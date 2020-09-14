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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200914/vaktsiny-1577222875.html
В России на регистрации находятся пять вакцин от COVID-19
Две отечественные и две зарубежные вакцины от коронавирусной инфекции находятся на регистрации в России, еще одна вакцина - "Спутник V", разработанная центром... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T16:43
2020-09-14T21:08
распространение нового коронавируса
российский фонд прямых инвестиций
михаил мурашко
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Две отечественные и две зарубежные вакцины от коронавирусной инфекции находятся на регистрации в России, еще одна вакцина - "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>", разработанная центром Гамалеи, - уже зарегистрирована, заявил министр здравоохранения России <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Murashko" target="_blank">Михаил Мурашко</a>.Он уточнил, что из этих вакцин одна – это разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора, одна - института Чумакова, одна китайская вакцина Sinopharm и еще одна вакцина на основе аденовируса шимпанзе AstraZeneca.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenij" target="_blank">Минздрав России</a> ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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российский фонд прямых инвестиций, михаил мурашко, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

В России на регистрации находятся пять вакцин от COVID-19

16:43 14.09.2020 (обновлено: 21:08 14.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМедицинский работник демонстрирует вакцину против COVID-19 во время вакцинации добровольцев в Москве
Медицинский работник демонстрирует вакцину против COVID-19 во время вакцинации добровольцев в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Две отечественные и две зарубежные вакцины от коронавирусной инфекции находятся на регистрации в России, еще одна вакцина - "Спутник V", разработанная центром Гамалеи, - уже зарегистрирована, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сейчас на регистрации находится в общей сложности три отечественных вакцины и 2 зарубежные – 5 вакцин, одна зарегистрирована – института Гамалеи", - сказал Мурашко на заседании Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции.

Он уточнил, что из этих вакцин одна – это разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора, одна - института Чумакова, одна китайская вакцина Sinopharm и еще одна вакцина на основе аденовируса шимпанзе AstraZeneca.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Производство вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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Распространение нового коронавирусаРоссийский фонд прямых инвестицийМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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