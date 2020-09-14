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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/ulyanovsk-1577197917.html
"Единая Россия" получила большинство мест в гордуме Ульяновска
Партия "Единая Россия" по итогам выборов получает 36 из 40 мест в Ульяновской городской думе, сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T10:43
2020-09-14T10:43
единый день голосования — 2020
коммунисты россии
единая россия
ульяновск
санкт-петербург
политика
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<strong>САМАРА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Партия "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" по итогам выборов получает 36 из 40 мест в Ульяновской городской думе, сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона."Предварительные итоги выборов депутатов Ульяновской городской думы шестого созыва. По результатам прошедшего голосования мандаты в городском парламенте распределились следующим образом: 36 - у представителей "Единой России", - говорится в сообщении.По данным избиркома региона, еще три места в гордуме займут самовыдвиженцы, одно – представитель партии "<a href="http://ria.ru/organization_Kommunisty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Коммунисты России</a>".В единый день голосования 13 сентября прошли свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>), по результатам которых будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.
https://ria.ru/20200914/zaksobranie-1577192409.html
https://ria.ru/20200913/vybory-1577182877.html
Не верю!!!
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ульяновск
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коммунисты россии, единая россия, ульяновск, санкт-петербург, политика

"Единая Россия" получила большинство мест в гордуме Ульяновска

10:43 14.09.2020
1087
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЧлены участковой комиссии во время подсчета голосов после окончания голосования
Члены участковой комиссии во время подсчета голосов после окончания голосования - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Члены участковой комиссии во время подсчета голосов после окончания голосования
САМАРА, 14 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" по итогам выборов получает 36 из 40 мест в Ульяновской городской думе, сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона.
"Предварительные итоги выборов депутатов Ульяновской городской думы шестого созыва. По результатам прошедшего голосования мандаты в городском парламенте распределились следующим образом: 36 - у представителей "Единой России", - говорится в сообщении.
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 08:39Единый день голосования — 2020
"Единая Россия" получила большинство мест в заксобрании ЯНАО
По данным избиркома региона, еще три места в гордуме займут самовыдвиженцы, одно – представитель партии "Коммунисты России".
В единый день голосования 13 сентября прошли свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга), по результатам которых будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.
Дмитрий Медведев во время встречи в режиме видеоконференции с участниками кадрового проекта ПолитСтартап - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября, 21:08Единый день голосования — 2020
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10200330
Обсудить 2
Единый день голосования — 2020Коммунисты РоссииЕдиная РоссияУльяновскСанкт-ПетербургПолитика
Популярные комментарии
Не верю!!!
14 сентября, 10:47
Арсений НовиковАрсений Новиков
410005
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