 2020
В Общественной палате выявили новую практику фейков о голосовании
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Единый день голосования — 2020Санкт-ПетербургАлександр МалькевичПолитика
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