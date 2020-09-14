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https://ria.ru/20200914/venera-1577205647.html
Ученые нашли признаки жизни на Венере
Ученые Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере Венеры фосфин, который может... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T12:38
2020-09-14T13:19
открытия - риа наука
космос - риа наука
великобритания
сша
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Ученые Кардиффского университета (<a href="https://ria.ru/location_United_Kingdom" target="_blank">Великобритания</a>) и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере <a href="https://ria.ru/keyword_Venera" target="_blank">Венеры</a> фосфин, который может иметь биологическое происхождение, рассказал РИА Новости источник, знакомый с исследованием.Фосфин — это бесцветный очень ядовитый газ. На Земле его производят анаэробные, то есть не требующие наличия кислорода, микроорганизмы. В 2019 году поиск фосфина в атмосферах экзопланет (планет у других звезд) был предложен в качестве маркера возможной жизни на них.В то же время, отметил источник, обнаружение фосфина не означает автоматически открытия жизни на Венере, поскольку газ может образовываться в результате неизвестных природных процессов. При этом пока ученые не смогли найти способов небиологического происхождения газа, отметил собеседник агентства.Он добавил, что информацию об открытии обнародуют в ходе онлайн-пресс-конференции, после чего появится публикация в Nature.Это не первое предположение о наличии жизни на Венере. В январе 2012 года в научном журнале "Астрономический вестник" главный научный сотрудник Института космических исследований <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Леонид Ксанфомалити опубликовал статью, посвященную анализу снимков с советского посадочного модуля станции "Венера-13". На них он обнаружил несколько объектов, которые посчитал живыми насекомоподобными существами. Однако большинство коллег отнеслись к этому скептически. Сейчас Россия и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> рассматривают возможность создания космического аппарата для посадки на Венере "<a href="https://ria.ru/product_venera-d" target="_blank">Венера-Д</a>", который должен в числе прочего исследовать как поверхность, так и — с помощью отделяемого баллона — атмосферу планеты на наличие признаков жизни.
https://ria.ru/20200914/kosmos-1577195980.html
https://ria.ru/20200422/1570385968.html
Странно, что в атмосфере Венеры нашли фосфин, а не Новичок. Это какие-то неправильные ученые.
259
Это были украинцы.......)))
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великобритания
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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открытия - риа наука, космос - риа наука, великобритания, сша

Ученые нашли признаки жизни на Венере

12:38 14.09.2020 (обновлено: 13:19 14.09.2020)
161489
© NASA / SSV, MIPL, Magellan TeamПланета Венера
Планета Венера - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© NASA / SSV, MIPL, Magellan Team
Планета Венера. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Ученые Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере Венеры фосфин, который может иметь биологическое происхождение, рассказал РИА Новости источник, знакомый с исследованием.

"Открытие было сделано с помощью телескопа Джеймса Кларка Максвелла на Гавайях и Атакамской большой антенной решетки миллиметрового диапазона в Чили. Концентрация частиц фосфина составила 20 на миллиард", — пояснил он.

Фосфин — это бесцветный очень ядовитый газ. На Земле его производят анаэробные, то есть не требующие наличия кислорода, микроорганизмы. В 2019 году поиск фосфина в атмосферах экзопланет (планет у других звезд) был предложен в качестве маркера возможной жизни на них.
В то же время, отметил источник, обнаружение фосфина не означает автоматически открытия жизни на Венере, поскольку газ может образовываться в результате неизвестных природных процессов. При этом пока ученые не смогли найти способов небиологического происхождения газа, отметил собеседник агентства.
Он добавил, что информацию об открытии обнародуют в ходе онлайн-пресс-конференции, после чего появится публикация в Nature.
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Это не первое предположение о наличии жизни на Венере. В январе 2012 года в научном журнале "Астрономический вестник" главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Леонид Ксанфомалити опубликовал статью, посвященную анализу снимков с советского посадочного модуля станции "Венера-13". На них он обнаружил несколько объектов, которые посчитал живыми насекомоподобными существами. Однако большинство коллег отнеслись к этому скептически.
Сейчас Россия и США рассматривают возможность создания космического аппарата для посадки на Венере "Венера-Д", который должен в числе прочего исследовать как поверхность, так и — с помощью отделяемого баллона — атмосферу планеты на наличие признаков жизни.
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Открытия - РИА НаукаКосмос - РИА НаукаВеликобританияСША
Популярные комментарии
Странно, что в атмосфере Венеры нашли фосфин, а не Новичок. Это какие-то неправильные ученые.
14 сентября, 13:10
MYMake Yellowstone Great Again
7115021119
Это были украинцы.......)))
14 сентября, 13:08
Арсений НовиковАрсений Новиков
224820012
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