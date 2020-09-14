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Белозерцев победил на выборах губернатора Пензенской области
Иван Белозерцев победил на выборах губернатора Пензенской области с 78,72% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил РИА Новости зампред избирательной... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T07:16
2020-09-14T07:16
иван белозерцев
пензенская область
политика
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<strong>САРАТОВ, 14 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Belozercev/" target="_blank" data-auto="true">Иван Белозерцев</a> победил на выборах губернатора <a href="http://ria.ru/location_Penzenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской области</a> с 78,72% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил РИА Новости зампред избирательной комиссии региона Алексей Климухин.По его словам, заседание областной избирательной комиссии, на котором будут утверждены итоги выборов главы региона, предварительно, намечено на вторник.Основной день голосования на выборах губернатора Пензенской области прошел в воскресенье, перед этим в течение двух дней - 11 и 12 сентября - проходило досрочное голосование, с учетом которого явка, по данным избиркома, к 18:00 мск составила 53,79%.На выборах на должность губернатора претендовали пять кандидатов: выдвинутый "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой Россией</a>" действующий глава региона Белозерцев, руководитель фракции <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> в законодательном собрании области <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Vasilev/" target="_blank" data-auto="true">Васильев</a>, заместитель главы <a href="http://ria.ru/location_Penza/" target="_blank" data-auto="true">Пензы</a>, секретарь обкома КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Fedor_SHaljapin/" target="_blank" data-auto="true">Шаляпин</a>, руководитель реготделения "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" Очкина и депутат <a href="http://ria.ru/organization_Penzenskaja_gorodskaja_duma/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской городской думы</a>, председатель правления реготделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Чугай.Белозерцев в сентябре 2015 года был избран губернатором на пятилетний срок в ходе прямых выборов, тогда за его кандидатуру отдали свои голоса 588 265 избирателей, или 86,04%. Явка на выборах составляла 62,25%.
пензенская область
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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иван белозерцев, пензенская область, политика

Белозерцев победил на выборах губернатора Пензенской области

07:16 14.09.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Пензенской области
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Архивное фото
САРАТОВ, 14 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Иван Белозерцев победил на выборах губернатора Пензенской области с 78,72% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил РИА Новости зампред избирательной комиссии региона Алексей Климухин.
"После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий Иван Белозерцев набрал 78,72% (голосов избирателей), Олег Шаляпин - 8,45%, Александр Васильев 5,57%, Анна Очкина - 4,44%, Петр Чугай - 1,48%", - сказал собеседник агентства.
По его словам, заседание областной избирательной комиссии, на котором будут утверждены итоги выборов главы региона, предварительно, намечено на вторник.
Основной день голосования на выборах губернатора Пензенской области прошел в воскресенье, перед этим в течение двух дней - 11 и 12 сентября - проходило досрочное голосование, с учетом которого явка, по данным избиркома, к 18:00 мск составила 53,79%.
На выборах на должность губернатора претендовали пять кандидатов: выдвинутый "Единой Россией" действующий глава региона Белозерцев, руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании области Васильев, заместитель главы Пензы, секретарь обкома КПРФ Шаляпин, руководитель реготделения "Справедливой России" Очкина и депутат Пензенской городской думы, председатель правления реготделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Чугай.
Белозерцев в сентябре 2015 года был избран губернатором на пятилетний срок в ходе прямых выборов, тогда за его кандидатуру отдали свои голоса 588 265 избирателей, или 86,04%. Явка на выборах составляла 62,25%.
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Иван БелозерцевПензенская областьПолитика
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