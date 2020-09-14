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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/vybory-1577188759.html
Николаев лидирует на выборах главы Чувашии
Олег Николаев после обработки 53,46% протоколов лидирует на выборах главы Чувашии, набирая 77,41% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T02:26
2020-09-14T02:26
единый день голосования — 2020
олег николаев (политик)
чувашская республика (чувашия)
политика
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_oleg-nikolaev-politik/" target="_blank" data-auto="true">Олег Николаев</a> после обработки 53,46% протоколов лидирует на выборах главы <a href="https://ria.ru/location_CHuvashija" target="_blank">Чувашии</a>, набирая 77,41% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК.По данным комиссии, Александр Андреев (<a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>) набирает 9,85% голосов, Константин Степанов (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) - 4,86%, Николай Степанов (Партия пенсионеров) - 3,01%, <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Matveev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Матвеев</a> ("<a href="http://ria.ru/organization_Patrioty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Патриоты России</a>") - 2,06%.
чувашская республика (чувашия)
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олег николаев (политик), чувашская республика (чувашия), политика

Николаев лидирует на выборах главы Чувашии

02:26 14.09.2020
61
© Фото : официальный сайт Олега НиколаеваОлег Николаев
Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : официальный сайт Олега Николаева
Олег Николаев. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Олег Николаев после обработки 53,46% протоколов лидирует на выборах главы Чувашии, набирая 77,41% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК.
По данным комиссии, Александр Андреев (КПРФ) набирает 9,85% голосов, Константин Степанов (ЛДПР) - 4,86%, Николай Степанов (Партия пенсионеров) - 3,01%, Сергей Матвеев ("Патриоты России") - 2,06%.
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Единый день голосования — 2020Олег Николаев (политик)Чувашская Республика (Чувашия)Политика
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