Ученик-учитель: 13-летний подросток разработал свою систему преподавания
Илья Раевский в свои 13 лет уже преподает в образовательном центре: он учит детей робототехнике, 3D-программированию, а также демонстрирует опыты по физике и химии. Образовательные программы разрабатывает сам. Илья в 3,5 года начал читать по-русски, а в 4,5 — по-английски.
В 13 лет экстерном закончил девять классов на одни пятерки. Сегодня подросток на домашнем обучении, углубленно изучает науки и параллельно поступил в Университет искусственного интеллекта. Диплом планирует получить вместе со школьным аттестатом. Юный преподаватель считает, что науки — это очень интересно и можно все успеть, главное — сильно захотеть.
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2020
РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Ученик-учитель: 13-летний подросток разработал свою систему преподавания
Илья Раевский в свои 13 лет уже преподает в образовательном центре он учит детей робототехнике, 3-D программированию, а также демонстрирует опыты по физике и химии. Образовательные программы разрабатывает сам. Илья в 3,5 года начал читать по-русски, а в 4,5 – по-английски. В 13 лет экстерном закончил 9 классов на одни пятерки. Сегодня подросток на домашнем обучении, углубленно изучает науки и параллельно поступил в Университет искусственного интеллекта. Диплом планирует получить вместе со школьным аттестатом. Юный преподаватель считает, что науки – это очень интересно и можно все успеть, главное – сильно захотеть.
Ученик-учитель: 13-летний подросток разработал свою систему преподавания
Илья Раевский в свои 13 лет уже преподает в образовательном центре: он учит детей робототехнике, 3D-программированию, а также демонстрирует опыты по физике и химии. Образовательные программы разрабатывает сам. Илья в 3,5 года начал читать по-русски, а в 4,5 — по-английски.
2020-09-14T19:51
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PT2M24S
Ученик-учитель: 13-летний подросток разработал свою систему преподавания
Илья Раевский в свои 13 лет уже преподает в образовательном центре: он учит детей робототехнике, 3D-программированию, а также демонстрирует опыты по физике и химии. Образовательные программы разрабатывает сам. Илья в 3,5 года начал читать по-русски, а в 4,5 — по-английски.
В 13 лет экстерном закончил девять классов на одни пятерки. Сегодня подросток на домашнем обучении, углубленно изучает науки и параллельно поступил в Университет искусственного интеллекта. Диплом планирует получить вместе со школьным аттестатом. Юный преподаватель считает, что науки — это очень интересно и можно все успеть, главное — сильно захотеть.
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