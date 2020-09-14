https://ria.ru/20200914/vybory-1577188721.html

Развожаев лидирует на выборах в Севастополе

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на выборах главы исполнительной власти получил почти 87% голосов избирателей после обработки 99 из 187 протоколов... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T02:24

2020-09-14T02:24

2020-09-14T02:24

единый день голосования — 2020

михаил развожаев

севастополь

политика

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<strong>СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости.</strong> Врио губернатора <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Razvozhaev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Развожаев</a> на выборах главы исполнительной власти получил почти 87% голосов избирателей после обработки 99 из 187 протоколов участковых комиссий, сообщил журналистам представитель Севизбиркома."После обработки 99 из 187 (53,48% всех протоколов) участковых избирательных комиссий Михаил Развожаев получил 86,72% голосов избирателей", - сообщили в избиркоме.На выборах главы Севастополя 2020 года зарегистрировано шесть кандидатов: врио губернатора города Михаил Развожаев (от "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>"), вице-спикер законодательного собрания Севастополя Илья Журавлев (от <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>), <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Romanovich/" target="_blank" data-auto="true">Александр Романович</a> (от "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>"), Иван Ермаков (от партии "<a href="http://ria.ru/organization_Patrioty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Патриоты России</a>"), Анастасия Романенко ("<a href="http://ria.ru/organization_Demokraticheskaja_partija_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Демократическая партия России</a>") и Ярослав Яковенко (от "<a href="http://ria.ru/organization_Partija_progressa/" target="_blank" data-auto="true">Партии прогресса</a>").

севастополь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, политика