https://ria.ru/20200914/vybory-1577188759.html

Николаев лидирует на выборах главы Чувашии

Олег Николаев после обработки 53,46% протоколов лидирует на выборах главы Чувашии, набирая 77,41% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T02:26

2020-09-14T02:26

2020-09-14T02:26

единый день голосования — 2020

олег николаев (политик)

чувашская республика (чувашия)

политика

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_oleg-nikolaev-politik/" target="_blank" data-auto="true">Олег Николаев</a> после обработки 53,46% протоколов лидирует на выборах главы <a href="https://ria.ru/location_CHuvashija" target="_blank">Чувашии</a>, набирая 77,41% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК.По данным комиссии, Александр Андреев (<a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>) набирает 9,85% голосов, Константин Степанов (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) - 4,86%, Николай Степанов (Партия пенсионеров) - 3,01%, <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Matveev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Матвеев</a> ("<a href="http://ria.ru/organization_Patrioty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Патриоты России</a>") - 2,06%.

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег николаев (политик), чувашская республика (чувашия), политика