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Действующий глава Кубани лидирует на губернаторских выборах

Действующий глава Кубани Вениамин Кондратьев лидирует на выборах главы региона с 84,28% голосов после обработки 50,88% протоколов, сообщает избирательная... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T02:38

2020-09-14T02:38

2020-09-14T02:38

единый день голосования — 2020

вениамин кондратьев

краснодарский край

политика

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<strong>КРАСНОДАР, 14 сен – РИА Новости.</strong> Действующий глава <a href="https://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank">Кубани</a> <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a> лидирует на выборах главы региона с 84,28% голосов после обработки 50,88% протоколов, сообщает избирательная комиссия Краснодарского края.В воскресенье в единый день голосования жители Кубани выбирали губернатора региона. В выборах участвуют пять кандидатов: действующий губернатор Вениамин Кондратьев от "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>", Александр Сафронов от <a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>, Иван Тутушкин от <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>, Денис <a href="http://ria.ru/person_Ioanna_KHmelevskaja/" target="_blank" data-auto="true">Хмелевской</a> от "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" и Олег Лугин от <a href="http://ria.ru/organization_Partija_rosta/" target="_blank" data-auto="true">Партии роста</a>. В регионе работают более 2,8 тысячи избирательных участков. В связи с ситуацией вокруг коронавируса впервые жители края имели возможность проголосовать досрочно – 11-12 сентября.Явка избирателей на этих выборах с учётом двух дней досрочного голосования уже превысила показатель, полученный на аналогичных выборах главы региона 2015 года в 46,04%. По данным на 18.00 мск она достигла 62,65 %.

краснодарский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, краснодарский край, политика