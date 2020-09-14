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https://ria.ru/20200914/twitter-1577230268.html
Пользователи Twitter приняли ошибку за новую функцию
Некоторые пользователи Twitter рассказали, что у них появилась возможность редактировать публикации, представители социальной сети заявили, что это была ошибка. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T18:34
2020-09-14T18:34
джек дорси
twitter
технологии
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Некоторые пользователи <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> рассказали, что у них появилась возможность редактировать публикации, представители социальной сети заявили, что это была ошибка.Пользователи сообщали в социальной сети, что, когда они писали ответ на публикацию, после чего удаляли его и снова нажимали "Ответить", у них появилось удаленное ранее сообщение, которое они могли редактировать. В самой компании Twitter отрицают предположение пользователей о том, что это может быть тестированием новой функции.Ранее глава компании <a href="http://ria.ru/person_Dzhek_Dorsi/" target="_blank" data-auto="true">Джек Дорси</a> заявлял, что социальная сеть, вероятно, никогда не добавит кнопку редактирования твитов, о которой давно просят многие пользователи. По его словам, это связано с тем, что социальная сеть начинала свою деятельность как сервис обмена SMS сообщениями, а когда сообщение отправлено, его уже нельзя изменить.
https://ria.ru/20200910/twitter-1577064303.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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60
джек дорси, twitter, технологии

Пользователи Twitter приняли ошибку за новую функцию

18:34 14.09.2020
1734
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter на экране смартфона
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Некоторые пользователи Twitter рассказали, что у них появилась возможность редактировать публикации, представители социальной сети заявили, что это была ошибка.
Пользователи сообщали в социальной сети, что, когда они писали ответ на публикацию, после чего удаляли его и снова нажимали "Ответить", у них появилось удаленное ранее сообщение, которое они могли редактировать. В самой компании Twitter отрицают предположение пользователей о том, что это может быть тестированием новой функции.
"Извините, это "баг", а не что-то, что мы тестируем", - ответила компания на сообщение пользователя, заметившего "новую функцию".
Ранее глава компании Джек Дорси заявлял, что социальная сеть, вероятно, никогда не добавит кнопку редактирования твитов, о которой давно просят многие пользователи. По его словам, это связано с тем, что социальная сеть начинала свою деятельность как сервис обмена SMS сообщениями, а когда сообщение отправлено, его уже нельзя изменить.
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 21:03Президентские выборы в США - 2020
Twitter введет новые правила борьбы с дезинформацией о выборах в США
4161121
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Джек ДорсиTwitterТехнологии
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