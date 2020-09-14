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Брата Ещенко признали потерпевшим по делу историка Соколова
Октябрьский районный суд признал потерпевшей стороной по делу об убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:29
2020-09-14T15:29
анастасия ещенко
олег соколов (доцент спбгу)
убийство девушки доцентом спбгу
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости.</strong> Октябрьский районный суд признал потерпевшей стороной по делу об убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-eschenko/" target="_blank" data-auto="true">Анастасии Ещенко</a>, обвиняемым по которому проходит историк <a href="https://ria.ru/person_oleg-sokolov-dotsent-spbgu/" target="_blank">Олег Соколов</a>, ее брата Сергея, передает корреспондент РИА Новости."Признать в качестве потерпевшего Ещенко Сергея Олеговича", - сказала судья Юлия Максименко.Ранее потерпевшей стороной были признаны родители Ещенко.Сергей Ещенко сегодня дает свидетельские показания по видеоконференцсвязи. Он сообщил, что не будет заявлять гражданский иск к Соколову.Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a> застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.
https://ria.ru/20200818/1575942300.html
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анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, санкт-петербург, происшествия

Брата Ещенко признали потерпевшим по делу историка Соколова

15:29 14.09.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Октябрьский районный суд признал потерпевшей стороной по делу об убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, обвиняемым по которому проходит историк Олег Соколов, ее брата Сергея, передает корреспондент РИА Новости.
"Признать в качестве потерпевшего Ещенко Сергея Олеговича", - сказала судья Юлия Максименко.
Ранее потерпевшей стороной были признаны родители Ещенко.
Сергей Ещенко сегодня дает свидетельские показания по видеоконференцсвязи. Он сообщил, что не будет заявлять гражданский иск к Соколову.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
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