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Богомаз набрал 71,7% на выборах главы Брянской области
Выдвинутый "Единой Россией" действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз, набравший 71,7% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов,... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T06:30
2020-09-14T06:30
2020-09-14T06:30
единый день голосования — 2020
александр богомаз
брянская область
политика
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<strong>БРЯНСК, 14 сен – РИА Новости.</strong> Выдвинутый "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой Россией</a>" действующий губернатор <a href="http://ria.ru/location_Brjanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Брянской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bogomaz/" target="_blank" data-auto="true">Александр Богомаз</a>, набравший 71,7% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов, побеждает на выборах главы региона, сообщила РИА Новости представитель облизбиркома."Обработано 100%, Богомаз Александр Васильевич набирает 71,7% голосов", - сказала собеседница агентства.По данным избиркома, у кандидата от КПРФ Андрея Архицкого - 10,09% голосов, у кандидата от "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" Сергея Курденко - 8,2% голоса, у представляющего "Гражданскую платформу" кандидата Дмитрия Корнилова - 4,3% голосов, у кандидата от Казачьей партии Сергея Чернышова - 3,97% голосов.В 2015 году Александр Богомаз одержал победу с 79,96% голосов.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр богомаз, брянская область, политика