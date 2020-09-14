https://ria.ru/20200914/venera-1577205647.html

Ученые нашли признаки жизни на Венере

Ученые Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере Венеры фосфин, который может... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T12:38

2020-09-14T12:38

2020-09-14T13:19

открытия - риа наука

космос - риа наука

великобритания

сша

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Ученые Кардиффского университета (<a href="https://ria.ru/location_United_Kingdom" target="_blank">Великобритания</a>) и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере <a href="https://ria.ru/keyword_Venera" target="_blank">Венеры</a> фосфин, который может иметь биологическое происхождение, рассказал РИА Новости источник, знакомый с исследованием.Фосфин — это бесцветный очень ядовитый газ. На Земле его производят анаэробные, то есть не требующие наличия кислорода, микроорганизмы. В 2019 году поиск фосфина в атмосферах экзопланет (планет у других звезд) был предложен в качестве маркера возможной жизни на них.В то же время, отметил источник, обнаружение фосфина не означает автоматически открытия жизни на Венере, поскольку газ может образовываться в результате неизвестных природных процессов. При этом пока ученые не смогли найти способов небиологического происхождения газа, отметил собеседник агентства.Он добавил, что информацию об открытии обнародуют в ходе онлайн-пресс-конференции, после чего появится публикация в Nature.Это не первое предположение о наличии жизни на Венере. В январе 2012 года в научном журнале "Астрономический вестник" главный научный сотрудник Института космических исследований <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Леонид Ксанфомалити опубликовал статью, посвященную анализу снимков с советского посадочного модуля станции "Венера-13". На них он обнаружил несколько объектов, которые посчитал живыми насекомоподобными существами. Однако большинство коллег отнеслись к этому скептически. Сейчас Россия и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> рассматривают возможность создания космического аппарата для посадки на Венере "<a href="https://ria.ru/product_venera-d" target="_blank">Венера-Д</a>", который должен в числе прочего исследовать как поверхность, так и — с помощью отделяемого баллона — атмосферу планеты на наличие признаков жизни.

https://ria.ru/20200914/kosmos-1577195980.html

https://ria.ru/20200422/1570385968.html

Make Yellowstone Great Again Странно, что в атмосфере Венеры нашли фосфин, а не Новичок. Это какие-то неправильные ученые. 259

Арсений Новиков Это были украинцы.......))) 84

39

великобритания

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

открытия - риа наука, космос - риа наука, великобритания, сша