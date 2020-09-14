https://ria.ru/20200914/vybory-1577189314.html

Уйба лидирует на выборах главы Коми

Врио главы республики Коми Владимир Уйба набирает 74,77% голосов на досрочных выборах главы региона после обработки 54,29% протоколов, сообщает региональная... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T03:25

2020-09-14T03:25

2020-09-14T03:25

единый день голосования — 2020

владимир уйба

республика коми

политика

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. </strong>Врио главы <a href="https://ria.ru/tag_location_RespublikaKomi/" target="_blank">республики Коми</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Ujjba1/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Уйба</a> набирает 74,77% голосов на досрочных выборах главы региона после обработки 54,29% протоколов, сообщает региональная избирательная комиссия.По данным комиссии, обработано 54,29% протоколов. Уйба (самовыдвиженец) набирает 74,77%, <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Никитин</a> (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) – 10,37%, <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ponomarev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Пономарев</a> (Коммунистическая партия социальной справедливости) – 5,47%, Виктор Бетехтин ("Зеленая альтернатива") – 5,26%.Досрочные выборы главы Республики Коми прошли в единый день голосования. Они должны были состояться в 2021 году, но назначены на текущий год после отставки в апреле главы республики <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Gaplikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Гапликова</a>. Врио главы республики стал Владимир Уйба, ранее занимавший должность заместителя министра здравоохранения РФ.

республика коми

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир уйба, республика коми, политика