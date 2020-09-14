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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/vybory-1577189314.html
Уйба лидирует на выборах главы Коми
Врио главы республики Коми Владимир Уйба набирает 74,77% голосов на досрочных выборах главы региона после обработки 54,29% протоколов, сообщает региональная... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T03:25
2020-09-14T03:25
единый день голосования — 2020
владимир уйба
республика коми
политика
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. </strong>Врио главы <a href="https://ria.ru/tag_location_RespublikaKomi/" target="_blank">республики Коми</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Ujjba1/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Уйба</a> набирает 74,77% голосов на досрочных выборах главы региона после обработки 54,29% протоколов, сообщает региональная избирательная комиссия.По данным комиссии, обработано 54,29% протоколов. Уйба (самовыдвиженец) набирает 74,77%, <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Никитин</a> (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) – 10,37%, <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ponomarev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Пономарев</a> (Коммунистическая партия социальной справедливости) – 5,47%, Виктор Бетехтин ("Зеленая альтернатива") – 5,26%.Досрочные выборы главы Республики Коми прошли в единый день голосования. Они должны были состояться в 2021 году, но назначены на текущий год после отставки в апреле главы республики <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Gaplikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Гапликова</a>. Врио главы республики стал Владимир Уйба, ранее занимавший должность заместителя министра здравоохранения РФ.
республика коми
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владимир уйба, республика коми, политика

Уйба лидирует на выборах главы Коми

03:25 14.09.2020
772
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВладимир Уйба
Владимир Уйба - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Владимир Уйба . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Врио главы республики Коми Владимир Уйба набирает 74,77% голосов на досрочных выборах главы региона после обработки 54,29% протоколов, сообщает региональная избирательная комиссия.
По данным комиссии, обработано 54,29% протоколов. Уйба (самовыдвиженец) набирает 74,77%, Андрей Никитин (ЛДПР) – 10,37%, Сергей Пономарев (Коммунистическая партия социальной справедливости) – 5,47%, Виктор Бетехтин ("Зеленая альтернатива") – 5,26%.
Досрочные выборы главы Республики Коми прошли в единый день голосования. Они должны были состояться в 2021 году, но назначены на текущий год после отставки в апреле главы республики Сергея Гапликова. Врио главы республики стал Владимир Уйба, ранее занимавший должность заместителя министра здравоохранения РФ.
620004
Единый день голосования — 2020Владимир УйбаРеспублика КомиПолитика
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