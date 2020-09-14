https://ria.ru/20200914/twitter-1577230268.html

Пользователи Twitter приняли ошибку за новую функцию

Некоторые пользователи Twitter рассказали, что у них появилась возможность редактировать публикации, представители социальной сети заявили, что это была ошибка. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T18:34

2020-09-14T18:34

2020-09-14T18:34

джек дорси

twitter

технологии

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Некоторые пользователи <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> рассказали, что у них появилась возможность редактировать публикации, представители социальной сети заявили, что это была ошибка.Пользователи сообщали в социальной сети, что, когда они писали ответ на публикацию, после чего удаляли его и снова нажимали "Ответить", у них появилось удаленное ранее сообщение, которое они могли редактировать. В самой компании Twitter отрицают предположение пользователей о том, что это может быть тестированием новой функции.Ранее глава компании <a href="http://ria.ru/person_Dzhek_Dorsi/" target="_blank" data-auto="true">Джек Дорси</a> заявлял, что социальная сеть, вероятно, никогда не добавит кнопку редактирования твитов, о которой давно просят многие пользователи. По его словам, это связано с тем, что социальная сеть начинала свою деятельность как сервис обмена SMS сообщениями, а когда сообщение отправлено, его уже нельзя изменить.

https://ria.ru/20200910/twitter-1577064303.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джек дорси, twitter, технологии