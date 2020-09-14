https://ria.ru/20200914/vaktsiny-1577222875.html
В России на регистрации находятся пять вакцин от COVID-19
Две отечественные и две зарубежные вакцины от коронавирусной инфекции находятся на регистрации в России, еще одна вакцина - "Спутник V", разработанная центром... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T16:43
2020-09-14T16:43
2020-09-14T21:08
распространение нового коронавируса
российский фонд прямых инвестиций
михаил мурашко
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576980508_0:242:3072:1970_1400x0_80_0_0_e52c2eac53ae467f013f302548ad6cda.jpg
<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Две отечественные и две зарубежные вакцины от коронавирусной инфекции находятся на регистрации в России, еще одна вакцина - "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>", разработанная центром Гамалеи, - уже зарегистрирована, заявил министр здравоохранения России <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Murashko" target="_blank">Михаил Мурашко</a>.Он уточнил, что из этих вакцин одна – это разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора, одна - института Чумакова, одна китайская вакцина Sinopharm и еще одна вакцина на основе аденовируса шимпанзе AstraZeneca.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenij" target="_blank">Минздрав России</a> ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200914/vektor-1577221308.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский фонд прямых инвестиций, михаил мурашко, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество