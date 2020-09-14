https://ria.ru/20200914/uyba-1577200313.html
Владимира Уйбу избрали главой Республики Коми
Врио главы Коми Владимир Уйба набирает 73,18% голосов на досрочных выборах главы региона после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные региональной... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T11:22
2020-09-14T11:22
2020-09-14T11:29
сергей пономарев
андрей никитин (политик)
единый день голосования — 2020
владимир уйба
республика коми
политика
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости.</strong> Врио главы <a href="https://ria.ru/tag_location_RespublikaKomi" target="_blank">Коми</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Ujjba1/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Уйба</a> набирает 73,18% голосов на досрочных выборах главы региона после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные региональной избирательной комиссии.По данным избиркома Коми, обработано 100% протоколов. Уйба (самовыдвиженец) набирает 73,18%, <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Никитин</a> (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) – 10,83%, <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ponomarev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Пономарев</a> (Коммунистическая партия социальной справедливости) – 5,73%, Виктор Бетехтин ("Зеленая альтернатива") – 5,71%.Досрочные выборы главы Коми прошли в единый день голосования 13 сентября. Они должны были состояться в 2021 году, но назначены на текущий год после отставки в апреле с поста главы республики <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Gaplikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Гапликова</a>. Врио главы республики стал Уйба, ранее занимавший должность заместителя министра здравоохранения РФ.
https://ria.ru/20200831/putin-1576528571.html
республика коми
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей пономарев, андрей никитин (политик), владимир уйба, республика коми, политика