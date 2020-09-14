https://ria.ru/20200914/ulyanovsk-1577197917.html

"Единая Россия" получила большинство мест в гордуме Ульяновска

Партия "Единая Россия" по итогам выборов получает 36 из 40 мест в Ульяновской городской думе, сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T10:43

2020-09-14T10:43

2020-09-14T10:43

единый день голосования — 2020

коммунисты россии

единая россия

ульяновск

санкт-петербург

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577173064_0:22:3072:1750_1400x0_80_0_0_e02f1a13457fbdcb59408a621591174e.jpg

<strong>САМАРА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Партия "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" по итогам выборов получает 36 из 40 мест в Ульяновской городской думе, сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона."Предварительные итоги выборов депутатов Ульяновской городской думы шестого созыва. По результатам прошедшего голосования мандаты в городском парламенте распределились следующим образом: 36 - у представителей "Единой России", - говорится в сообщении.По данным избиркома региона, еще три места в гордуме займут самовыдвиженцы, одно – представитель партии "<a href="http://ria.ru/organization_Kommunisty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Коммунисты России</a>".В единый день голосования 13 сентября прошли свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>), по результатам которых будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.

https://ria.ru/20200914/zaksobranie-1577192409.html

https://ria.ru/20200913/vybory-1577182877.html

Арсений Новиков Не верю!!! 10

2

ульяновск

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коммунисты россии, единая россия, ульяновск, санкт-петербург, политика