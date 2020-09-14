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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/vybory-1577190341.html
Богомаз набрал 71,7% на выборах главы Брянской области
Выдвинутый "Единой Россией" действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз, набравший 71,7% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов,... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T06:30
2020-09-14T06:30
единый день голосования — 2020
александр богомаз
брянская область
политика
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<strong>БРЯНСК, 14 сен – РИА Новости.</strong> Выдвинутый "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой Россией</a>" действующий губернатор <a href="http://ria.ru/location_Brjanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Брянской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bogomaz/" target="_blank" data-auto="true">Александр Богомаз</a>, набравший 71,7% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов, побеждает на выборах главы региона, сообщила РИА Новости представитель облизбиркома."Обработано 100%, Богомаз Александр Васильевич набирает 71,7% голосов", - сказала собеседница агентства.По данным избиркома, у кандидата от КПРФ Андрея Архицкого - 10,09% голосов, у кандидата от "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" Сергея Курденко - 8,2% голоса, у представляющего "Гражданскую платформу" кандидата Дмитрия Корнилова - 4,3% голосов, у кандидата от Казачьей партии Сергея Чернышова - 3,97% голосов.В 2015 году Александр Богомаз одержал победу с 79,96% голосов.
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брянская область
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александр богомаз, брянская область, политика

Богомаз набрал 71,7% на выборах главы Брянской области

06:30 14.09.2020
1268
© РИА Новости / Владимир Горовых / Перейти в фотобанкАлександр Богомаз
Александр Богомаз - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Владимир Горовых
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Александр Богомаз. Архивное фото
БРЯНСК, 14 сен – РИА Новости. Выдвинутый "Единой Россией" действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз, набравший 71,7% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов, побеждает на выборах главы региона, сообщила РИА Новости представитель облизбиркома.
"Обработано 100%, Богомаз Александр Васильевич набирает 71,7% голосов", - сказала собеседница агентства.
По данным избиркома, у кандидата от КПРФ Андрея Архицкого - 10,09% голосов, у кандидата от "Справедливой России" Сергея Курденко - 8,2% голоса, у представляющего "Гражданскую платформу" кандидата Дмитрия Корнилова - 4,3% голосов, у кандидата от Казачьей партии Сергея Чернышова - 3,97% голосов.
В 2015 году Александр Богомаз одержал победу с 79,96% голосов.
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Единый день голосования — 2020Александр БогомазБрянская областьПолитика
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