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Костромская область
Костромская область
https://ria.ru/20200914/sitnikov-1577236657.html
Ситников заявил, что продолжит улучшать жизнь Костромской области
Вновь победивший на выборах главы Костромской области Сергей Ситников поблагодарил жителей региона за поддержку и заявил, что в ближайшие пять лет продолжит... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T21:06
2020-09-14T21:06
костромская область
сергей ситников
русское географическое общество
москва
костромская область
политика
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<strong>КОСТРОМА, 14 сен – РИА Новости.</strong> Вновь победивший на выборах главы Костромской области <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sitnikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Ситников</a> поблагодарил жителей региона за поддержку и заявил, что в ближайшие пять лет продолжит работать над повышением уровня жизни в регионе.На выборах главы региона Сергей Ситников одержал уверенную победу с большим отрывом от соперников, набрав 64,66% голосов избирателей. Пять лет назад Ситников вступил в должность главы региона практически с тем же показателем – в 65,62% голосов.В понедельник, после подведения итогов голосования, глава региона отметил, что выборы прошли легитимно."Для меня эти выборы в первую очередь оценка моей прежней работы земляками. Оценили, я считаю, достойно. Это очень мощный мотив для того, чтобы работать дальше", - цитирует Ситникова пресс-служба администрации области.Он поблагодарил жителей региона за то, что они проявили свою гражданскую позицию и приняли участие в голосовании, а также за то, что поддержали его кандидатуру."Дорогие земляки, прежде всего, я хочу обратиться к вам с благодарностью за вашу активную позицию, за то, что вы пришли на выборы – это очень важно. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня. Ближайшие пять лет работы будут направлены на то, чтобы мои земляки, люди, с которыми я живу на Костромской земле, жили лучше, были более защищенными. Работать буду так, чтобы не было стыдно перед вами", - отметил он. Губернатор подчеркнул, что намерен сотрудничать на благо региона и с теми, кто голосовал за других кандидатов.В истории <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Костромской области</a> Ситников единственный кандидат в губернаторы, которому удается в первом туре получить необходимое количество голосов поддержки, причем уже на вторых выборах подряд.Социолог, глава костромского областного отделения <a href="http://ria.ru/organization_Russkoe_geograficheskoe_obshhestvo/" target="_blank" data-auto="true">Русского географического общества</a> Роман Рябинцев в беседе с РИА Новости отметил, что люди выражают достаточно высокое доверие Ситникову именно из-за его нацеленности улучшать жизнь земляков."Костромичи видят позитивные изменения, которые происходят благодаря деятельности губернатора. Многие проблемы не решались десятилетиями, и только с приходом Ситникова сдвинулись с места. Самое наболевшее – это, конечно, дороги. Только в последнее время их стали ремонтировать, причем не только федеральные и региональные трассы, но и муниципальные дороги. Может, перемены происходят не так быстро, как хотелось бы, но они происходят, и это отмечают все, даже критики власти", - подчеркнул Рябинцев.Позитивно восприняли жители региона появление железнодорожной "Ласточки" "Москва-Кострома". По мнению Рябинцева, многих это избавило от необходимости переезжать в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. "Зачем уезжать, если можно решать рабочие и другие вопросы, оперативно передвигаясь между городами? Мне кажется, это играет на снижение миграции населения в крупные города и в конечном счете положительно влияет на экономику региона", - сказал эксперт.По его словам, Ситников руководствуется интересами жителей региона. Возможно, отчасти потому, что сам родом из этих мест и знает насущные проблемы людей."В последние годы люди замечают интерес к области со стороны федерального центра. Сюда едут крупные федеральные чиновники, эксперты, бизнесмены. Они строят перспективные планы с участием Костромской области. Это вселяет надежду на то, что область движется в правильном направлении. Она как "Локомотив", который не хочется останавливать", - отметил собеседник.
https://ria.ru/20200908/smertnost-1576924215.html
https://ria.ru/20200821/kostroma-1576115290.html
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сергей ситников, русское географическое общество, москва, костромская область, политика

Ситников заявил, что продолжит улучшать жизнь Костромской области

21:06 14.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Костромской области Сергей Ситников
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
КОСТРОМА, 14 сен – РИА Новости. Вновь победивший на выборах главы Костромской области Сергей Ситников поблагодарил жителей региона за поддержку и заявил, что в ближайшие пять лет продолжит работать над повышением уровня жизни в регионе.
На выборах главы региона Сергей Ситников одержал уверенную победу с большим отрывом от соперников, набрав 64,66% голосов избирателей. Пять лет назад Ситников вступил в должность главы региона практически с тем же показателем – в 65,62% голосов.
В понедельник, после подведения итогов голосования, глава региона отметил, что выборы прошли легитимно.
"Для меня эти выборы в первую очередь оценка моей прежней работы земляками. Оценили, я считаю, достойно. Это очень мощный мотив для того, чтобы работать дальше", - цитирует Ситникова пресс-служба администрации области.
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Он поблагодарил жителей региона за то, что они проявили свою гражданскую позицию и приняли участие в голосовании, а также за то, что поддержали его кандидатуру.
"Дорогие земляки, прежде всего, я хочу обратиться к вам с благодарностью за вашу активную позицию, за то, что вы пришли на выборы – это очень важно. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня. Ближайшие пять лет работы будут направлены на то, чтобы мои земляки, люди, с которыми я живу на Костромской земле, жили лучше, были более защищенными. Работать буду так, чтобы не было стыдно перед вами", - отметил он. Губернатор подчеркнул, что намерен сотрудничать на благо региона и с теми, кто голосовал за других кандидатов.
В истории Костромской области Ситников единственный кандидат в губернаторы, которому удается в первом туре получить необходимое количество голосов поддержки, причем уже на вторых выборах подряд.
Социолог, глава костромского областного отделения Русского географического общества Роман Рябинцев в беседе с РИА Новости отметил, что люди выражают достаточно высокое доверие Ситникову именно из-за его нацеленности улучшать жизнь земляков.
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"Костромичи видят позитивные изменения, которые происходят благодаря деятельности губернатора. Многие проблемы не решались десятилетиями, и только с приходом Ситникова сдвинулись с места. Самое наболевшее – это, конечно, дороги. Только в последнее время их стали ремонтировать, причем не только федеральные и региональные трассы, но и муниципальные дороги. Может, перемены происходят не так быстро, как хотелось бы, но они происходят, и это отмечают все, даже критики власти", - подчеркнул Рябинцев.
Позитивно восприняли жители региона появление железнодорожной "Ласточки" "Москва-Кострома". По мнению Рябинцева, многих это избавило от необходимости переезжать в Москву. "Зачем уезжать, если можно решать рабочие и другие вопросы, оперативно передвигаясь между городами? Мне кажется, это играет на снижение миграции населения в крупные города и в конечном счете положительно влияет на экономику региона", - сказал эксперт.
По его словам, Ситников руководствуется интересами жителей региона. Возможно, отчасти потому, что сам родом из этих мест и знает насущные проблемы людей.
"В последние годы люди замечают интерес к области со стороны федерального центра. Сюда едут крупные федеральные чиновники, эксперты, бизнесмены. Они строят перспективные планы с участием Костромской области. Это вселяет надежду на то, что область движется в правильном направлении. Она как "Локомотив", который не хочется останавливать", - отметил собеседник.
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Костромская областьСергей СитниковРусское географическое обществоМоскваКостромская областьПолитика
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