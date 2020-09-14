Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/uyba-1577200313.html
Владимира Уйбу избрали главой Республики Коми
Врио главы Коми Владимир Уйба набирает 73,18% голосов на досрочных выборах главы региона после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные региональной... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T11:22
2020-09-14T11:29
сергей пономарев
андрей никитин (политик)
единый день голосования — 2020
владимир уйба
республика коми
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156376/50/1563765067_0:165:3072:1893_1400x0_80_0_0_f995e5fa22da9199c4c72855393ff11c.jpg
<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости.</strong> Врио главы <a href="https://ria.ru/tag_location_RespublikaKomi" target="_blank">Коми</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Ujjba1/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Уйба</a> набирает 73,18% голосов на досрочных выборах главы региона после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные региональной избирательной комиссии.По данным избиркома Коми, обработано 100% протоколов. Уйба (самовыдвиженец) набирает 73,18%, <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Никитин</a> (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) – 10,83%, <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ponomarev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Пономарев</a> (Коммунистическая партия социальной справедливости) – 5,73%, Виктор Бетехтин ("Зеленая альтернатива") – 5,71%.Досрочные выборы главы Коми прошли в единый день голосования 13 сентября. Они должны были состояться в 2021 году, но назначены на текущий год после отставки в апреле с поста главы республики <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Gaplikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Гапликова</a>. Врио главы республики стал Уйба, ранее занимавший должность заместителя министра здравоохранения РФ.
https://ria.ru/20200831/putin-1576528571.html
республика коми
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156376/50/1563765067_343:0:3072:2047_1400x0_80_0_0_dd7099c2a57188a9a90b2fff7b4107c2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей пономарев, андрей никитин (политик), владимир уйба, республика коми, политика

Владимира Уйбу избрали главой Республики Коми

11:22 14.09.2020 (обновлено: 11:29 14.09.2020)
393
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВладимир Уйба
Владимир Уйба - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Владимир Уйба . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Врио главы Коми Владимир Уйба набирает 73,18% голосов на досрочных выборах главы региона после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные региональной избирательной комиссии.
По данным избиркома Коми, обработано 100% протоколов. Уйба (самовыдвиженец) набирает 73,18%, Андрей Никитин (ЛДПР) – 10,83%, Сергей Пономарев (Коммунистическая партия социальной справедливости) – 5,73%, Виктор Бетехтин ("Зеленая альтернатива") – 5,71%.
Досрочные выборы главы Коми прошли в единый день голосования 13 сентября. Они должны были состояться в 2021 году, но назначены на текущий год после отставки в апреле с поста главы республики Сергея Гапликова. Врио главы республики стал Уйба, ранее занимавший должность заместителя министра здравоохранения РФ.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 14:04
Путин призвал создавать перспективы развития в Коми
730003
Обсудить 0
Единый день голосования — 2020Сергей ПономаревАндрей Никитин (политик)Владимир УйбаРеспублика КомиПолитика
Рекомендуем
Производство вакцины от COVID-19
Эксперт предсказал нехватку вакцин от COVID-19 в мире до конца 2024 года
Бланк водительского удостоверения нового образца
Эксперт оценил идею выдавать водительские права с 16 лет
Крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник
Эксперт прокомментировал слова главы британской разведки о "Буревестнике"
Ситуационный центр Единой России по мониторингу хода голосования
"Единая Россия" лидирует на выборах в гордуму Томска
Избиратели голосуют в единый день голосования на избирательном участке №524 в Москве
Венедиктов объяснил низкую явку на выборах в Москве
Девушка голосует на избирательном участке
Глава избиркома Ростовской области рассказал о конфликтах в ходе выборов
Работник службы экстренной помощи немецкой армии закрывает дверь машины скорой помощи, которая использовалась для перевозки Алексея Навального в берлинский госпиталь Шарите
В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального
Александр Дрозденко
Александра Дрозденко переизбрали губернатором Ленинградской области
Логотип GoPro
Существенно обновленную экшн-камеру GoPro 9 покажут 16 сентября
Сказали быть в масках: Лукашенко прилетел в Сочи
Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным
Владислав Шапша
Шапша победил на выборах губернатора Калужской области
Вид на Новосибирск
"Единая Россия" потеряла большинство в горсовете Новосибирска
Алексей Навальный
Германия призвала Россию прояснить произошедшее с Навальным
Василий Голубев
Голубев победил на выборах губернатора Ростовской области
Девушка со смартфоном и банковской картой
Центробанк дал рекомендации по борьбе с телефонными мошенниками
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22National Interest рассказал о "ночном кошмаре" США в Арктике
03:12Исследование: треть россиян считают нормальным лгать ради карьеры
03:10NYT: Навальный планирует вернуться в Россию
03:06Российские ученые нашли следы жизни внутри древнего метеорита
03:00На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу
02:19Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
02:05Часть съедобных грибов признали опасными
01:27В Удмуртии шесть человек погибли в ДТП
01:25В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России
01:09Украинские пограничники не пустили около 1,5 тысячи хасидов из Белоруссии
00:50Глава НАСА прокомментировал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры
00:27Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги
00:27Стюардесса рассказала, как изменились правила безопасности полетов
00:15Историки усомнились в решающем значении битвы за Британию
23:06"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
23:03Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
22:57Лаврова возмутила версия о спасшей Навального счастливой случайности
22:55Трамп считает, что глобальное потепление отступит само
22:52Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
22:48В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
Лента новостейМолния