https://ria.ru/20200914/strakhovanie-1577238040.html

Назван объем расходов Фонда соцстрахования на следующий год

Прогнозируемый общий объем расходов Фонда социального страхования (ФСС) на 2021 год составит 833,3 миллиарда рублей, доходы предположительно составят 815,1... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T22:13

2020-09-14T22:13

2020-09-14T22:13

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Прогнозируемый общий объем расходов Фонда социального страхования (ФСС) на 2021 год составит 833,3 миллиарда рублей, доходы предположительно составят 815,1 миллиарда рублей, дефицит - 18,2 миллиарда, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда РФ.Проект бюджета фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов подготовлен Фондом социального страхования на основании параметров прогноза Минэкономразвития России, пояснили в пресс-службе."Прогнозируемый общий объем расходов фонда на 2021 год составит 833,3 миллиарда рублей. Расходы фонда на выплату пособия по временной нетрудоспособности запланированы в сумме 330,2 миллиарда рублей, на выплату пособия по беременности и родам - 130,1 миллиарда рублей. На выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет фонд направит 167,6 миллиарда рублей, на выплату единовременного пособия при рождении ребенка – 19,8 миллиарда рублей, на выплату единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, – 0,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Доходы фонда в 2021 году составят 815,1 миллиарда рублей, из них 756,3 миллиарда – это доходы от двух видов социального страхования: на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; а 95,9 миллиарда будет направлено в Фонд социального страхования из бюджета, чтобы компенсировать выпадающие доходы из-за установления пониженных тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уточнили в пресс-службе."Совокупный дефицит составит 18,2 миллиарда рублей", - подчеркнули в министерстве.Средства ФСС планируется направить на выполнение государственных обязательств в области социального страхования: выплату пособий по временной нетрудоспособности (оплата больничных листов), выплату пособий по беременности и родам, выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, а также на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших на производстве и другие виды страхового обеспечения.Кроме того, фонд будет выделять средства на обеспечение граждан с инвалидностью техническими средствами реабилитации и санаторно-курортное лечение льготных категорий граждан.В следующем году ФСС оплатит почти 315 миллионов дней временной нетрудоспособности, более 118 миллионов дней отпуска пособия по беременности и родам, 1,8 миллиона дней дополнительных выходных родителям для ухода за детьми-инвалидами, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20200914/pensii-1577236692.html

https://ria.ru/20200912/mintrud-1577131728.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество