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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/vybory-1577188834.html
Действующий глава Кубани лидирует на губернаторских выборах
Действующий глава Кубани Вениамин Кондратьев лидирует на выборах главы региона с 84,28% голосов после обработки 50,88% протоколов, сообщает избирательная... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T02:38
2020-09-14T02:38
единый день голосования — 2020
вениамин кондратьев
краснодарский край
политика
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<strong>КРАСНОДАР, 14 сен – РИА Новости.</strong> Действующий глава <a href="https://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank">Кубани</a> <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a> лидирует на выборах главы региона с 84,28% голосов после обработки 50,88% протоколов, сообщает избирательная комиссия Краснодарского края.В воскресенье в единый день голосования жители Кубани выбирали губернатора региона. В выборах участвуют пять кандидатов: действующий губернатор Вениамин Кондратьев от "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>", Александр Сафронов от <a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>, Иван Тутушкин от <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>, Денис <a href="http://ria.ru/person_Ioanna_KHmelevskaja/" target="_blank" data-auto="true">Хмелевской</a> от "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" и Олег Лугин от <a href="http://ria.ru/organization_Partija_rosta/" target="_blank" data-auto="true">Партии роста</a>. В регионе работают более 2,8 тысячи избирательных участков. В связи с ситуацией вокруг коронавируса впервые жители края имели возможность проголосовать досрочно – 11-12 сентября.Явка избирателей на этих выборах с учётом двух дней досрочного голосования уже превысила показатель, полученный на аналогичных выборах главы региона 2015 года в 46,04%. По данным на 18.00 мск она достигла 62,65 %.
краснодарский край
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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вениамин кондратьев, краснодарский край, политика

Действующий глава Кубани лидирует на губернаторских выборах

02:38 14.09.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
КРАСНОДАР, 14 сен – РИА Новости. Действующий глава Кубани Вениамин Кондратьев лидирует на выборах главы региона с 84,28% голосов после обработки 50,88% протоколов, сообщает избирательная комиссия Краснодарского края.
В воскресенье в единый день голосования жители Кубани выбирали губернатора региона. В выборах участвуют пять кандидатов: действующий губернатор Вениамин Кондратьев от "Единой России", Александр Сафронов от КПРФ, Иван Тутушкин от ЛДПР, Денис Хмелевской от "Справедливой России" и Олег Лугин от Партии роста. В регионе работают более 2,8 тысячи избирательных участков. В связи с ситуацией вокруг коронавируса впервые жители края имели возможность проголосовать досрочно – 11-12 сентября.
"Обработано протоколов - 50,88%... Суммарные данные. 1. Кондратьев В.И. - 84,28%. 2. Сафронов А.М. – 7,45%. 3. Тутушкин И.Г. – 4,35%. 4. Хмелевской Д.Л. – 1,68%. 5. Лугин О.Ф. – 1,49%" - сообщается на интерактивной карте крайизбиркома.
Явка избирателей на этих выборах с учётом двух дней досрочного голосования уже превысила показатель, полученный на аналогичных выборах главы региона 2015 года в 46,04%. По данным на 18.00 мск она достигла 62,65 %.
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Единый день голосования — 2020Вениамин КондратьевКраснодарский крайПолитика
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