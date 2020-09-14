https://ria.ru/20200914/vaktsiny-1577222875.html

В России на регистрации находятся пять вакцин от COVID-19

Две отечественные и две зарубежные вакцины от коронавирусной инфекции находятся на регистрации в России, еще одна вакцина - "Спутник V", разработанная центром... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T16:43

2020-09-14T16:43

2020-09-14T21:08

распространение нового коронавируса

российский фонд прямых инвестиций

михаил мурашко

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Две отечественные и две зарубежные вакцины от коронавирусной инфекции находятся на регистрации в России, еще одна вакцина - "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>", разработанная центром Гамалеи, - уже зарегистрирована, заявил министр здравоохранения России <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Murashko" target="_blank">Михаил Мурашко</a>.Он уточнил, что из этих вакцин одна – это разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора, одна - института Чумакова, одна китайская вакцина Sinopharm и еще одна вакцина на основе аденовируса шимпанзе AstraZeneca.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenij" target="_blank">Минздрав России</a> ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200914/vektor-1577221308.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский фонд прямых инвестиций, михаил мурашко, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество