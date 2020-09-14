https://ria.ru/20200914/uchenik-uchitel-13-letniy-podrostok-razrabotal-svoyu-sistemu-prepodavaniya-1577233422.html

Ученик-учитель: 13-летний подросток разработал свою систему преподавания

Илья Раевский в свои 13 лет уже преподает в образовательном центре: он учит детей робототехнике, 3D-программированию, а также демонстрирует опыты по физике и химии. Образовательные программы разрабатывает сам. Илья в 3,5 года начал читать по-русски, а в 4,5 — по-английски.

2020-09-14T19:51

2020-09-14T19:51

2020-09-14T23:11

дети

видео

общество

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В 13 лет экстерном закончил девять классов на одни пятерки. Сегодня подросток на домашнем обучении, углубленно изучает науки и параллельно поступил в Университет искусственного интеллекта. Диплом планирует получить вместе со школьным аттестатом. Юный преподаватель считает, что науки — это очень интересно и можно все успеть, главное — сильно захотеть.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ученик-учитель: 13-летний подросток разработал свою систему преподавания Илья Раевский в свои 13 лет уже преподает в образовательном центре он учит детей робототехнике, 3-D программированию, а также демонстрирует опыты по физике и химии. Образовательные программы разрабатывает сам. Илья в 3,5 года начал читать по-русски, а в 4,5 – по-английски. В 13 лет экстерном закончил 9 классов на одни пятерки. Сегодня подросток на домашнем обучении, углубленно изучает науки и параллельно поступил в Университет искусственного интеллекта. Диплом планирует получить вместе со школьным аттестатом. Юный преподаватель считает, что науки – это очень интересно и можно все успеть, главное – сильно захотеть. 2020-09-14T19:51 true PT2M24S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, дети, видео, общество