https://ria.ru/20200914/twitter-1577230268.html
Пользователи Twitter приняли ошибку за новую функцию
Некоторые пользователи Twitter рассказали, что у них появилась возможность редактировать публикации, представители социальной сети заявили, что это была ошибка. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T18:34
2020-09-14T18:34
2020-09-14T18:34
джек дорси
twitter
технологии
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Некоторые пользователи <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> рассказали, что у них появилась возможность редактировать публикации, представители социальной сети заявили, что это была ошибка.Пользователи сообщали в социальной сети, что, когда они писали ответ на публикацию, после чего удаляли его и снова нажимали "Ответить", у них появилось удаленное ранее сообщение, которое они могли редактировать. В самой компании Twitter отрицают предположение пользователей о том, что это может быть тестированием новой функции.Ранее глава компании <a href="http://ria.ru/person_Dzhek_Dorsi/" target="_blank" data-auto="true">Джек Дорси</a> заявлял, что социальная сеть, вероятно, никогда не добавит кнопку редактирования твитов, о которой давно просят многие пользователи. По его словам, это связано с тем, что социальная сеть начинала свою деятельность как сервис обмена SMS сообщениями, а когда сообщение отправлено, его уже нельзя изменить.
https://ria.ru/20200910/twitter-1577064303.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джек дорси, twitter, технологии