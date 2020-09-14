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Коваленко лидирует на довыборах в Ярославской области
Кандидат от "Единой России" Андрей Коваленко лидирует на дополнительных выборах в Госдуму по Ярославскому одномандатному округу № 194 в Ярославской области... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T01:20
2020-09-14T01:20
2020-09-14T02:41
единый день голосования — 2020
андрей коваленко
ярославская область
политика
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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.</strong> Кандидат от "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_AndrejjKovalenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Коваленко</a> лидирует на дополнительных выборах в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> по Ярославскому одномандатному округу № 194 в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a> после обработки 69,48% протоколов, набирая 40,36% голосов.Согласно данным ЦИК, Коваленко набирает 33 238 голосов или 40,36%,Второе место занимает кандидат от партии "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Lisicyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Лисицын</a>, набирающий 34,97%.
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ярославская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей коваленко, ярославская область, политика